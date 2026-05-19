19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια
Woman 19 Μαΐου 2026, 14:50

Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που φέρεται να είδε τελευταία ζωντανό τον Τζέφρι Έπσταϊν κατέθεσε ξανά, ενώ το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του ξυπνά αμφιβολίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Η γυναίκα που είχε βάρδια τη νύχτα που πέθανε ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της υπόθεσης, ενώ παράλληλα επανέρχεται στο προσκήνιο ο σκοτεινός ρόλος του συγκρατούμενού του Νίκολας Ταρταλιόνε και ενός σημειώματος που συνεχίζει να προκαλεί νέα ερωτήματα.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είναι νεκρός εδώ και χρόνια, όμως η υπόθεση που συνδέθηκε με ένα από τα μεγαλύτερα σεξουαλικά σκάνδαλα στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να παράγει νέες αποκαλύψεις, μαρτυρίες και αντιπαραθέσεις. Παρότι οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν επισήμως ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής αυτοκτόνησε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, κάθε νέο στοιχείο που βγαίνει στη δημοσιότητα επαναφέρει τα ίδια ερωτήματα: τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες ώρες του και πόσα παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα;

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η Τόβα Νόελ, η σωφρονιστική υπάλληλος που βρισκόταν σε υπηρεσία τη νύχτα του θανάτου του Έπσταϊν και θεωρείται ένα από τα πρόσωπα με την πιο άμεση εικόνα των γεγονότων.

Η Νόελ εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε κεκλεισμένων των θυρών συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει στο παρελθόν, πιστεύει ότι ήταν το τελευταίο άτομο που είδε τον Έπσταϊν ζωντανό.

Η νέα κατάθεσή της έρχεται σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον δείχνει να επιστρέφει ξανά σε μια υπόθεση που ποτέ δεν έπαψε πραγματικά να προκαλεί πολιτική και δημόσια αντιπαράθεση.

Η «ειδική μεταχείριση» του Έπσταϊν

Μετά την ακρόαση, ο Δημοκρατικός βουλευτής από τη Βιρτζίνια Σούχας Σουμπραμανιάμ δήλωσε ότι ο Έπσταϊν φαίνεται να είχε μεταχείριση διαφορετική από άλλους κρατούμενους.

Όπως είπε, είχε πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή με τρόπους που άλλοι κρατούμενοι δεν είχαν, ενώ είχε στη διάθεσή του επιπλέον σεντόνια και μηχάνημα CPAP με μακρύ καλώδιο.

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ειδική μεταχείριση σε εκείνη τη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής συνέδεσε μάλιστα την υπόθεση με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη μοναδική συνεργό του Έπσταϊν που καταδικάστηκε, σημειώνοντας ότι και εκείνη φέρεται να είχε λάβει ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την κράτησή της.

Η Μάξγουελ μεταφέρθηκε πρόσφατα σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας αφού είχε απαντήσει σε ερωτήσεις του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς — εξέλιξη που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Η ίδια είχε κατηγορηθεί για ψευδείς καταγραφές

Η Νόελ δεν είναι άγνωστη στην υπόθεση.

Η ίδια και ένας συνάδελφός της είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι παραποιούσαν σωφρονιστικά αρχεία για να αποκρύψουν ότι δεν πραγματοποιούσαν τους προβλεπόμενους ελέγχους στους κρατούμενους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δύο υπάλληλοι κατέγραφαν ψευδώς ότι πραγματοποιούσαν ελέγχους στις πτέρυγες κράτησης, ενώ στην πραγματικότητα δεν βρίσκονταν στις θέσεις τους.

Οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν έπειτα από συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ακρόασης, η Δημοκρατική βουλεύτρια Μέλανι Στάνσμπερι δήλωσε ότι η Νόελ φάνηκε ειλικρινής και συνεργάσιμη απέναντι στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Παράλληλα όμως παρατήρησε ότι η προσέλευση βουλευτών ήταν μικρή, αποδίδοντας το γεγονός στο «χάος» και στις συνεχείς αλλαγές του προγράμματος της Βουλής.

Ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν που εκτίει τέσσερις ισόβιες ποινές

Την ώρα που οι συνθήκες θανάτου του Έπσταϊν επανεξετάζονται, στο προσκήνιο επιστρέφει και ο άνθρωπος που για ένα διάστημα μοιραζόταν μαζί του το ίδιο κελί: ο Νίκολας Ταρταλιόνε.

Η ιστορία του μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Πρώην αστυνομικός, bodybuilder και αργότερα διακινητής κοκαΐνης, ο Ταρταλιόνε κατηγορήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από μια τετραπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πίστευε ότι ένας άνδρας με το όνομα Μάρτιν Λούνα είχε κλέψει από εκείνον 250.000 δολάρια.

Ο Λούνα εμφανίστηκε στο Likquid Lounge στο Τσέστερ της Νέας Υόρκης μαζί με δύο ανιψιούς του και έναν οικογενειακό φίλο.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο Ταρταλιόνε ανάγκασε έναν από τους ανιψιούς να παρακολουθήσει τον ξυλοδαρμό και τον στραγγαλισμό του Λούνα.

Στη συνέχεια οι υπόλοιποι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο σκύλων και αλόγων που διατηρούσε στο Ότισβιλ.

Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γονάτισαν και εκτελέστηκαν με σφαίρες στο κεφάλι πριν θαφτούν όλοι μαζί σε ομαδικό τάφο.

Οι σοροί εντοπίστηκαν εννέα μήνες αργότερα.

Γείτονας της περιοχής είχε δηλώσει τότε πως η ιδιοκτησία «μύριζε θάνατο».

Ο Ταρταλιόνε καταδικάστηκε τελικά σε τέσσερις διαδοχικές ισόβιες ποινές, αν και ο ίδιος επέμεινε ότι είχε παγιδευτεί και στοχοποιηθεί.

«Με ερεύνησαν για έναν μήνα – δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ!!! Άρα, οι 15 ετών κατηγορίες είναι άχρηστες! Είναι δώρο να μπορείς να επιλέγεις την ώρα του αποχαιρετισμού σου. Παρακολουθήστε τι θέλουν να κάνω – να σπάσω και να κλάψω!! ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!!»

Το σημείωμα που βρέθηκε μέσα σε βιβλίο

Κατά την παραμονή του με τον Έπσταϊν στο ίδιο κελί, συνέβη ένα περιστατικό που συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα.

Τον Ιούλιο του 2019 ο Έπσταϊν βρέθηκε με τραύματα στον λαιμό.

Αρχικά υποστήριξε ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί.

Αργότερα όμως ανακάλεσε τον ισχυρισμό και οι σωφρονιστικές αρχές κατέληξαν ότι επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο Ταρταλιόνε αργότερα δήλωσε ότι βρήκε ένα σημείωμα κρυμμένο μέσα σε βιβλίο που διάβαζε ο Έπσταϊν.

Υποστήριξε ότι ανακάλυψε το χειρόγραφο τέσσερις ημέρες μετά την απομάκρυνση του Έπσταϊν από το κελί.

Σε αυτό αναγραφόταν μεταξύ άλλων: «Με ερευνούσαν για μήνες — δεν βρήκαν τίποτα».

Ακολουθούσε η φράση: «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο».

Και στο τέλος: «ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ — ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ».

Ο Έπσταϊν στην τελευταία φωτογραφία κράτησής του, 8 Ιουλίου 2019 (σε ηλικία 66 ετών), Πηγή: Wikipedia

Νέες αμφιβολίες και νέα ερωτήματα

Το σημείωμα όχι μόνο δεν έβαλε τέλος στις θεωρίες γύρω από την υπόθεση αλλά προκάλεσε νέες συγκρούσεις.

Ο αδελφός του Έπσταϊν, Μαρκ Έπσταϊν, υποστήριξε ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο και ότι κάποιος θα μπορούσε εύκολα να είχε προσλάβει επαγγελματία πλαστογράφο.

Την ίδια ώρα, ο πρώην δικηγόρος του Ταρταλιόνε Μπρους Μπάρκετ απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο δολοφονίας.

Υποστήριξε ότι για να είχε δολοφονηθεί ο Έπσταϊν θα έπρεπε κάποιος να είχε εισβάλει σε έναν αυστηρά φυλασσόμενο ομοσπονδιακό χώρο κράτησης, να είχε φτάσει στον δέκατο όροφο, να είχε διαπράξει φόνο και να είχε φύγει χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς.

Παράλληλα, ο Ταρταλιόνε επιχειρεί ακόμη να ανατρέψει την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ότι δεν βρέθηκε ποτέ όπλο, χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών ή γενετικό υλικό του πάνω στο δεματικό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στον στραγγαλισμό.

Η δικηγόρος του Ίνγκα Πάρσονς επεσήμανε επίσης ότι ο Ταρταλιόνε διώχθηκε από τη Μορίν Κόμεϊ, την ίδια εισαγγελέα που είχε αναλάβει τις υποθέσεις του Έπσταϊν, της Γκισλέιν Μάξγουελ και του «Diddy».

*Με πληροφορίες από: Politico, The Guardian 

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Την παραίτησή του ο Στέργιος Καλπάκης την ανακοίνωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο - «Η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα», επισημαίνει

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

ΠΑΣΟΚ για άρνηση Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
«Η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Κεσσές: Θλιβερή η απόφαση Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στη Βουλή – Επέλεξε να κρυφτεί, συνέβαλε στη συγκάλυψη των υποκλοπών
Ο Ζαχαρίας Κεσσές τονίζει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας», σχολιάζοντας την άρνησή του να εμφανιστεί στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Μήνυμα Επιτροπής σε Τουρκία: Καμία ανοχή σε παράνομη αλιεία και σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών
Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την παρέμβαση Κικίλια στον Επίτροπο Κώστα Καδή, για την προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων στο θέμα της παράνομης αλιείας, θέτοντας ζήτημα σεβασμού του δικαίου της θάλασσας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

