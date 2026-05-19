H Anthropic ενημερώνει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα για κρίσιμα κενά ασφάλειας
Ετοιμότητα για επιθέσεις 19 Μαΐου 2026, 13:13

H Anthropic ενημερώνει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα για κρίσιμα κενά ασφάλειας

To νέο μοντέλο Mythos της Anthropic είναι άσος στο χακάρισμα και θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ζημιά αν έπεφτε σε λάθος χέρια.

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic θα ενημερώσει το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) για τα κενά κυβερνοασφάλειας που ανακάλυψε στα συστήματα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος το νέο της μοντέλο Mythos, γράφουν οι Financial Times.

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αίτημα του Άντριου Μπεϊλι, επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας και προέδρου του FSB, θα συμμετάσχουν υπουργεία οικονομικών και κεντρικές τράπεζες, ανέφεραν στην εφημερίδα πηγές που δεν κατονομάζονται.

Το FSB, το οποίο δημιουργήθηκε το 2009 από την ομάδα της G20 παρακολουθεί το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και εκδίδει συστάσεις, ««χαιρετίζει τη συνεργασία με την Anthropic και άλλες εταιρείες σχετικά με αναδυόμενους και βασικούς κινδύνους για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου.

Λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του Mythos στον προγραμματισμό και το χάκινγκ, η Anthropic πάγωσε τον Απρίλιο τη δημόσια κυκλοφορία του και έδωσε πρόσβαση μόνο σε μερικές δεκάδες τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισμούς σε ΗΠΑ και Ευρώπη προκειμένου να προετοιμαστούν.

Οι τράπεζες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες επειδή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν συστήματα δεκαετιών που δύσκολα αναβαθμίζονται. Το ζήτημα έχει θορυβήσει τον Λευκό Οίκο και κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Ο Μπέιλι είχε προειδοποιήσει τον Απρίλιο ότι το Mythos θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό για τις τράπεζες αν πέσει σε λάθος χέρια.

«Θα φανταζόταν κανείς ότι τα γεγονότα στον Περσικό Κόλπο αποτελούν την πιο πρόσφατη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι που — νομίζω ήταν την περασμένη Παρασκευή — ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι η Anthropic ίσως βρήκε τρόπο να ανοίξει διάπλατα ολόκληρο το πεδίο του κυβερνοκινδύνου» δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Αγγλίας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με την Anthropic, το Mythos είχε ανακαλύψει «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα ήδη από το στάδιο των δοκιμών.

Ακόμα, η Anthropic εξέδωσε συστάσεις προς τις επιχειρήσεις για να ενισχύσουν τις άμυνές τους ακόμα και αν δεν έχουν πρόσβαση στο Mythos, ενώ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της επισήμανε ότι ένα άλλο, φθηνότερο μοντέλο της, το Claude Security, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συστημάτων

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

