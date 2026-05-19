Μέση Ανατολή: Οι επενδυτικές εταιρείες κάνουν σχέδια παρά τον πόλεμο στο Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής προσβλέπουν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τα hedge funds που εκτιμούν ότι η διαταρχή , ως αποτέλεσμα του πολέμου, θα είναι μόνο προσωρινή.

Η State Street, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 5,6 τρισ. δολαρίων, ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου σχέδια για την ίδρυση ενός νέου επιχειρησιακού κέντρου στο Αλ Αΐν του Αμπού Ντάμπι, λίγες εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Θα προχωρήσουμε με το σχέδιό μας», δήλωσε ο Γιοργκ Αμπρόσιους, επικεφαλής των επενδυτικών υπηρεσιών της State Street. «Η δέσμευσή μας στην περιοχή παραμένει αμετάβλητη.»

Σημείωσε ότι η State Street διαθέτει ήδη περιφερειακή έδρα στη Σαουδική Αραβία και γραφεία στο Αμπού Ντάμπι και το Ομάν. «Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές [της Μέσης Ανατολής].»

Η Μέση Ανατολή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εστία συγκέντρωσης κεφαλαίων, με τη Deloitte να προβλέπει πέρυσι ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 18 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Η Partners Capital, μια εταιρεία διαχείρισης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και ειδίκευση σε κληροδοτήματα και family offices, αξίας 75 δισ. δολαρίων, άνοιξε το πρώτο της γραφείο στο Αμπού Ντάμπι τη Δευτέρα, σημειώνουν οι Financial Times.

«Νομίζω ότι διπλασιάζουμε την παρουσία μας· δεν υποχωρούμε καθόλου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Partners, Αργιούν Ραγκαβάν.

«Το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η σύγκρουση δεν σημαίνει ότι 40 χρόνια σχεδιασμού, ιδίως την τελευταία δεκαετία… απλά θα εξαφανιστούν», πρόσθεσε. «Αν εμφανιστείς ως τουρίστας στην περιοχή, τότε δεν νομίζω ότι θα πετύχεις.»

Η State Street και η Partners ήταν μεταξύ των λίγων διαχειριστών που τόνισαν τη δέσμευσή τους για επέκταση στη Μέση Ανατολή σε συνεντεύξεις με τους FT, υποστηρίζοντας ότι οι παγκόσμιοι επενδυτές θα αγνοήσουν τις γεωπολιτικές εντάσεις και ότι οι ευκαιρίες έχουν ενισχυθεί από άλλες οργανώσεις που αποφεύγουν την περιοχή ή επιβραδύνουν τα σχέδιά τους.

Αυτή η αισιοδοξία διατηρείται ακόμη και τώρα που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει εισέλθει στον τρίτο μήνα. Η σύγκρουση έχει εμπλέξει γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και έχει πυροδοτήσει μια κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση, τροφοδοτώντας ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό και την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Συγκέντρωση κεφαλαίων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έριξε την περασμένη εβδομάδα μια σκιά πάνω στις εύθραυστες ελπίδες για επίλυση του πολέμου, δηλώνοντας ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρισκόταν «σε μαζική τεχνητή υποστήριξη».

Ωστόσο, ο Ρίτσαρντ Σίμελ, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος επενδύσεων του hedge fund Cinctive Capital, δήλωσε ότι η εταιρεία του είχε νοικιάσει ένα γραφείο στο Αμπού Ντάμπι στις αρχές Μαρτίου και ότι είχε ένα πολυετές σχέδιο για επέκταση στην περιοχή. Ο Σίμελ σχεδιάζει να επισκεφθεί ξανά την περιοχή αργότερα αυτό το μήνα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θα φύγουν, και υπάρχουν άνθρωποι που θα παραμείνουν», είπε. «Εγώ είμαι ένας από αυτούς που προχωρούν. Για να είμαι ειλικρινής, για μένα δεν ήταν καν θέμα συζήτησης».

Η Μέση Ανατολή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εστία συγκέντρωσης κεφαλαίων, με τη Deloitte να προβλέπει πέρυσι ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 18 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Ορισμένες επενδυτικές εταιρείες έχουν θεωρήσει την ίδρυση γραφείων στην περιοχή ως έναν τρόπο να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα του ονόματός τους και να προσελκύσουν νέο κεφάλαιο από τους πλουσιότερους επενδυτές του κόσμου.

Ο κ. Αμπόσιους της State Street δήλωσε ότι, ενώ στο παρελθόν οι επενδυτές της Μέσης Ανατολής αναζητούσαν επενδυτικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, «τώρα προσεγγίζουν σαφώς πολύ ενεργά τους παγκόσμιους επενδυτές για να εξετάσουν επενδύσεις στην περιοχή».

«Πιστεύουμε ότι τώρα θα δούμε επίσης μια [εξέλιξη] των κεφαλαιαγορών», πρόσθεσε. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία, όπου «για μεγάλο χρονικό διάστημα εξήγαγαν μόνο κεφάλαια».

Ωστόσο, ο πόλεμος οδήγησε ορισμένες εταιρείες να επανεξετάσουν προηγούμενες φιλοδοξίες για επέκταση στη Μέση Ανατολή, με στελέχη να δηλώνουν ότι ένιωσαν ανακούφιση που δεν είχαν ήδη παρουσία στην περιοχή όταν ξέσπασε η σύγκρουση.

Ένας διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων δήλωσε στον FT τον περασμένο μήνα ότι είχαν αναστείλει τις αρχικές συζητήσεις σχετικά με την είσοδο στη Μέση Ανατολή. Ένας άλλος διαχειριστής μακροοικονομικών hedge funds ανέφερε ότι είχαν εξετάσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να ανοίξουν γραφείο στο Ντουμπάι, αλλά δεν είχαν προχωρήσει με τα σχέδια ακόμη και πριν από τον πόλεμο.

Ευκαιρίες

«Το έχουμε σκεφτεί, αλλά χαίρομαι που δεν έχω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή», είπαν. «Όλοι στην περιοχή αυτή είναι εντελώς τρομοκρατημένοι, επειδή το Ιράν διαθέτει όλα αυτά τα φθηνά drones που μπορούν να προκαλέσουν αρκετά σοβαρές ζημιές».

Ένας διευθυντής σε άλλη μεγάλη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είπε ότι ορισμένες εταιρείες θα το σκεφτούν δύο φορές, δεδομένων των πρόσθετων παραμέτρων ασφάλειας.

Ωστόσο, «δεν νομίζω ότι η κατάσταση της ασφάλειας είναι κάτι που θα με έκανε να επανεξετάσω τα σχέδιά μας», είπε. «Είμαι αρκετά αισιόδοξος για την περιοχή. Μπορώ να μας δω να επεκτεινόμαστε στη Μέση Ανατολή».

Ο Όλιβερ Μπέργκερ, προσωρινός επικεφαλής της State Street για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είπε ότι πρόσφατα χρειάστηκε να πάρει μια πτήση και να κάνει επιπλέον πέντε ώρες οδήγηση για να φτάσει στο Κουβέιτ.

«Η αντίδραση των πελατών ήταν πολύ θετική», είπε. «Κάποιοι είπαν ότι δεν είχαν δει επισκέπτη στο Κουβέιτ τις τελευταίες έξι εβδομάδες, επειδή προφανώς δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς εκεί.

«Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για εμάς [καθώς άλλοι αποσύρονται]. Πιστεύουμε ότι κατανοούμε την περιοχή».

Πηγή: ΟΤ