Βαγγέλης Τρικεριώτης: Πέθανε ο εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία

Πέθανε ο εκδότης και ιδιοκτήτης του ιστορικού βιβλιοπωλείου και οίκου «Πρωτοπορία», Βαγγέλης Τρικεριώτης.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πολλοί συγγραφείς τον αποχαιρετούν δηλώνοντας πως ο κόσμος του βιβλίου δεν θα είναι πια ο ίδιος.

Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης ήταν γνωστός για την αγάπη του για τα βιβλία και τη λογοτεχνία ενώ είχε σημαντική συνεισφορά στη βιβλιογραφική σκηνή της χώρας.

Είχε αποφοιτήσει από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.

Βαγγέλης Τρικεριώτης: Η ίδρυση της «Πρωτοπορία» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκημ Πάτρα

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» στα Εξάρχεια, το οποίο σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές.

Ο πεζογράφος Σταύρος Σταυρόπουλος σε ανάρτησή του, δήλωσε πως «τα Σάββατα και ο καφές στο Κούσκο, στον πεζόδρομο του Γρηγορόπουλου δεν θα είναι πια τα ίδια».

Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων Γλάρος και Γνώση.

Πότε θα γίνει η κηδεία

Η κηδεία του Βαγγέλη Τρικεριώτη θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:30 στο Πρώτο Νεκροταφείο.