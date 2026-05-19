19.05.2026 | 21:23
Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος
Go Fun 19 Μαΐου 2026, 23:30

Μισέλ Ομπάμα: «Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, δεν είναι ευτυχισμένοι» είπε η εκατομμυριούχος

Η πρώτη ιστορική περιοδεία της Μισέλ Ομπάμα στην Αυστραλία ξεκίνησε από τη Μελβούρνη, με όλα όσα είπε να προκαλούν αίσθηση και αντιδράσεις

Λουκάς Καρνής
Η Μισέλ Ομπάμα ξεκίνησε την πρώτη περιοδεία της ανά τον κόσμο από την Μελβούρνη της Αυστραλίας όπου μίλησε για πολλά. Την πολιτική σκηνή, την οικονομική κρίση και τον ρατσισμό που έζησε ως η Πρώτη μαύρη Κυρία των ΗΠΑ.

Στη συζήτηση της, προσανατολισμένη στην εργασιακή ηγεσία, η Ομπάμα δεν δίστασε να πετάξει σφοδρά βέλη κατά της τρέχουσας κυβέρνησης των ΗΠΑ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους σύγχρονους ηγέτες που επιλέγουν τον λαϊκισμό και την έλλειψη αυτοσυγκράτησης.

Βέβαια το ερώτημα που κυριαρχούσε στα πηγαδάκια της Μελβούρνης πριν την εμφάνιση της ήταν ένα: ποιος μπορεί να διαθέσει από 195 έως 895 δολάρια (για το platinum πακέτο με brunch και αναμνηστικά) στις 12:30 το μεσημέρι μιας εργάσιμης ημέρας;

Η απάντηση δόθηκε πολλές κενές θέσεις στις μπροστινές σειρές και «αναγκαστικές» αναβαθμίσεις εισιτηρίων για να γεμίσει η αίθουσα.

Η δημοσιογράφος Άναμπελ Κραμπ, που συντόνισε τη συζήτηση, ξεκαθάρισε από την αρχή ότι δεν θα ρωτήσει την Ομπάμα για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, επικαλούμενη το πρωτόκολλο των πρώην Πρώτων Κυριών. «Και τι άλλο έμεινε να πούμε; Συγγνώμη;», σχολίασε αστειευόμενη η Μισέλ, δίνοντας το στίγμα της συνέχειας.

Η Μισέλ Ομπάμα αναφέρθηκε με πικρία στις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της οκταετίας της στον Λευκό Οίκο, καθώς και στη σκληρή κριτική που δέχτηκαν ακόμα και οι πιο αθώες πρωτοβουλίες της, όπως η προώθηση της υγιεινής διατροφής στα παιδιά.

«Αυτό είναι που δεν μου αρέσει στην πολιτική. Δεν είναι ειλικρινής. Δεν είναι αληθινή», δήλωσε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την τρέχουσα διακυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή, η τρέχουσα κυβέρνηση μόλις ξεκίνησε μια ολόκληρη πρωτοβουλία για την υγεία και την παχυσαρκία. Η ίδια κυβέρνηση που με κατέκρινε, με αποκαλούσε ‘κρατική νταντά’ και μου έλεγε να μείνω μακριά από τα μενού του κόσμου… Τίποτα δεν ήταν αληθινό».

Η Ομπάμα είπε πως θα ήθελε να διδάξει στα παιδιά σήμερα ότι η συσσώρευση πλούτου και περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί μέτρο ευτυχίας και αυτοεκτίμησης.

«Δεν είναι. Γνωρίζω πολλούς δισεκατομμυριούχους, πολλοί από αυτούς δεν είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Έχουν πολλά πράγματα – αλλά σε αυτό επικεντρώνονται, απλώς συσσωρεύουν πράγματα» είπε.

«Κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Δεν νιώθουμε καλύτερα. Κανείς δεν αισθάνεται καλύτερα. Το βλέπω, το νιώθω…. Η οικονομία μας δεν είναι καλύτερη. Βλέπουμε πολλή αδικία να συμβαίνει στον κόσμο. Τα παιδιά μας αισθάνονται κατάθλιψη. Ανησυχούμε περισσότερο για το κόστος ζωής. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Ο κόσμος μας δεν είναι λειτουργικός» πρόσθεσε.

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή τους από την προεδρία, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα έχουν αφιερωθεί στο να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι υπάρχει ένας κόσμος —και μια Αμερική— πέρα από την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως μέσω της εταιρείας παραγωγής τους Higher Ground.

«Έχουμε ζήσει μια εξαιρετική ζωή… Είναι δύσκολο για μένα να κάθομαι εδώ και να ζητάω περισσότερα, γιατί είχαμε τόσα πολλά», κατέληξε, θυμούμενη τις συναντήσεις της με τον Νέλσον Μαντέλα, τον Πάπα αλλά και τον Prince να παίζει ζωντανά στον Λευκό Οίκο λίγους μήνες πριν πεθάνει.

Ωστόσο, η αναφορά της Μισέλ Ομπάμα στην ευτυχία και η διαπίστωσή της ότι «τα πλούτη και η συσσώρευση αγαθών δεν φέρνουν ευτυχία» δεν έμειναν ασχολίαστες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια για κραυγαλέα υποκρισία.

Πολλοί αναλυτές και σχολιαστές έσπευσαν να επισημάνουν την τεράστια αντίφαση. Μια γυναίκα που, μαζί με τον σύζυγό της, έχει μετατραπεί σε ένα πανίσχυρο οικονομικό brand name με την κοινή τους περιουσία να ξεπερνά πλέον τα 70 εκατομμύρια δολάρια, να κάνει κήρυγμα κατά του υλισμού.

Μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, οι Ομπάμα εξαργύρωσαν τη δημοφιλία τους με χρυσά συμβόλαια που τους κατέταξαν στην παγκόσμια οικονομική ελίτ.

Μεταξύ αυτών, μια κοινή προκαταβολή-μαμούθ ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων από τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House για τα απομνημονεύματά τους (συμπεριλαμβανομένου του παγκόσμιου best seller της Μισέλ, Becoming), αλλά και πολυετείς συμφωνίες δεκάδων εκατομμυρίων με κολοσσούς όπως το Netflix και το Spotify για την εταιρεία παραγωγής τους.

Το γεγονός ότι η πρώην Πρώτη Κυρία εισέπραξε μια αστρονομική αμοιβή για τη συγκεκριμένη περιοδεία, μιλώντας μπροστά σε ένα κοινό που κλήθηκε να πληρώσει έως και 895 δολάρια εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης κόστους ζωής, θεωρήθηκε από πολλούς το άκρον άωτον της ειρωνείας.

Αν και οι υποστηρικτές της προτάσσουν το γεγονός ότι η Ομπάμα ξεκίνησε από μια φτωχή εργατική γειτονιά του Σικάγο και άρα μιλά έχοντας ζήσει και τις δύο πλευρές, για τον μέσο πολίτη που παλεύει με τον πληθωρισμό, η διαπίστωση μιας πολυεκατομμυριούχου ότι «οι δισεκατομμυριούχοι γνωστοί της δεν είναι ευτυχισμένοι» μάλλον προκάλεσε εκνευρισμό παρά συγκίνηση.

Ο 9ος κόμης Σπένσερ, αδερφός της Νταϊάνα, παντρεύτηκε την αρχαιολόγο και συν-παρουσιάστρια podcast περίπου 5 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την τρίτη σύζυγό του, Κάρεν Σπένσερ.

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι και οι πέντε ομόλογοί του από Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, μίλησαν για τις κοινές αξίες και το κοινό τους όραμα.

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Ισοπαλία-κλειδί για τους γηπεδούχους καθώς η Μπόρνμουθ βγαίνει πρώτη φορά στην Ευρώπη, όμως πανηγυρίζει και η Αρσεναλ που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μετά την γκέλα της Σίτι

Μεταξύ των πιθανών πηγών που εξετάζονται περιλαμβάνονται λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή ακόμη και φαινόμενα που σχετίζονται με φυτοπλαγκτόν.

«Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021» σημείωσε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης.

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Το ερώτημα των επόμενων εκλογών είναι διττό: πρώτον ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές και δεύτερον ποιο κόμμα θα αναλάβει τα ηνία της αντιπολίτευσης.

Μια βαθιά και σχεδόν οριζόντια κοινωνική απογοήτευση, αναδεικνύει πρόσφατη δημοσκόπηση. Η ελληνική κοινωνία εκπέμπει σήμα κινδύνου, με την πλειονότητα των πολιτών να δηλώνει ότι η χώρα κινείται προς τα πίσω και απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα ότι έχουμε επιστρέψει στην προ κρίσης «κανονικότητα».

Μια ξαφνική νεροποντή ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκηνικό άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, καθώς άρχισαν να ξεπροβάλουν ομπρέλες και αδιάβροχα.

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

