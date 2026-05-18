Το σχόλιο του Λιάγκα για Akyla και Eurovision και η παρομοίωση με το… Final-4 της Euroleague (vid)

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με τον δικό του τρόπο τα αποτελέσματα στη Eurovision και με αφορμή έναν βιντεάκι του Akyla και της ελληνικής αποστολής πριν από τον τελικό, έκανε έναν παραλληλισμό με τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μπαρτζώκα ενόψει και του Final-4 της Euroleague.

«Αν πάει ο Βεζένκοφ, ο Φουρνιέ και ο Μπαρτζώκας, που σε πέντε μέρες παίζουν για το ευρωπαϊκό, δίπλα στο ευρωπαϊκό, είμαι εγώ ο Φουρνιέ και κάνουμε «Φέρ’ το, φέρ’το» σημαίνει ότι έχουμε τρελαθεί και θα πάμε να φέρουμε την πρωτιά», είπε μεταξύ άλλων ο Έλληνας παρουσιαστής.

«Κι εκεί που μας είχανε ψήσει όλοι, γιατί μας είχανε ψήσει θα ξεκινήσουμε με Ακύλα και θα ΄ναι από πρώτος έως τρίτος στη χειρότερη. Αυτό μας λέγανε. Εμείς το ακολουθήσαμε και στηρίξαμε. Φέτος κύριοι, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Μας λέγανε θα σκίσει, το πιστέψαμε, στηρίξαμε. Ξαφνικά χορεύουμε Δευτέρα πρωί bangaranga», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δεν φταίει ο Akylas. Ο Akylas συμπαθέστατος. Και το τραγούδι, οκ. Έχουμε στείλει και καλύτερα. Είναι η αλήθεια ρε παιδιά. Και μη μου πείτε για τον Φωκά. Δεν φταίει η σκηνοθεσία του Φωκά. Το τραγούδι ήταν μέτριο. Αυτή τη δυναμική είχε. Ο Ακύλας σαν περσόνα ήταν καλύτερος από το τραγούδι.

Η 10η θέση είναι αξιοπρεπέστατη. Όμως, όταν σου χτίζουν την προσδοκία της πρωτιάς, φαίνεται ότι έχεις πάει κουβά. Ότι έχεις πατώσει. Δηλαδή το παιδί το άλλο βγήκε χθες, μόνο τα κλάματα που δεν έβαλε. Δεν έφταιξε αυτός ο φουκαράς. Φταίξανε αυτοί που έπεισαν τους πάντες, ότι ένα παιδί, που πριν τρεις μήνες τραγούδαγε για να πούμε στην Καπνικαρέα σαν street artist, ότι θα πάει για πρώτη φορά σε πίστα και θα φέρει την πρωτιά σε μια χώρα», τόνισε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Δείτε το εν λόγω απόσπασμα στα τελευταία 2,5 λεπτά του βίντεο