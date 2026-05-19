Τζάκσον Πόλοκ: Ρεκόρ 181 εκατ. δολαρίων για έργο-ορόσημο της αφηρημένης τέχνης
Art 19 Μαΐου 2026, 20:40

Το Number 7A, 1948 πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη, καταρρίπτοντας το ρεκόρ δημοπρασίας για έργο του Τζάκσον Πόλοκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα έργο-ορόσημο του Τζάκσον Πόλοκ έγραψε ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie’s έναντι 181 εκατ. δολαρίων., σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για το Number 7A, 1948, έναν μεγάλο καμβά άνω των τριών μέτρων, με μαύρες σταγόνες χρώματος και κόκκινες λεπτομέρειες.

Γιατί θεωρείται έργο-σταθμός

Ο οίκος Christie’s χαρακτήρισε το έργο σημείο καμπής στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης, υποστηρίζοντας ότι με το Number 7A, 1948 ο Πόλοκ απομακρύνθηκε οριστικά από την παραδοσιακή ζωγραφική, όπου ο καλλιτέχνης δουλεύει μπροστά σε καβαλέτο και αναπαριστά συγκεκριμένες μορφές ή αντικείμενα. Αντίθετα, άφησε στο επίκεντρο την ίδια την κίνηση, την πράξη της δημιουργίας και την αυθόρμητη έκφραση.

Το έργο θεωρείται από πολλούς ιστορικούς τέχνης καθοριστικό, επειδή ανήκει στην περίοδο όπου ο Πόλοκ διαμόρφωσε πλήρως την εμβληματική τεχνική του με τις πιτσιλιές και τις σταγόνες χρώματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα μορφή αφηρημένης έκφρασης που επηρέασε βαθιά τη μεταπολεμική τέχνη. Οι ειδικοί θεωρούν ότι εκείνη η περίοδος σηματοδότησε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ζωγραφική: όχι μόνο ως τελικό αποτέλεσμα, αλλά και ως διαδικασία δημιουργίας.

Άτομο κοιτάζει το έργο «Number 7A» του 1948, του Τζάκσον Πόλοκ, κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης του οίκου Κρίστις για την 20/21 Spring Marquee Week, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Eduardo Mu

Πάνω από 100 εκατ. δολάρια και ο Μπρανκούζι

Στην ίδια δημοπρασία, το χάλκινο γλυπτό Danaide του Κονσταντίν Μπρανκούζι πουλήθηκε για 107,6 εκατ. δολάρια.

Η τεχνική που έγινε σύμβολο

Ο Πόλοκ υπήρξε μία από τις κεντρικές μορφές του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Η τεχνική του, με τις σταγόνες, τις πιτσιλιές και τις ελεύθερες κινήσεις του χρώματος πάνω στον καμβά, έγινε το προσωπικό του σήμα κατατεθέν και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σύγχρονης τέχνης.

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις: Μια διαφορετική ματιά στην πορεία του Αλέξανδρου Ψυχούλη
Art 12.05.26

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

Σύνταξη
Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»
Τέχνη ως αντίσταση; 10.05.26

Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπιενάλε Βενετίας: Διαμαρτυρία Pussy Riot και Femen έξω από το ρωσικό περίπτερο για την επιστροφή της Ρωσίας
«Επιμελητής ο Πούτιν» 07.05.26

Η Ρωσία επέστρεψε στη Μπιενάλε της Βενετίας για πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με Pussy Riot και Femen να καταγγέλλουν ότι η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο προπαγάνδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Ιράν: Αποσύρεται από την Μπιενάλε της Βενετίας λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια
Art 05.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Γερμανία: Νέα άνοδος της ακροδεξιάς AfD – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς
Κόσμος 19.05.26

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο, ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), για πρώτη φορά, περνάει πρώτο στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα

Σύνταξη
Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης μητέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο – «Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν»
Ελλάδα 19.05.26

Οι δύο γυναίκες περίμεναν στη διασταύρωση στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου για να περάσουν ακριβώς απέναντι. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το αυτοκίνητο του δράστη έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Σύνταξη
Εκλογή των επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας στη ΝΔ – Όταν η προπαγάνδα γίνεται κανονικότητα
Πολιτική 19.05.26

Από το περιθώριο της πολιτικής ζωής στο επίκεντρο της «κανονικότητας». Η ΝΔ και η «επιβράβευση» του μηχανισμού προπαγάνδας της Ομάδας Αλήθειας και των επικεφαλής της.

Δημήτρης Τερζής
Άγριος καυγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα (ΚΚΕ) στη Βουλή: «Είσαι ξεφτιλισμένη» – «Οι φασίστες μιλάνε έτσι…»
Βαριές κουβέντες 19.05.26

Τα όσα ακούστηκαν στην αίθουσα της Ολομέλιεας, δεν μεταδόθηκαν από την τηλεόραση της Βουλής, καθώς η συνεδρίαση είχε διακοπεί.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Σύνταξη
Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Αν οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή»
Γυναικοκτονία 19.05.26

«Επιτρέπεται να πηγαίνει ένα κοριτσάκι στο τμήμα και να λέει θέλω βοήθεια και να της λένε πάρε εδώ, και να την παραπέμπουν σε αυτό τον τηλεφωνητή; που προσβάλλει και τον κλάδο των ταξιτζίδων;»

Σύνταξη
Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο 4ος γάμος του, τα 6 παιδιά και μια αγωγή
Επάγγελμα γαμπρός 19.05.26

Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Έφη Αλεβίζου
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

Βάιος Μπαλάφας
«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
Ταϊλάνδη 19.05.26

«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Κόσμος 19.05.26

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Σύνταξη
Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Κόσμος 19.05.26

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Σύνταξη
Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Ελλάδα 19.05.26

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύνταξη
Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Ελλάδα 19.05.26

Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

Σύνταξη
Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Μύθος 19.05.26

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Σύνταξη
EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
EPPO 19.05.26 Upd: 19:32

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Στράτος Ιωακείμ
Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Βασίλης Ρίζος
Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Κόσμος 19.05.26

Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

