Το μέλλον του Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς και το NBΑ και τα δεδομένα για Παναθηναϊκό

Απίθανη θεωρείται η παραμονή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Denver Post η οποία υποστηρίζει πως το συμβόλαιο του Λιθουανού σέντερ θα λυθεί από την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Λιθουανός σέντερ που το καλοκαίρι ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος από την ομάδα του NBA και να επιστρέψει στην Ευρώπη και τη Euroleague.

«Είναι σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα είναι στο Ντένβερ την επόμενη σεζόν. Μπορεί να μην είναι καθόλου στο NBA. Μια μεγάλη ομάδα της Ευρωλίγκας (σ.σ. Παναθηναϊκός) προσπάθησε ήδη να τον δελεάσει να φύγει το περασμένο καλοκαίρι και αναμένεται να έχει περισσότερους μνηστήρες από το εξωτερικό φέτος.

Αν φύγει από το NBA, αυτό θα του επέτρεπε να είναι πιο κοντά στην πατρίδα του (Λιθουανία) και να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής καθώς μπαίνει στα τελευταία στάδια της καριέρας του», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Βαλαντσιούνας σε 65 ματς στην κανονική περίοδο είχε 8,7 πόντους (58,2% στα σουτ), 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 13,4 λεπτά κατά μέσο όρο. Στα playoffs, όπου οι Νάγκετς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Τίμπεργουλβς, ο Λιθουανός είχε μικρότερο ρόλο, καθώς σε 4 ματς είχε 2,8 πόντους (71,4% στα σουτ) και 2,3 ριμπάουντ σε 6,3 λεπτά ανά αγώνα.