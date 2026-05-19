Η αγορά των smartphones συνεχίζει να εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Οι συσκευές των κινητών γίνονται ισχυρές, οι κάμερες βελτιώνονται, οι μπαταρίες διαρκούν περισσότερο και οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται όλο και πιο βαθιά στην καθημερινότητα.

Παρ’ όλα αυτά ένα παράδοξο κυριαρχεί στη διεθνή αγορά κινητής τηλεφωνίας. Οι καταναλωτές αργούν να αλλάξουν συσκευή, δεν αξιοποιούν υπηρεσίες προστασίας και αποφεύγουν συχνά ακόμη και το εμπόριο των παλιών τους κινητών.

Σύμφωνα με το νέο white paper που παρουσιάστηκε από τον διεθνή φορέα κινητής τηλεφωνίας GSMA και βασίζεται σε έρευνες της SquareTrad, η εξήγηση βρίσκεται σε αυτό που αποκαλείται «Confidence Gap», το χάσμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πρόθεση του καταναλωτή και στην τελική του απόφαση.

Το φαινόμενο αυτό, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί πρόβλημα ζήτησης. Οι εξακολουθούντες να θέλουν καλύτερες συσκευές, αναβαθμίσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το πρόβλημα βρίσκεται στην πολυπλοκότητα της εμπειρίας. Όσο περισσότερο κατακερματίζεται η διαδρομή του χρήστη ανάμεσα σε διαφορετικούς παρόχους, άλλη εταιρεία για τη συσκευή, άλλη για την ασφάλεια, άλλη για την προστασία δεδομένων και άλλη για την αλλαγή της παλιάς συσκευής, τόσο σημαντική η σύγχυση και μειώνεται η εμπιστοσύνη.

Περισσότερο από 3,5 χρόνια κρατούν την ίδια συσκευή

Η έρευνα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, δείχνει ότι πολλοί κρατούν πλέον τα κινητά τους για περισσότερο από 3,5 χρόνια. Όχι επειδή οι νέες συσκευές δεν είναι ελκυστικές, αλλά επειδή η διαδικασία αγοράς και η βαθμολόγηση μοιάζει πιο περίπλοκη από ποτέ. Η αβεβαιότητα γύρω από την πραγματική αξία μιας συσκευής, τις καλύψεις προστασίας, το κόστος αναβάθμισης ή ακόμη και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων λειτουργεί αποτρεπτικά. Στο στάδιο της αγοράς, το λεγόμενο Confidence Gap εμφανίζεται όταν ο καταναλωτής αδυνατεί να αξιολογήσει τη συνολική αξία κατοχής μιας συσκευής.

Η πληθώρα επιλογών, μοντέλα, αποθηκευτικοί χώροι, χρηματοδοτικά προγράμματα, πακέτα προστασίας, δυνατότητες trade-in, δημιουργεί συχνά υπερφόρτωση πληροφορίας. Όπως αναφέρεται στο white paper, οι τείνουν να επιλέγουν αυτό που φαίνεται φθηνότερο τη δεδομένη στιγμή, υποτιμώντας όμως παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό κόστος χρήσης σε βάθος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αυξανόμενη αγορά refurbished συσκευή. Παρότι η ζήτηση ενισχύεται λόγω χαμηλότερου κόστους, η εμπιστοσύνη παραμένει περιορισμένη. Η κατάσταση της μπαταρίας, η πραγματική ποιότητα της συσκευής και η μακροχρόνια αξιοπιστία εξακολουθούν να επιφυλάσσονται στους φακέλους. Ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα στο στάδιο της καθημερινής χρήσης. Το smartphone έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 75% των χρηστών διεθνώς θεωρεί το κινητό του κρίσιμο για τη διαχείριση των οικονομικών του, ενώ το 72% δηλώνει ότι αποτελεί την πύλη του προς τον κόσμο γύρω του.

Παρά αυτή την εξάρτηση, η προστασία παραμένει χαμηλή. Σχεδόν τα δύο τρίτα των χρηστών δηλώνουν ότι ανησυχούν για κλοπή ταυτότητας ή απώλεια δεδομένων σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της συσκευής. Ωστόσο, μόλις το 8% έχει εγγραφεί σε υπηρεσίες προστασίας ταυτότητας και μόνο το 12% έχει αγοράσει κάποιο είδος ασφαλιστικής κάλυψης για την ψηφιακή του ασφάλεια.

Το white paper γράφει επίσης ότι το 45% των χρηστών δεν πληρώνει για υπηρεσίες backup ή ανάκτησης δεδομένων, παρότι το κινητό του για ιδιαίτερα ευαίσθητες δραστηριότητες. Η αντίφαση αυτή αποτυπώνει ακριβώς το Confidence Gap: οι γνωρίζουν τον κίνδυνο, αλλά δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα περίπλοκο και αποσπασματικό οικοσύστημα υπηρεσιών.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο εμφανής στο στάδιο του trade-in και της αναβάθμισης συσκευών. Παρότι το 72% των καταναλωτών θεωρεί ότι η αλλαγή παλαιών κινητών είναι οικονομικά συμφέρουσα, σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι δεν προχωρούν ποτέ σε trade-in όταν αλλάζουν συσκευή. Η βασική αιτία είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στη διαδικασία. Το 68% ανησυχεί για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων κατά την αλλαγή της συσκευής, ενώ το 38% δηλώνει ότι αυτή ακριβώς η ανησυχία μειώνει την πιθανότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα trade-in.

Η οικονομία των συρταριών

Έτσι δημιουργείται αυτό που η έρευνα αποκαλεί «Drawer Economy», η οικονομία των συρταριών. Δισεκατομμύρια παλιές συσκευές παραμένουν αδρανείς μέσα σε σπίτια και γραφεία σε όλο τον κόσμο, αντί να επιστρέφουν στην αγορά μέσω ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διατηρούν κατά μέσο όρο 1,8 παλιές συσκευές, ενώ σε αγορές όπως η Ινδία και η Ιταλία ο αριθμός ξεπερνά τις δύο συσκευές ανά χρήστη.

Η GSMA εκτίμησε ότι περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα παραμένουν αχρησιμοποίητα παγκοσμίως, αντιπροσωπεύει τεράστια ανεκμεταλλευτική αξία αλλά και χαμένες δυνατότητες για την κυκλική οικονομία.

Το white paper υποστηρίζει ότι το Confidence Gap έχει πλέον εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό παράγοντα. Όταν οι αισθανθεί εμπιστοσύνη, αλλάζουν συσκευή νωρίτερα, υιοθετούν συχνότερα υπηρεσίες προστασίας και συμμετέχουν περισσότερο σε προγράμματα trade-in. Αντίθετα, όταν κυριαρχεί η αβεβαιότητα, καθυστερούν τις αποφάσεις και διατηρούν παλαιότερες συσκευές εκτός αγοράς.

Η SquareTrade προτείνει ως λύση ένα περισσότερο ενοποιημένο μοντέλο υπηρεσιών, όπου αγορά, προστασία, αναβάθμιση και εναλλακτική λειτουργία ως ενιαία εμπειρία. Σύμφωνα με τη μελέτη, η διαφάνεια, η σαφήνεια και η εφαρμογή της διαδικασίας είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Το βασικό συμπέρασμα του white paper είναι ότι η επόμενη φάση της αγοράς κινητής τηλεφωνίας δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την τεχνολογία των συσκευών. Θα εξαρτηθεί από το πόσο οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν την πολυπλοκότητα και να κάνουν τον καταναλωτή να αισθανθεί ασφαλής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του κινητού του. Για έναν που βασίζεται όλο και περισσότερο στις συνδρομητικές υπηρεσίες, στις αναβαθμίσεις και στην κυκλική οικονομία, η εμπιστοσύνη μετατρέπεται πλέον σε βασικό οικονομικό κλάδο.