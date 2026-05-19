H Anthropic ενημερώνει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα για κρίσιμα κενά ασφάλειας

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic θα ενημερώσει το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) για τα κενά κυβερνοασφάλειας που ανακάλυψε στα συστήματα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος το νέο της μοντέλο Mythos, γράφουν οι Financial Times.

Στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αίτημα του Άντριου Μπεϊλι, επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας και προέδρου του FSB, θα συμμετάσχουν υπουργεία οικονομικών και κεντρικές τράπεζες, ανέφεραν στην εφημερίδα πηγές που δεν κατονομάζονται.

Το FSB, το οποίο δημιουργήθηκε το 2009 από την ομάδα της G20 παρακολουθεί το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και εκδίδει συστάσεις, ««χαιρετίζει τη συνεργασία με την Anthropic και άλλες εταιρείες σχετικά με αναδυόμενους και βασικούς κινδύνους για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου.

Λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του Mythos στον προγραμματισμό και το χάκινγκ, η Anthropic πάγωσε τον Απρίλιο τη δημόσια κυκλοφορία του και έδωσε πρόσβαση μόνο σε μερικές δεκάδες τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισμούς σε ΗΠΑ και Ευρώπη προκειμένου να προετοιμαστούν.

Οι τράπεζες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες επειδή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν συστήματα δεκαετιών που δύσκολα αναβαθμίζονται. Το ζήτημα έχει θορυβήσει τον Λευκό Οίκο και κυβερνήσεις στην Ευρώπη.

Ο Μπέιλι είχε προειδοποιήσει τον Απρίλιο ότι το Mythos θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό για τις τράπεζες αν πέσει σε λάθος χέρια.

«Θα φανταζόταν κανείς ότι τα γεγονότα στον Περσικό Κόλπο αποτελούν την πιο πρόσφατη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι που — νομίζω ήταν την περασμένη Παρασκευή — ξυπνάς και διαπιστώνεις ότι η Anthropic ίσως βρήκε τρόπο να ανοίξει διάπλατα ολόκληρο το πεδίο του κυβερνοκινδύνου» δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Αγγλίας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με την Anthropic, το Mythos είχε ανακαλύψει «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα ήδη από το στάδιο των δοκιμών.

Ακόμα, η Anthropic εξέδωσε συστάσεις προς τις επιχειρήσεις για να ενισχύσουν τις άμυνές τους ακόμα και αν δεν έχουν πρόσβαση στο Mythos, ενώ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της επισήμανε ότι ένα άλλο, φθηνότερο μοντέλο της, το Claude Security, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συστημάτων