Οι σκιές του Έπσταϊν: Η κατάθεση της φύλακα, το «ύστατο» σημείωμα και ο συγκρατούμενος με τετράκις ισόβια

Η γυναίκα που είχε βάρδια τη νύχτα που πέθανε ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της υπόθεσης, ενώ παράλληλα επανέρχεται στο προσκήνιο ο σκοτεινός ρόλος του συγκρατούμενού του Νίκολας Ταρταλιόνε και ενός σημειώματος που συνεχίζει να προκαλεί νέα ερωτήματα.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είναι νεκρός εδώ και χρόνια, όμως η υπόθεση που συνδέθηκε με ένα από τα μεγαλύτερα σεξουαλικά σκάνδαλα στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να παράγει νέες αποκαλύψεις, μαρτυρίες και αντιπαραθέσεις. Παρότι οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν επισήμως ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής αυτοκτόνησε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, κάθε νέο στοιχείο που βγαίνει στη δημοσιότητα επαναφέρει τα ίδια ερωτήματα: τι ακριβώς συνέβη στις τελευταίες ώρες του και πόσα παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα;

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η Τόβα Νόελ, η σωφρονιστική υπάλληλος που βρισκόταν σε υπηρεσία τη νύχτα του θανάτου του Έπσταϊν και θεωρείται ένα από τα πρόσωπα με την πιο άμεση εικόνα των γεγονότων.

Η Νόελ εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε κεκλεισμένων των θυρών συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει στο παρελθόν, πιστεύει ότι ήταν το τελευταίο άτομο που είδε τον Έπσταϊν ζωντανό.

Η νέα κατάθεσή της έρχεται σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον δείχνει να επιστρέφει ξανά σε μια υπόθεση που ποτέ δεν έπαψε πραγματικά να προκαλεί πολιτική και δημόσια αντιπαράθεση.

Η «ειδική μεταχείριση» του Έπσταϊν

Μετά την ακρόαση, ο Δημοκρατικός βουλευτής από τη Βιρτζίνια Σούχας Σουμπραμανιάμ δήλωσε ότι ο Έπσταϊν φαίνεται να είχε μεταχείριση διαφορετική από άλλους κρατούμενους.

Όπως είπε, είχε πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή με τρόπους που άλλοι κρατούμενοι δεν είχαν, ενώ είχε στη διάθεσή του επιπλέον σεντόνια και μηχάνημα CPAP με μακρύ καλώδιο.

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε ειδική μεταχείριση σε εκείνη τη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής συνέδεσε μάλιστα την υπόθεση με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη μοναδική συνεργό του Έπσταϊν που καταδικάστηκε, σημειώνοντας ότι και εκείνη φέρεται να είχε λάβει ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την κράτησή της.

Η Μάξγουελ μεταφέρθηκε πρόσφατα σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας στο Τέξας αφού είχε απαντήσει σε ερωτήσεις του τότε αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς — εξέλιξη που προκάλεσε έντονες επικρίσεις.

Η ίδια είχε κατηγορηθεί για ψευδείς καταγραφές

Η Νόελ δεν είναι άγνωστη στην υπόθεση.

Η ίδια και ένας συνάδελφός της είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι παραποιούσαν σωφρονιστικά αρχεία για να αποκρύψουν ότι δεν πραγματοποιούσαν τους προβλεπόμενους ελέγχους στους κρατούμενους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δύο υπάλληλοι κατέγραφαν ψευδώς ότι πραγματοποιούσαν ελέγχους στις πτέρυγες κράτησης, ενώ στην πραγματικότητα δεν βρίσκονταν στις θέσεις τους.

Οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν έπειτα από συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ακρόασης, η Δημοκρατική βουλεύτρια Μέλανι Στάνσμπερι δήλωσε ότι η Νόελ φάνηκε ειλικρινής και συνεργάσιμη απέναντι στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Παράλληλα όμως παρατήρησε ότι η προσέλευση βουλευτών ήταν μικρή, αποδίδοντας το γεγονός στο «χάος» και στις συνεχείς αλλαγές του προγράμματος της Βουλής.

Ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν που εκτίει τέσσερις ισόβιες ποινές

Την ώρα που οι συνθήκες θανάτου του Έπσταϊν επανεξετάζονται, στο προσκήνιο επιστρέφει και ο άνθρωπος που για ένα διάστημα μοιραζόταν μαζί του το ίδιο κελί: ο Νίκολας Ταρταλιόνε.

Η ιστορία του μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Πρώην αστυνομικός, bodybuilder και αργότερα διακινητής κοκαΐνης, ο Ταρταλιόνε κατηγορήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από μια τετραπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, πίστευε ότι ένας άνδρας με το όνομα Μάρτιν Λούνα είχε κλέψει από εκείνον 250.000 δολάρια.

Ο Λούνα εμφανίστηκε στο Likquid Lounge στο Τσέστερ της Νέας Υόρκης μαζί με δύο ανιψιούς του και έναν οικογενειακό φίλο.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο Ταρταλιόνε ανάγκασε έναν από τους ανιψιούς να παρακολουθήσει τον ξυλοδαρμό και τον στραγγαλισμό του Λούνα.

Στη συνέχεια οι υπόλοιποι τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν σε καταφύγιο σκύλων και αλόγων που διατηρούσε στο Ότισβιλ.

Εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γονάτισαν και εκτελέστηκαν με σφαίρες στο κεφάλι πριν θαφτούν όλοι μαζί σε ομαδικό τάφο.

Οι σοροί εντοπίστηκαν εννέα μήνες αργότερα.

Γείτονας της περιοχής είχε δηλώσει τότε πως η ιδιοκτησία «μύριζε θάνατο».

Ο Ταρταλιόνε καταδικάστηκε τελικά σε τέσσερις διαδοχικές ισόβιες ποινές, αν και ο ίδιος επέμεινε ότι είχε παγιδευτεί και στοχοποιηθεί.

Το σημείωμα που βρέθηκε μέσα σε βιβλίο

Κατά την παραμονή του με τον Έπσταϊν στο ίδιο κελί, συνέβη ένα περιστατικό που συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα.

Τον Ιούλιο του 2019 ο Έπσταϊν βρέθηκε με τραύματα στον λαιμό.

Αρχικά υποστήριξε ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί.

Αργότερα όμως ανακάλεσε τον ισχυρισμό και οι σωφρονιστικές αρχές κατέληξαν ότι επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο Ταρταλιόνε αργότερα δήλωσε ότι βρήκε ένα σημείωμα κρυμμένο μέσα σε βιβλίο που διάβαζε ο Έπσταϊν.

Υποστήριξε ότι ανακάλυψε το χειρόγραφο τέσσερις ημέρες μετά την απομάκρυνση του Έπσταϊν από το κελί.

Σε αυτό αναγραφόταν μεταξύ άλλων: «Με ερευνούσαν για μήνες — δεν βρήκαν τίποτα».

Ακολουθούσε η φράση: «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει πότε θα πει αντίο».

Και στο τέλος: «ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ — ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ».

Νέες αμφιβολίες και νέα ερωτήματα

Το σημείωμα όχι μόνο δεν έβαλε τέλος στις θεωρίες γύρω από την υπόθεση αλλά προκάλεσε νέες συγκρούσεις.

Ο αδελφός του Έπσταϊν, Μαρκ Έπσταϊν, υποστήριξε ότι πρόκειται για πλαστό έγγραφο και ότι κάποιος θα μπορούσε εύκολα να είχε προσλάβει επαγγελματία πλαστογράφο.

Την ίδια ώρα, ο πρώην δικηγόρος του Ταρταλιόνε Μπρους Μπάρκετ απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο δολοφονίας.

Υποστήριξε ότι για να είχε δολοφονηθεί ο Έπσταϊν θα έπρεπε κάποιος να είχε εισβάλει σε έναν αυστηρά φυλασσόμενο ομοσπονδιακό χώρο κράτησης, να είχε φτάσει στον δέκατο όροφο, να είχε διαπράξει φόνο και να είχε φύγει χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς.

Παράλληλα, ο Ταρταλιόνε επιχειρεί ακόμη να ανατρέψει την καταδίκη του, υποστηρίζοντας ότι δεν βρέθηκε ποτέ όπλο, χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών ή γενετικό υλικό του πάνω στο δεματικό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στον στραγγαλισμό.

Η δικηγόρος του Ίνγκα Πάρσονς επεσήμανε επίσης ότι ο Ταρταλιόνε διώχθηκε από τη Μορίν Κόμεϊ, την ίδια εισαγγελέα που είχε αναλάβει τις υποθέσεις του Έπσταϊν, της Γκισλέιν Μάξγουελ και του «Diddy».

*Με πληροφορίες από: Politico, The Guardian