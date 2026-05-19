19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Δημοσκόπηση: Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση – Πορεία προς τα πίσω, συμπιεσμένα εισοδήματα και θεσμική απαξίωση
Πολιτική Γραμματεία 19 Μαΐου 2026, 21:37

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Στράτος Ιωακείμ
Με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο αποτυπώνεται στην κοινωνία το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στο κυβερνητικό αφήγημα και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι πολίτες, εγκλωβισμένοι στα «ταραγμένα νερά» που προκαλεί η ακρίβεια, στέλνουν ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας στην κυβέρνηση, απορρίπτοντας τις διακηρύξεις περί «επιστροφής στην κανονικότητα».

Κοινωνική και θεσμική κρίση: Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, η διαφθορά κλονίζει τη Δημοκρατία

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καθημερινή επιβίωση. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών παραμένουν δραματικά συμπιεσμένα με την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται.

Η οικονομική αυτή ασφυξία, ωστόσο, δεν είναι το μόνο μέτωπο, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών».

Θεσμική απαξίωση, διαφθορά, αμφισβήτηση της ποιότητας της δημοκρατίας

Συνοδεύεται από μια πρωτοφανή θεσμική απαξίωση, όπου η διαφθορά, η αμφισβήτηση της ποιότητας της δημοκρατίας και η διάχυτη δυσπιστία απέναντι στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης -ιδιαίτερα μετά τους χειρισμούς σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές -κλονίζουν τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής.

Η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες μοιάζει πλέον χαοτική, μετατρέποντας τη σιωπηρή δυσαρέσκεια σε μια δομική, καθολική αμφισβήτηση της ακολουθούμενης πολιτικής.

Η παρουσίαση των στοιχείων από τους Στράτο Φαναρά και Γιάννη Μπαλαμπανίδη φωτίζουν πτυχές που επαναπροσδιορίζουν την ανάγκη για μια σοβαρή επανεξέταση της σχέσης πολιτικού συστήματος, κοινωνίας και θεσμών.

Συνέδριο ΚΥΚΛΟΥ ΙΔΕΩΝ – Έρευνα της Metron Analysis -«Τι προσλαμβάνει και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία»-Παρουσίαση έρευνας από τον Στράτο Φαναρά και τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη

Με αφορμή τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάλυση του κοινωνικού συμβολαίου της μεταπολίτευσης, στηλίτευσε το μοντέλο του «επιτελικού κράτους» και του πρωθυπουργικού συγκεντρωτισμού.

«Η κοινωνία είναι ανασφαλής, δυσαρεστημένη, φοβισμένη και καχύποπτη απέναντι στο αφήγημα που επιχειρείται να της επιβληθεί», εκτιμά.

Ευρήματα κόλαφος για την κυβέρνηση

Βήματα προς τα πίσω

Ένας στους δύο πολίτες (50%) αισθάνεται ότι η ζωή στην Ελλάδα κάνει βήματα προς τα πίσω. Το 25% πιστεύει ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο, ενώ μόλις το 25% βλέπει βήματα προς τα μπρος. Η απαισιοδοξία κυριαρχεί κυρίως στους Αριστερούς (74%) και Κεντροαριστερούς (68%), αλλά αγγίζει και το 37% των Δεξιών.

Η διάψευση του αφηγήματος της «κανονικότητας» 

Η κυβέρνηση μοιάζει να χάνει ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» της – Έξι στους δέκα δεν πιστεύουν πως επιστρέψαμε στην «κανονικότητα». Συγκεκριμένα, το 62% των ερωτηθέντων απαντά κατηγορηματικά ότι η χώρα δεν έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα μετά τα χρόνια της κρίσης (έναντι 38% που απαντά «Ναι») σχεδόν εφτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Το ποσοστό αυτό είναι συντριπτικό στην αγροτική τάξη (77%), στην εργατική (70%) και στους μικρομεσαίους (60%).

Το Νο.1 πρόβλημα 

Η «Οικονομία / ακρίβεια και εισοδηματική ανεπάρκεια» παραμένει με τεράστια διαφορά το σημαντικότερο ζήτημα για τους πολίτες, συγκεντρώνοντας 74% (σημειώνοντας άνοδο από το 63% του 2025).

Η «δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου» (διαφθορά, σκάνδαλα) αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας με 46%. Από τα ευρήματα της έρευνας παρατηρούμε μια καθολική αμφισβήτηση των μεγάλων δικαστικών υποθέσεων: Οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όλους όσοι ευθύνονται στις εξής υποθέσεις:

  • Υποκλοπές: 80% «Όχι» (Μόλις 19% «Ναι»)
  • ΟΠΕΚΕΠΕ: 78% «Όχι» (Μόλις 21% «Ναι»)
  • Τέμπη: 77% «Όχι» (Μόλις 23% «Ναι»)

Στην κλίμακα 1-10 για το πόσο δημοκρατικά κυβερνάται η Ελλάδα, η μέση τιμή διαμορφώνεται στο εξαιρετικά χαμηλό 4,4 (το 53% δίνει βαθμολογία χαμηλής δημοκρατικότητας).

Ως σημαντικότερα προβλήματα αναδεικνύονται η «λογοδοσία και διαφάνεια στο κράτος» (37%) και η «ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης» (34%).

Ο μεγάλες προκλήσεις σήμερα

Η «βαθμολογία» των πολιτών στο λεγόμενο «επιτελικό κράτος» είναι χαμηλή: Το 40% κρίνει ότι είχε αρνητικά αποτελέσματα λόγω υπερσυγκέντρωσης εξουσιών στον πρωθυπουργό χωρίς αντίβαρα, το 40% θεωρεί ότι δεν άλλαξε και πολλά (το κράτος παρέμεινε αναποτελεσματικό) και μόλις το 15% το αποτιμά θετικά.

Συνταγματική Αναθεώρηση: Αν και το 35% τη θεωρεί αναγκαία, η πλειοψηφία των 2 στους 3 πολιτών (64%) πιστεύει ότι η ανακοίνωση για αναθεώρηση του Συντάγματος «χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από την κυβέρνηση επειδή πιέζεται πολιτικά». Επιπλέον, το 62% πιστεύει ότι το Σύνταγμα σήμερα τηρείται μόνο «κατά περίπτωση».

Επίσης, οι πολίτες θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη θέση από μια μέση ευρωπαϊκή χώρα κυρίως στο κόστος ζωής (74% χειρότερη) και στους τομείς Δικαιοσύνη / Διαφάνεια (66% χειρότερη).

Η πλειονότητα των πολιτών νιώθει ότι η Ελλάδα είναι «Λίγο έως Καθόλου» έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις:

  • Δημογραφική συρρίκνωση: 83% απάντησαν λίγο/καθόλου έτοιμη
  • Αύξηση ανισοτήτων / εισοδηματική ανεπάρκεια: 77% λίγο/καθόλου έτοιμη
  • Κλιματική αλλαγή / Πράσινη οικονομία: 73% λίγο/καθόλου έτοιμη

Γεωπολιτικά (Πόλεμος στο Ιράν & Ε.Ε.)

Το 81% των Ελλήνων θεωρεί ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι δικαιολογημένος.

Παρά την εσωτερική απογοήτευση, το ευρωπαϊκό όραμα παραμένει ισχυρό, με το 57% να επιθυμεί η Ευρώπη να προχωρήσει στην οικονομική και πολιτική της ενοποίηση.

Κατά τον κ. Βενιζέλο, «τα ευρήματα της έρευνας δεν περιγράφουν απλώς ένα συγκυριακό κλίμα κοινωνικής δυσφορίας, αλλά ένα βαθύτερο και πιο σύνθετο πρόβλημα πολιτικής και κοινωνικής αντιπροσώπευσης».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ
LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Στο δρόμο προς τις κάλπες με άγνωστους Χ – Η είσοδος Τσίπρα και Καρυστιανού, εν αναμονή Σαμαρά
Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Σκηνικό φθινοπώρου και ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

