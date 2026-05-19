Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια επισκέφθηκε σήμερα, μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο κ. Φάμελλος ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του Μουσείου, Έφη Μαυροπούλου και είχε την ευκαιρία να δει τις φωτογραφίες, τους χάρτες, τα κείμενα και τα κειμήλια, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται η Γενοκτονία και ο βίαιος ξεριζωμός των Ελλήνων του Πόντου.

Στη δήλωσή του στα ΜΜΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στάθηκε στα πολλαπλά μηνύματα της σημερινής ημέρας, η οποία, όπως είπε, αποτελεί φόρο τιμής σε όσους και όσες έχασαν τη ζωή τους, αλλά στους απόγονούς τους.

Τον Σωκράτη Φάμελλος συνόδευσε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά και η αναπληρώτρια συντονίστρια Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειων Προαστίων, Μαίρη Μαργαριτοπούλου.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Η επίσκεψή μας στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού σήμερα, την ημέρα που τιμούμε τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων, είναι παράλληλα φόρος τιμής σε όσους και όσες έχασαν τη ζωή τους, αλλά και φόρος τιμής στους απόγονούς τους, που εδώ, στην πατρίδα μας, αλλά και ως αναπόσπαστο τμήμα του απόδημου Ελληνισμού, δημιούργησαν ξανά, με πείσμα, με ψηλά το κεφάλι, με ισχυρό Πολιτισμό και Παιδεία, τη νέα ταυτότητα της πατρίδας μας.

Γιατί η Κιβωτός της Ρωμιοσύνης είναι Κιβωτός όλης της Ελλάδας.

Τα μηνύματα για τη σημερινή μέρα είναι πάρα πολλά:

Για την ανοιχτή αγκαλιά και την αλληλεγγύη στην προσφυγιά, αλλά και την προσπάθειά μας να μην υπάρχουν πρόσφυγες.

Για την ανάγκη η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας από τους Κεμαλιστές και τους Νεότουρκους να αποτελέσουν βάση της Ειρήνης και της φιλίας των λαών.

Αλλά και για να πούμε ένα μεγάλο “όχι” σε αυτά τα εγκλήματα. Εγκλήματα που δυστυχώς και σήμερα επαναλαμβάνονται και στη γειτονιά μας.

Η Ιστορία, αλλά και η δημιουργικότητα και η αντοχή των προσφύγων, αποτελούν τη βάση για μια σύγχρονη προοδευτική κοινωνία.

Γιατί αυτό που μας έδειξαν με το πείσμα τους είναι ότι είναι και υπερήφανοι, αλλά και δημιουργικοί άνθρωποι. Αυτό είναι πρόοδος».

Δείτε βίντεο: