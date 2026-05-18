Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαΐου 2026, 00:05

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
Το Athens Defence Summit είναι από τα μεγαλύτερα συνέδρια σε σχέση με τις πολιτικές άμυνας και την αμυντική βιομηχανία που διοργανώνεται στη χώρα μας. Σε τελική ανάλυση, η άμυνα είναι σημαντική διάσταση της πολιτικής της χώρας και η αμυντική βιομηχανία της ένας αναπτυσσόμενος κλάδος. Φαίνεται, άλλωστε, η σημασία του συνεδρίου από το ίδιο το γεγονός ότι είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κοιτώντας, όμως, κανείς τους ομιλητές του συνεδρίου, έρχεται αντιμέτωπος με μια έκπληξη. Πλάι στα ονόματα που θα περίμενε σε ένα τέτοιο συνέδριο, δηλαδή υπουργούς της κυβέρνησης, ξένους πολιτικούς συμπεριλαμβανομένων υπουργών, πρώην πρωθυπουργών, πρώην υπουργών, και Ευρωπαίων Επιτρόπων, διπλωμάτες και ανώτατους αξιωματούχους, ανώτατους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ, επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων, πανεπιστημιακούς με διεθνές κύρος, δημοσιογράφους από μεγάλα ΜΜΕ, ευρωβουλευτές, εκπροσώπους του αμερικανικού και ισραηλινού πολιτικού και διπλωματικού κατεστημένου, ξαφνικά εμφανίζεται ως ομιλητής και ο Γρηγόρης Δημητριάδης με βασική ιδιότητα «πρώην γενικός γραμματέας (Chief of Staff)» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έως το 2022.

Και δικαίως αναρωτιέται γιατί περιλαμβάνεται ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος πέραν της ιδιότητας του εθελοντή στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάποια άλλη πολιτική ιδιότητα, ούτε κατέχει κάποιο αξίωμα ή επαγγελματική ενασχόληση (η δικηγορία με την οποία βιοπορίζεται μάλλον δεν έχει σχέση με την εθνική άμυνα) που να τον καθιστά αυτονόητη επιλογή ώστε να είναι σε ένα τόσο μεγάλο συνέδριο, με τόσο «βαριά» ονόματα, και μάλιστα σε ένα πάνελ πολύ υψηλής προβολής, αυτό που συνοδεύει το επίσημο δείπνο (Gala Dinner) με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ, του σημερινού υπουργού Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Σερβίας Ν. Στάροβιτς, ενός υψηλόβαθμου στελέχους του δημοσιογραφικού οργανισμού Breitbart News και άλλων προσωπικοτήτων.

Το γιατί ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης επιθυμεί να είναι σε ένα συνέδριο με τόσο πολλά και τόσο υψηλόβαθμα στελέχη από την πολιτική, τη διπλωματία, τις επιχειρήσεις είναι κατανοητό. Όπως έγινε εμφανές και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις διεκδικώντας αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο. Τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις, που φανταζόμαστε ότι θα αναπαράγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ίδιος και η Ομάδα Αλήθειας, συμβάλλουν στην οικοδόμηση πολιτικού προφίλ στελέχους έτοιμου να αναλάβει ακόμη και κυβερνητικές ευθύνες.

Το δυσνόητο και το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς σημαίνει σε ένα συνέδριο για την άμυνα, υπό την αιγίδα του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η παρουσία ενός προσώπου που συνδέεται με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παράνομων υποκλοπών στην Ευρώπη, ένα σκάνδαλο για το οποίο, όπως αποφάνθηκε και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο που καταδίκασε πρωτόδικα σε πολύ μεγάλες ποινές τους ιδιώτες που εμπλέκονται, καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση τέλεσης και του αδικήματος της κατασκοπείας.

Για ποια ασφάλεια μπορεί να μιλήσει ο κ. Δημητριάδης όταν επί των ημερών του ως προϊσταμένου ουσιαστικά της ΕΥΠ παρακολουθήθηκε το μισό υπουργικό συμβούλιο και η ηγεσία του στρατεύματος όπως και υψηλόβαθμοι δικαστικοί, αλλά και πολιτικοί και δημοσιογράφοι, πρώτα με νόμιμες επισυνδέσεις και μετά με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator;

Για ποια υπευθυνότητα θα μιλήσει ο κ. Δημητριάδης (ο τίτλος του πάνελ είναι: «Μετά τις αυταπάτες. Ασφάλεια, υπευθυνότητα και ο κόσμος μπροστά μας»), όταν όλες αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της ασφάλεια της χώρας έγιναν στη «δική του βάρδια», χωρίς ποτέ να δώσει ουσιαστικές εξηγήσεις;

Και πώς μπορεί να μιλήσει για τη «θεσμική αποφασιστικότητα» (institutional resolve) που αναφέρει η περιγραφή του πάνελ, κάποιος που επιμένει να μην δίνει τις απαντήσεις που οφείλει στην ελληνική κοινωνία για το τι συνέβη με τις υποκλοπές και τη δική του ευθύνη και οχυρώνεται πίσω από τις αρχειοθετήσεις του Αρείου Πάγου, παρότι γνωρίζει πολύ καλά ότι όπως μπαίνει στο αρχείο μια υπόθεση, έτσι μπορεί και να ανασυρθεί και οι υπεύθυνοι να κληθούν να λογοδοτήσουν.

Η επιθυμία ή ακόμη και επιδίωξη από την πλευρά του ίδιου του Δημητριάδη να μιλήσει σε ένα τέτοιο συνέδριο είναι, όπως προαναφέρθηκε, κατανοητή. Όμως, όλοι οι υπόλοιποι που θα τον έχουν για συνομιλητή πώς αισθάνονται; Δεν μιλάμε για τον Άδωνι Γεωργιάδη που παρότι έπεσε θύμα παράνομης υποκλοπής, όχι μόνο αρνήθηκε – αν και είχε θεσμική υποχρέωση – να πάει στη δικαιοσύνη και να συνδράμει την έρευνα, αλλά λίγο-πολύ είπε ότι περίπου το θεωρεί αυτονόητο να παρακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου τις επικοινωνίες του. Μιλάμε για άλλους υπουργούς, ορισμένοι εκ των οποίων, εμμέσως πλην σαφώς, προσπάθησαν -και στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ- να καταγράψουν τη «διαφοροποίησή» τους από το ύφος και ήθος εξουσίας που έχει επιλέξει ο πρωθυπουργός και η ομάδα γύρω του.

Πώς αισθάνεται, για παράδειγμα, ο κ. Νίκος Δένδιας που ο ίδιος ήταν θύμα παρακολούθησης με Predator και που ξέρει ότι στοχοποιήθηκαν και ανώτατοι αξιωματικοί και άρα τέθηκε θέμα εθνικής ασφάλειας;

Πώς αισθάνεται και ως υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας να είναι στο ίδιο συνέδριο με κάποιον που συνδέεται με μια υπόθεση που ελληνικό δικαστήριο έχει κρίνει ότι έχει και διαστάσεις κατασκοπείας;

Πώς αισθάνεται ο υπουργός Προστασίας Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που υποτίθεται ότι έχει ως υποχρέωση να υπερασπίζεται τη νομιμότητα;

Πώς αισθάνεται ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόεδρος του Eurogroup με το σκάνδαλο των υποκλοπών να έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις και να έχει εμπλακεί και το όνομά του;

Πώς αισθάνονται οι υπόλοιποι υπουργοί που συμμετέχουν στο συνέδριο (Παπαστεργίου, Παπασταύρου, Πλεύρης, Κικίλιας κ.ά).

Εκτός, βέβαια, και εάν η παρουσία τους έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η παραίτηση του κ. Δημητριάδη, την οποία ο ίδιος πρόσφατα περιέγραψε ως επιλογή του να το «πάρει επάνω του» για το καλό της παράταξης, σε κανένα βαθμό δεν σήμαινε και αποκήρυξη της θεσμικής παραβατικότητας που οδήγησε σε αυτή την παραίτηση, και ότι στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί της θεωρούν απόλυτα θεμιτό στη χώρα μας να λειτουργεί με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου κέντρο παράνομων παρακολουθήσεων σε συνεργασία με ιδιώτες που περιλάμβαναν και αλλοδαπούς, παρακολουθήσεων που αφορούσαν και ανθρώπους που διαχειρίζονταν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Όμως αναρωτιέται κανείς πώς αισθάνονται και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, ιδίως του ΠΑΣΟΚ που θα παρευρεθούν στο συνέδριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, πώς αισθάνεται να είναι στο ίδιο συνέδριο με κάποιον που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επώνυμα καταγγείλει ότι ήταν ο εγκέφαλος των υποκλοπών που έπληξαν και τον ίδιο προσωπικά; Αντίστοιχα, η κ. Διαμαντοπούλου ή ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου αναρωτήθηκαν γιατί βρίσκονται στο ίδιο συνέδριο με κάποιον που ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας τον αντιμετωπίζει ως τον «εθνικό κοριό» και που ο αρχηγός τους τον καταγγέλλει επώνυμα; Δεν είναι σαν να «αδειάζουν» τον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα σε σχέση με ένα θέμα για το οποίο ο ίδιος και το κόμμα έχουν δώσει μία από τις μεγαλύτερες μάχες τους;

Σε κάθε περίπτωση η ουσία παραμένει. Και επειδή σε αντίθεση με τους κοριούς (τα ζωύφια) οι ομιλητές σε τέτοια συνέδρια δεν «παρεισφρύουν», αλλά επιλέγονται συνειδητά και με έγκαιρο προγραμματισμό, το πολιτικό ζήτημα παραμένει και είναι σοβαρό.

Κάποιος έκρινε ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν είναι ο παραιτημένος πρώην συνεργάτης του Πρωθυπουργού, που αντικειμενικά βαραίνει η σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών, δεν είναι αυτός που διάφοροι χαρακτηρίζουν ως τον «εθνικό κοριό», δεν είναι ο ιδιώτης «εθελοντής» της παράταξης, αλλά είναι το εξέχον δημόσιο πρόσωπο που μπορεί να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με πρώην πρωθυπουργούς και νυν υπουργούς.

Μόνο που αυτό σημαίνει ότι όσοι το αποφάσισαν και κυρίως όσοι το θεωρούν φυσιολογικό να είναι στο ίδιο συνέδριο μαζί του, όχι μόνο παρέχουν συγχωροχάρτι για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά, πολύ περισσότερο, αντιμετωπίζουν τη θεσμική παραβατικότητα, την έκθεση σε κίνδυνο της εθνικής ασφάλειας, και την κατεδάφιση του κράτους δικαίου, ως τα αναγκαία προσόντα και διαπιστευτήρια για να αναγνωρίζεται κάποιος ως κορυφαίος πολιτικός «παίκτης».

Συγχαρητήρια και να τον χαίρονται… 

ΥΓ. Εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους αν μη τι άλλο ξενίζει η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη σε ένα συνέδριο για την άμυνα και την ασφάλεια, πέραν προφανώς της προσπάθειας να επανακατοχυρωθεί ως πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής.

Όμως, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε μια περίπτωση που ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε ρόλο σε αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την εθνική άμυνα. Μιλάμε για την υπόθεση του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, ένα από τα κομβικά προγράμματα που αφορούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ενώ εθεωρείτο ως δεδομένη η επικράτηση της καναδικής CAE, εν τέλει επιλέχτηκε η ισραηλινή Elbit Systems. Το συμβόλαιο της Καλαμάτας αναμενόταν να κυμανθεί πέριξ των 1,3 δισ. ευρώ, (1,365 εκατομμύρια ευρώ) για να καταλήξει να λογιστικοποηθεί  1,85  δισ. ευρώ. H CAE έκανε μια πρόταση η οποία ανερχόταν σε 1,254 εκατ. ευρώ, για 20 χρόνια, ενώ σε η Elbit Systems σε 1,365 εκατ. ευρώ για 22 χρόνια. Η επιλογή δικαιολογήθηκε πρωτίστως για «γεωπολιτικούς λόγους» και τη νέα πολιτική συμμαχιών της χώρας. Ωστόσο, την ίδια στιγμή δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μίλησαν για υπόθεση με «οσμή σκανδάλου», την οποία χειρίστηκε το Μέγαρο Μαξίμου, σε μία από τις πρώτες επί της ουσίας απευθείας – δηλαδή συμφωνηθείσες με το «επιτελικό κράτος» – αναθέσεις, σε μια εποχή που κεντρικό πρόσωπο στη λήψη αποφάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης…

World
Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Vita.gr
Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Unmute Now Athens 18.05.26 Upd: 22:04

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες

Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη
ΠΑΣΟΚ 18.05.26

Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη

Το κυβερνών κόμμα «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική της

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Όσα είπε 18.05.26

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Και τα κόκκινα δάνεια 18.05.26

Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας τον δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Κ. Μητσοτάκης: «Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» – Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Επικαιρότητα 18.05.26

«Προσευχές» για την πορεία του τουρισμού και… «ευκαιρίες» - Το «καλό σενάριο» σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού μετά το τέλος του πολέμου εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψάχνοντας για το «καλό σενάριο» και «ευκαιρίες», σε μια περίοδο κρίσης.

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)

Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Μπάσκετ 18.05.26

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Τοτέμ 18.05.26

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Ακραία φαινόμενα 18.05.26

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους

Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

