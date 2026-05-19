Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19 Μαΐου 2026, 11:53

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του πρώτου για «εντολή Μόσχας» πίσω από την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Σύμφωνα με τη μήνυση ο κ. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του περί εντολής σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

«Νωρίς το πρωί η επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν στο ΑΤ Συντάγματος μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου, γνωστού για τη συκοφαντική εμμονή του επικοινωνιολόγου, πρώην Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και συνεργάτη σειράς προέδρων της, που μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία», αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της κ. Καρυστιανού.

Αιχμές για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

«Ο Ν. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θ. Αυγερινός στην Μ. Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες.

Το αυτόφωρο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12:00 το μεσημέρι. Η ΕΛΑΣ άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Ν. Καραχάλιο στη διεύθυνση της κατοικίας του; Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άραγε γνωρίζει κάτι ή έχει μετατρέψει το υπουργείο του σε Προστασίας Εγκληματιών;».

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

