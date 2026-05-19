Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα: «Μπήκα στην εμμηνόπαυση στα 32 – Οι γυναίκες ζουν σαν θηράματα»
Go Fun 19 Μαΐου 2026, 19:00

Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα: «Μπήκα στην εμμηνόπαυση στα 32 – Οι γυναίκες ζουν σαν θηράματα»

Σε μια από τις πιο θαρραλέες συνεντεύξεις της καριέρας της στο Vanity Fair, η Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα καθηλώνει και παραδίδει μαθήματα ζωής

Λουκάς Καρνής
Η Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, η σταρ της Ιταλίας και αντίπαλο δέος της Μόνικα Μπελούτσι, δεν μετανιώνει και δεν φοβάται.

Η γυναίκα που με την αυθεντική, μεσογειακή της ομορφιά και το καθηλωτικό της ταλέντο σφράγισε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του παγκόσμιου σινεμά, πρωταγωνιστώντας πλάι στον Μάσιμο Τρουίζι στον οσκαρικό Ταχυδρόμο (Il Postino), έγινε ένα μοιραίο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στο Ο Κόσμος δεν είναι Αρκετός και έχει αποθεωθεί από τον Τζορτζ Κλούνεϊ -πριν γυρίσει την πλάτη της στην λάμψη για να ακολουθήσει τη δική της δημιουργική ατζέντα πίσω από τις κάμερες.

Συγγραφέας, σκηνοθέτιδα και παραγωγός, η Κουτσινότα μεγάλωσε στις φτωχογειτονιές της Σικελίας και η πορεία της είναι αποτέλεσμα μιας ευλογημένης σειράς από συμπτώσεις.

Στη συνέντευξή της η Κουτσινόταν μίλησε για το άγουρο ξεκίνημα της, το ταξίδι της από τη Σικελία στο συννεφιασμένο Μιλάνο με μια φοκάτσια φτιαγμένη από τη μητέρα της στα μπαγκάζια, το κλάμα στο πεζοδρόμιο μιας μουντής πόλης του Βορρά και μετά τις απανωτές συγκυρίες που την έφεραν στο φως του προβολέα.

Κάποια δοκιμαστικά για το διαγωνισμό ομορφιάς της Μις Ιτάλια, ένας προστατευτικός φύλακας-άγγελος αδελφός της και μετά η τύχη του να πρωταγωνιστήσει σε μια από τις πιο συγκινητικές ταινίες της Ιταλίας.

Η Κουτσινότα έμαθε από νωρίς, λέει, τα μοιραία γυρίσματα της τύχης (ο πρωταγωνιστής του Il Postino, ο Μάσιμο Τροΐζι πέθανε σε ηλικία 41 ετών στις 4 Ιουνίου 1994, μόλις μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων από ανακοπή, ένα τραύμα που η ίδια δεν ξεπέρασε ποτέ) μέχρι τα λαμπερά κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ και τα αισθησιακά εξώφυλλα, η Ιταλίδα σταρ διέγραψε μια μυθική πορεία τεσσάρων δεκαετιών, καταφέρνοντας όμως να παραμείνει γειωμένη.

«Είμαι μια ντίβα με ποδιά» λέει.

Σήμερα, στα 57 της χρόνια, έχοντας περάσει με επιτυχία και πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτης και παραγωγός, η Κουτσινότα χρησιμοποιεί τη δυνατή φωνή της για να σπάσει τα ταμπού που εξακολουθούν να περιβάλλουν τις γυναίκες.

Στη χειμαρρώδη και βαθιά εξομολογητική συνέντευξη της στο ιταλικό Vanity Fair στο πλαίσιο του Riviera International Film Festival, η ηθοποιός αποδομεί το πρότυπο της «τέλειας γυναίκας» και μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις πιο σκοτεινές και ευάλωτες πτυχές της ζωής της.

Με λόγο που κόβει σαν ξυράφι, η σταρ από τη Σικελία μίλησε για τις προσωπικές μάχες, το τίμημα του Χόλιγουντ και τον διαρκή φόβο να έχει γεννηθεί γυναίκα σε μια κοινωνία γεμάτη έμφυλη βία.

Για την πρόωρη εμμηνόπαυση και τη μητρότητα

«Μπήκα στην εμμηνόπαυση πολύ νωρίς, στα 32 μου χρόνια, αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης μου, και στην αρχή σχεδόν δεν το κατάλαβα. Μετά από όλες τις ορμονοθεραπείες στις οποίες είχα υποβληθεί στην προσπάθειά μου να αποκτήσω ένα δεύτερο παιδί, σε κάποιο σημείο αποφάσισα να σταματήσω και να ζήσω αυτή τη φάση όπως ακριβώς ήταν.

Μου λείπει αυτό το παιδί που δεν ήρθε, γιατί ήθελα πολλά παιδιά. Προέρχομαι από μια οικογένεια με τέσσερα αδέλφια και πάντα ονειρευόμουν να αναδημιουργήσω την ίδια δυναμική για την κόρη μου, για να μην είναι μόνη της. Μου άρεσε απλά η ιδέα του να είμαι μητέρα· είναι κάτι που γεμίζει τη ζωή μου.

Όταν έγινα 50 χρονών, το γιόρτασα λέγοντας: ‘Δεν μας έχουν για πέταμα’. Η εμμηνόπαυση, μερικές φορές, είναι και το τέλος μιας μεγάλης δοκιμασίας».

Για τη γυναίκα ως θήραμα και τη βία

«Γεννιόμαστε με την αίσθηση ότι είμαστε θηράματα και συχνά ζούμε όλη μας τη ζωή έτσι. Το να βλέπω τις γυναίκες να συνεχίζουν να θεωρούνται θηράματα, να μην προστατεύονται πλήρως, με κάνει να νιώθω άσχημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει θύμα της βίας κάποιου άλλου: δεν είσαι ποτέ πραγματικά ελεύθερος, δεν έχεις ποτέ μια ήρεμη ζωή. Δεν υπάρχει ελευθερία όταν ζεις με τον φόβο.

Στην Ιταλία είμαστε στο μηδέν σε αυτό το μέτωπο. Αν πεθαίνει μια γυναίκα κάθε μέρα, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει.

Μας λείπουν πραγματικά ισχυροί νόμοι και, κυρίως, η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή τους. Αν κάποιος κάνει κακό, πρέπει να συλλαμβάνεται και να καταδικάζεται. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε χίλιες εξηγήσεις ή να αναλύουμε ασταμάτητα το ‘κίνητρο’.

Το δικό μου μήνυμα είναι: Μην φοβάστε ποτέ. Μην νιώθετε ποτέ ιδιοκτησία κανενός και ζήστε τη δική σας ζωή. Και πάνω απ’ όλα, μην αφήνετε ποτέ μόνο του όποιον φοβάται».

Για  τον Χάρβεϊ Γουάινσταιν και αυτό που την έσωσε

«Ο Χάρβεϊ Γουάινσταιν έκανε τη διανομή της ταινίας Ο Ταχυδρόμος (Il Postino) στην Αμερική. Προσωπικά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα μαζί του, για να είμαι ειλικρινής.

Πολλά κορίτσια την πατάνε, ίσως λόγω έλλειψης εμπειρίας ή μιας στρεβλής εικόνας: νομίζουν ότι ορισμένες συμπεριφορές είναι μια σύντομη παράκαμψη για την επιτυχία.

Προσωπικά, ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που επέλεγε να μην συμβιβάζεται, ακόμα και με το κόστος του να χάσω ευκαιρίες. Όχι επειδή ένιωθα ‘πιο δυνατή’, αλλά επειδή προερχόμουν από το μηδέν και ήθελα να χτίσω τα πάντα μόνη μου».

Για τη δυσλεξία και την ανασφάλεια της ομορφιάς

«Μεγάλωσα σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά στην επαρχία της Mεσίνας, στο Camaro Inferiore. Ανακάλυψα μόνο ως ενήλικη ότι ήμουν δυσλεκτική και υπερκινητική, ιδιότητες που στο σχολείο ερμηνεύονταν ως απροσεξία.

Για μια ηθοποιό, η δυσλεξία είναι τραγωδία. Ο φόβος του να μην είσαι ίδιος με όλους τους άλλους σε κάνει να νιώθεις διαφορετικός, λάθος.

Ως κορίτσι ένιωθα ‘λάθος’ γιατί περίμενα πάντα από κάποιον άλλον να με επιβραβεύσει για να νιώσω καλά.

Όταν είσαι νεαρή, είναι φυσικό να νιώθεις εύθραυστη: ίσως είσαι ψηλή, διαφορετική από τις άλλες, και σε κοροϊδεύουν.

Έμαθα να με αγαπάω μόνο όταν κατάλαβα ότι δεν είναι θέμα κάποιου άλλου να σου πει ποιος είσαι. Είναι μια αυστηρά δική σου, προσωπική υπόθεση, όταν στέκεσαι μπροστά στον καθρέφτη το πρωί, όταν πεις στον εαυτό σου: ‘Είμαι όμορφη ακριβώς έτσι όπως είμαι. Μου αρέσω’».

Για τον χρόνο που περνάει και τον Τζορτζ Κλούνεϊ

«Είμαι χαρούμενη που γερνάω. Επειδή το πέρασμα του χρόνου δεν είναι απώλεια, είναι δώρο.

Η ηλικία, με όλα όσα φέρνει, δεν είναι απλώς ένας αριθμός ή ένα σημάδι στο πρόσωπό σου: είναι εμπειρία, είναι μνήμη, είναι ζωή βιωμένη. Φοβάμαι τον θάνατο των άλλων, αυτό είναι αλήθεια.

Πριν δύο μόλις μέρες έκλαψα όταν έφυγα από τη Σικελία και αποχαιρέτησα τη μητέρα μου. Είναι 97 ετών, και αυτό με πονάει, γιατί σε ένα ορισμένο σημείο δεν σκέφτεσαι πια τον χρόνο που πέρασε, αλλά τον χρόνο που απομένει, και είναι όλο και πιο σύντομος.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ με είχε αποκαλέσει  ‘την τέλεια γυναίκα’. Με κολακεύει, αλλά η τελειότητα είναι μια σχετική έννοια. Προτιμώ να αποκαλώ τον εαυτό μου ‘ντίβα με ποδιά΄. Μαγειρεύω, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, καθαρίζω, και μετά, το βράδυ, φοράω τις παγιέτες και τα ψηλά μου τακούνια και με γιορτάζω».

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Θέλετε να δείτε πραγματικά αποτελέσματα; Η μέθοδος RIR αλλάζει το παιχνίδι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Οι Μπέκαμ κάνουν χοντρό ταμείο – Αποκαλύφθηκε η τεράστια περιουσία του Ντέιβιντ και της Βικτόρια
Το ζευγάρι των Μπέκαμ, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να διπλασίασε την καθαρή του περιουσία σε σχέση με πέρυσι, όταν η αξία της εκτιμάτο σε 666 εκατομμύρια δολάρια.

Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

«Η οικογένεια ήξερε»: Κληρονόμος επιφανούς οικογένειας στην Ταϊλάνδη κατηγόρησε τον αδελφό του για σεξουαλική κακοποίηση
«Δεν θέλω κανείς να με αποκαλεί κληρονόμο της Singha. Ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια», είπε στο βίντεο ο 29χρονος - «Δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω ότι δεν μπορώ να ζήσω έτσι», τόνισε

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ άνοιξε πυρ εναντίον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα – Δείτε βίντεο
Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ για τον θάνατο του πατέρα του
Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango στην Ισπανία αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντιτς, ωστόσο, εκείνος; αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Μυστήριο παραμένει η έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αθήνας – Δεν εντοπίστηκε διαρροή
Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Ρόδος: Νέες αποκαλύψεις για τον οδηγό της μοιραίας BMW – Του είχαν γίνει συστάσεις για υπερβολική ταχύτητα
Οι Αρχές γνώριζαν ότι ο 44χρονος παραβίαζε τα όρια ταχύτητας, καθώς άτομο από το συγγενικό περιβάλλον είχε ζητήσει να του γίνουν συστάσεις για τήρηση του ΚΟΚ.

Παύλος Σιδηρόπουλος – Εν Κατακλείδι: Ο Πρίγκιπας του ελληνικού ροκ σε graphic novel
Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

EPPO: Ανησυχία για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τη νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη που προβλέπει επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται βουλευτές. Ένσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου που απορρίφθηκε.

Σατανική σύμπτωση ή μήπως όχι; Ο Γρηγόρης Δημητριάδης πρόκειται να συμμετέχει σε πάνελ συνεδρίου με πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ που «προωθούσε» το Predator
Ο Εχούντ Ολμέρτ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τον οποίο θα συνομιλήσει σε πάνελ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει παραδεχτεί ότι εργαζόταν για λογαριασμό της εταιρείας Intellexa που παράγει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator

Ιράν: Ομαδικοί γάμοι για ζευγάρια έτοιμα για «θυσία» σε καιρό πολέμου
Οι νεόνυμφοι στο Ιράν συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία», μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

