Ρολάν Γκαρός: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τον Σακελλαρίδη (2-1)

Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Στέφανος Σακελλαρίδης. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ του Ιάπωνα, Σο Σουμαμπουκούρο, Νο. 2 του ταμπλό και Νο. 105 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, με 2-6, 6-4, 7-5 και πέρασε στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον πολύπειρο, Μάρκο Τσεκινάτο, Νο. 180.

Ο Ιταλός στο παρελθόν είχε φτάσει στο Νο. 16, ενώ είχε κάνει σπουδαίες νίκες και μεγάλες πορείες, ειδικά σε χωμάτινα τουρνουά, όπως το Ρολάν Γκαρός του 2018, όπου είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. O Σο Σουμαμπουκούρο μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 4-2, ενώ λίγο αργότερα έφτασε στο 6-2, που του έδωσε το πρώτο σετ. Στο δεύτερο σετ ο Ιάπωνας προηγήθηκε με μπρέικ, αλλά ο Σακελλαρίδης το γύρισε… τούμπα και με 6-4 ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο έγινε μεγάλη μάχη. Ο Ελληνας τενίστας προηγήθηκε με 4-1 και 5-2, αλλά ο Ιάπωνας ισοφάρισε σε 5-5 και στο 11ο γκέιμ προηγήθηκε με 0-30. Ο Στέφανος, όμως, δεν πτοήθηκε. Εμεινε ψύχραιμος, πήρε σερί πόντους για το 6-5 και στο 12ο γκέιμ έκανε μπρέικ για το 7-5, που τον έφερε στο 2-1 και του έδωσε τη νίκη – πρόκριση για τον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του γαλλικού Όπεν.

Ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο της συμμετοχής στο κυρίως ταμπλό, όπου η Ελλάδα θα έχει σίγουρα τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη, ενώ μεγάλη μάχη δίνει και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, η οποία νωρίτερα απέκλεισε με 2-1 σετ την Ταϊλανδή, Λανλάνα Ταραρούντε, Νο. 1 του ταμπλό των προκριματικών και Νο. 100 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.