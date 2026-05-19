newspaper
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαΐου 2026, 16:10

Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Την παραίτησή του ο Στέργιος Καλπάκης την ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο - «Η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα», επισημαίνει

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Ο κ. Καλπάκης, στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, με τον οποίο είχε και τηλεφωνική επικοινωνία, ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του «δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος», όπως αναφέρει και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα, «με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλισης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ».

Παράλληλα, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση προέδρου και γραμματέα», ενώ απευθυνόμενος στον κ. Φάμελλο, σημειώνει: «Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον».

Για να υπογραμμίσει πως «το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα».

Η επιστολή Καλπάκη στον Σωκράτη Φάμελλο:

Αθήνα, 19/5/2026

Προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο
Κοιν.: Στα μέλη της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύντροφε Πρόεδρε,
Τον περασμένο Ιούλιο εκλέχθηκα Γραμματέας της Κ.Ε. μετά από την εξαιρετικά τιμητική σου πρόταση, προκειμένου να υπηρετήσω το πολιτικό σχέδιο του 5ου Συνεδρίου του κόμματος για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πρωταγωνιστή στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δέκα μήνες μετά, το πολιτικό σχέδιο του κόμματος έχει ανατραπεί από την ίδια την πραγματικότητα.

Από τη μία, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας ή ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Από την άλλη – και κυρίως αυτό – η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σ. Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα στον χώρο μας.

Το κόμμα στις συλλογικές του αποφάσεις, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αντιμετώπισε ορθώς την παραίτηση και την έκτοτε πολιτική δραστηριότητα του σ. Τσίπρα ως ένα κομβικό γεγονός τονίζοντας τη σημασία της σύγκλισης με στόχο την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Οι αποφάσεις μας αυτές υπήρξαν σύμφωνες με τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών και των ψηφοφόρων του κόμματος.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλισης με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και επιθυμεί ο κόσμος μας και σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την κύρια ευθύνη γι’ αυτό. Παρόλα αυτά, ο χρόνος κυλάει, η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια.

Έγκαιρα, από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την Κ.Ε. του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του σ. Τσίπρα διαβλέποντας τον κίνδυνο, όσο περνάει ο καιρός, να φτάσει το κόμμα σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Δεν εισακούστηκα. Τον τελευταίο μήνα – επανειλημμένα και δημόσια αυτή τη φορά – ζήτησα να γίνουν πιο γρήγορες κινήσεις για τη σύγκλιση. Ακόμη και σήμερα, μόλις μία εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του σ. Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλισης.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα αδιέξοδα και ακόμα και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα. Παράλληλα, θεωρώ ότι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα επιστολή υποβάλω την παραίτηση μου από τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ε. ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσει στο βαθμό που της αναλογεί ως ένα σήμα αγωνίας για επιτάχυνση των εξελίξεων.

Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η παραίτηση μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλισης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Μόνη μου έγνοια, ως απλός στρατιώτης, είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος.

Σύντροφε Πρόεδρε,
Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα.

Θέλω να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανες και για τη συνεργασία μας αυτούς τους δύσκολους μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά καθώς και όλα τα μέλη της Π.Γ. για τη συνεργασία και βεβαίως τα μέλη της Κ.Ε. που με εξέλεξαν σε αυτή την τόσο τιμητική θέση ευθύνης.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,
Στέργιος Καλπάκης

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Η ανακοίνωση 19.05.26

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Σύνταξη
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Σύνταξη
Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα, λέει ο Φάμελλος - Αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες μας

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Σύνταξη
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 19.05.26

Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Σύνταξη
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Motorsport 19.05.26

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Ποιος εκ των δύο; 19.05.26

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Υποκλοπές 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ελλάδα 19.05.26

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών

Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Σύνταξη
Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Πολιτική 19.05.26

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies