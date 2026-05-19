Βρέθηκε το κανόνι του Κλιντ Ίστγουντ στο «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» – Πού ήταν;

Το κανόνι που χρησιμοποίησε ο Κλιντ Ίστγουντ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος» βρέθηκε ξανά σχεδόν 60 χρόνια μετά τα γυρίσματα – και δεν το είχε ο Τούκο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν βρισκόταν ξεχασμένο σε κάποια αποθήκη κινηματογραφικών αντικειμένων, αλλά εκτεθειμένο σε στρατιωτικό μουσείο στην Καρθαγένη της νοτιοανατολικής Ισπανίας, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη σχέση του με τη θρυλική ταινία του Σέρτζιο Λεόνε.

Η αναζήτηση για την επέτειο της ταινίας

Σύμφωνα με τον Guardian, η ανακάλυψη έγινε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Sad Hill, μια ομάδα εθελοντών που ασχολείται εδώ και χρόνια με την αποκατάσταση του διάσημου κινηματογραφικού νεκροταφείου κοντά στο Μπούργος της βόρειας Ισπανίας — του χώρου όπου γυρίστηκε η εμβληματική τελική σκηνή της ταινίας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας αργότερα μέσα στη χρονιά, τα μέλη του συλλόγου αποφάσισαν να αναζητήσουν αυθεντικά αντικείμενα και όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα.

Από το Μάντσεστερ στην Ισπανία

Το κανόνι κατασκευάστηκε στο Μάντσεστερ από τη Whitworth το 1873 και ήταν ένα από τα ιστορικά όπλα που είχε παραχωρήσει ο ισπανικός στρατός στην παραγωγή του Σέρτζιο Λεόνε.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων επέστρεψε στο στρατιωτικό μουσείο της Μαδρίτης, όπου παρέμεινε επί χρόνια σε υπαίθρια έκθεση. Το 2010, όταν το μουσείο και η συλλογή του μεταφέρθηκαν στο Τολέδο, τα ίχνη του άρχισαν να χάνονται.

Η λεπτομέρεια που έδωσε την απάντηση

Ο Ντιέγο Μοντέρο, ταμίας του συλλόγου Sad Hill, ξεκίνησε να συγκρίνει φωτογραφίες από βιβλία και αρχειακό υλικό. Η έρευνά του τον οδήγησε τελικά στην Καρθαγένη, όπου μια ομάδα απόστρατων στρατιωτικών εργαζόταν στην αποκατάσταση ενός βρετανικού κανονιού του 19ου αιώνα από το τοπικό μουσείο στρατιωτικής ιστορίας.

Η τελική επιβεβαίωση ήρθε όταν ο σύλλογος ζήτησε κοντινές φωτογραφίες από το επάνω μέρος του κανονιού και τον σειριακό αριθμό του. Τα στοιχεία ταίριαζαν απόλυτα.

«Το μουσείο δεν είχε ιδέα ότι είχε το κανόνι που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία», είπε ο Μοντέρο.

Η ανακάλυψη έφερε νέο κύμα επισκεπτών

Η είδηση προκάλεσε άμεσο ενδιαφέρον. Το δημοτικό συμβούλιο της Καρθαγένης αξιοποίησε γρήγορα τη δημοσιότητα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα που ενημέρωνε ότι «ένα από τα πιο διάσημα κανόνια στην ιστορία του κινηματογράφου βρίσκεται στην πόλη και μπορεί κανείς να το επισκεφθεί δωρεάν».

Ο διευθυντής του μουσείου, αντισυνταγματάρχης Ερνέστο Τέρι, παραδέχθηκε ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε την ιστορία του εκθέματος.

«Έχει γίνει πραγματικός χαμός», είπε. «Δέχομαι συνεχώς τηλεφωνήματα και ερωτήσεις από κόσμο και μέσα ενημέρωσης. Έχουμε ήδη αισθητά περισσότερους επισκέπτες».

Το σχέδιο για επιστροφή στο σημείο των γυρισμάτων

Ο σύλλογος Sad Hill θα ήθελε στο μέλλον να δανειστεί το κανόνι και να το μεταφέρει προσωρινά στο Μπούργος, εκεί όπου είχε στηθεί πριν από έξι δεκαετίες για τις ανάγκες της ταινίας.

Προς το παρόν όμως, το προστατευόμενο καθεστώς του ιστορικού αντικειμένου και οι χρονοβόρες διαδικασίες δεν επιτρέπουν να γίνει κάτι τέτοιο εγκαίρως για την επέτειο.

«Η γραφειοκρατία είναι μεγάλη και δεν προλαβαίνουμε», είπε ο Μοντέρο. «Αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στο μέλλον».