Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, δεν πρέπει να έχουν παράπονο εκεί στη ΝΔ. Τελείωσε το συνέδριο, μέτρησαν τα κουκιά, προχωράνε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο και όπου τους βγάλει. Οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις εντός γαλάζιας παράταξης θα μείνουν στις… μουρμούρες, έτσι για να δικαιολογούν την ύπαρξή τους και θα περιμένουν πότε θα γίνει η στραβή. Πανάρχαιος νόμος της πολιτικής, η λογική του ώριμου φρούτου. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο το φρούτο να ωριμάσει και να πέσει, αλλά την ίδια ώρα να έχει… ξεραθεί το δέντρο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε λατρεμένοι μου.

Παραλειπόμενα (1)

Λεπτομέρεια: Από τους 6.500 παρόντες και παρούσες στο συνέδριο της Νέα Δημοκρατίας, οι 3.500 ήταν σύνεδροι. Ωραία; Ωραία! Πόσοι ψήφισαν για την εκλογή των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής; Μόλις 1.683 σύνεδροι! Τούτο σημαίνει ότι η πλειοψηφία (!) των αντιπροσώπων – δηλαδή πάνω από 1.800 σύνεδροι – δεν ψήφισαν! Πρωτοφανές; Πιθανόν. Γιατί; Αγνωσται αι βουλαί του ταπεινού … νεοδημοκράτη συνέδρου! Εγώ πάντως μπορώ να υποθέσω ότι θεωρούν πως η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος – ένα όργανο που ουδέποτε συνεδριάζει – απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από τους ευνοούμενους της εξουσίας. Εκτός από την συνεδρίαση για την εκλογή του νέου γραμματέα. Το κάθε μέλος της όλο και κάπου είναι τοποθετημένο – εννοώ στην κρατική μηχανή. Απλώς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θεωρούνται ως το τμήμα της κομματικής γραφειοκρατίας, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. Αρα; Αρα για ποιο λόγο να στηθούν στην ουρά για να τους ψηφίσουν – φαίνεται πως είχαν σημαντικότερες δουλειές να κάνουν….

Παραλειπόμενα (2)

Μου έλεγαν επίσης ο ανεψιός είχε μεγάλες φιλοδοξίες σ΄ αυτό το συνέδριο – γι΄ αυτό κι είχε «οργώσει» την Ελλάδα για να «στήσει» τον συσχετισμό. Σχεδίαζε να είναι αντιπρόσωπος, να εκλεγεί πρώτος και πανηγυρικά στην Πολιτική Επιτροπή και να κάνει την «ολική επαναφορά» – τουλάχιστον – στο κομματικό προσκήνιο. Ο μπάρμπας του όμως καραδοκούσε και του κατέστρεψε τις κομματικές ελπίδες και φιλοδοξίες. Οι τελευταίες μάλιστα απειλές για τον ρόλο του ως … «Ιφιγένεια» του Μεγάρου Μαξίμου, έκαναν τον μπάρμπα του να βγάζει «καπνούς από τα αυτιά». Ετσι προσήλθε ως … εθελοντής. Κατόρθωσε όμως να εκλέξει (το πολύ) 5 – 6 μέλη στην Πολιτική Επιτροπή. Μεταξύ αυτών ξεχωρίσουν τα «παιδιά» της «Ομάδας Αλήθειας» – και το αναφέρω όχι για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο για να δείτε πως όλα δένουν αρμονικά μεταξύ τους….

Ο κ. Τζαβέλλας στη Βουλή

Η πολιτική ζωή για ένα τριήμερο μετατοπίζεται στα έδρανα της Βουλής. Και τι τριήμερο; Φωτιά και λαύρα! Αύριο, την Τετάρτη πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή ο διοικητής της της ΕΥΠ κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης – φυσικά κεκλεισμένων των θυρών. Αντικείμενο της εξέτασης θα είναι – τι άλλο; – οι υποκλοπές! Κι αμέσως μετά από τον κ. Δεμίρη – την ίδια μέρα – θα πάρει σειρά να εξεταστεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Δεν γνωρίζω αν θα και σ΄ αυτή την περίπτωση η εξέταση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών. Πάντως θα ήθελα να μάθω – το έχω μεγάλη απορία… – τι όρους εθνικής ασφάλειας πληρούσε η παρακολούθηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη ή του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια – και ο κ. Τζαβέλλας ως εισαγγελέας της ΕΥΠ, τω καιρώ εκείνω, την συνυπέγραψε. Συνολικά υπέγραψε την παρακολούθηση από την ΕΥΠ 11 προσώπων – κυβερνητικών παραγόντων, στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου και άλλων – τα οποία αμέσως μετά τα έβαλε στο … monitor το σύστημα του predator. Εχω απορία…. Την Πέμπτη θα συζητηθεί η πρόταση για την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εγκαλούμενους τον κ. Σπήλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή και την Παρασκευή η πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Πάρτε ποπ κορν σε μεγάλες ποσότητες….

Το «ρωσικό κόμμα»;

Εχει ανοίξει μία ολόκληρη συζήτηση σχετικά με τον χαρακτήρα του κόμματος που πρόκειται να εξαγγείλει την Πέμπτη από την Θεσσαλονίκη, η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Κυρίως από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου. Πως, δηλαδή, πρόκειται για κόμμα «ρωσικής επιρροής» στην ελληνική πολιτική σκηνή. Κι αυτό το διαρρέουν και το τονίζουν επικριτικά! Προφανώς δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων χρόνων που αφορούσε τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις οποίες ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού είναι … ισχυρά φιλορωσικών αισθημάτων. Κι όλη αυτή η … επικριτική φιλολογία ευνοεί την κυρία Καρυστιανού. Ε, κάποτε θα μάθουν….

Πανικός

Εν τω μεταξύ στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν «χάσει τα αυγά και τα πασχάλια» ενόψει της εμφάνισης στο πολιτικό προσκήνιο του πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορούν – λόγω του πανικού – να διαμορφώσουν μία συνεκτική τακτική τόσο απέναντι στην κυβέρνηση όσο και απέναντι στον κ. Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει πως ο κίνδυνος να βρεθεί στην … πέμπτη θέση είναι πιθανός! Κι αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να του συμβεί. Επί της ουσίας εκεί κλείνει και ο πολιτικός του κύκλος – διότι η αμφισβήτηση την οποία θα δεχθεί από το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ ισχυρή και δεν θα μπορεί να σταθεί. Επί της ουσίας ο κ. Ανδρουλάκης παίζει τα ρέστα του….

Οι μετρήσεις του Μαΐου

Την επόμενη Τρίτη, στις 26 Μαίου, ο κ. Τσίπρας θα εξαγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος και θα δώσει στη δημοσιότητα 300 υπογραφές για την σύσταση του. Το παιχνίδι στην κεντροαριστερά – και επισήμως πλέον… – ανοίγει. Το πιο ενδιαφέρον σε πρώτη φάση θα είναι οι μετρήσεις που θα αφορούν στον Μάιο. Μάλιστα κάποιοι εκτιμούν πως η επίσπευση της αναγγελίας του νέου κόμματος έγινε προκειμένου να μην καταγραφεί μόνο του νέο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Εν πάση περιπτώσει και σε κάθε περίπτωση οι δημοσκοπήσεις του Μαΐου μάλλον θα καθυστερήσουν για να συμπεριλάβουν τα δύο νέα κόμματα. Κι πρώτη εντύπωση που θα προκληθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει την σημασία της. Από εκεί και μετά ο κ. Τσίπρας έχει όλο τον χρόνο – και το επικοινωνιακό ταλέντο δεν του λείπει… – να περιδιαβεί γειτονιές και πόλεις να συναντήσει ανθρώπους και να μιλήσει σε συγκεντρώσεις….

Ο ΣΥΡΙΖΑ προς αναστολή

Στην Κουμουνδούρου πάντως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος δεν σκοπεύει να συγκαλέσει άμεσα ούτε την Πολιτική Γραμματεία – που την ζητάει επιμόνως ο διαγραφείς από την κοινοβουλευτική ομάδα κ. Παύλος Πολάκης ή ο κ. Νίκος Παππάς – αλλά ούτε και την Κεντρική Επιτροπή. Οσο μπορεί βέβαια, δεδομένου ότι οι αντιδράσεις στις επόμενες ημέρες θα δυναμώσουν και θα ενταθούν. Το ερώτημα βέβαια είναι πότε θα συγκληθεί το διαρκές συνέδριο που θα συζητήσει την αναστολή της λειτουργίας του κόμματος….