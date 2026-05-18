Ολυμπιακός: Παρουσιάζει την Τετάρτη (20/5) τα εισιτήρια διαρκείας

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025/26 με εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) κόντρα στην ΑΕΚ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League, που του δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Πλέον, το βλέμμα των «ερυθρόλευκων» στρέφεται στην επόμενη σεζόν και στον σχεδιασμό της ομάδας, με σκοπό την επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε το απόγευμα της Δευτέρας (18/5) ότι την ερχόμενη Τετάρτη (20/5) και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου θα παρουσιαστούν όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27.

Η υπόσχεση του Τσικίνιο

Ο Τσικίνιο έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός τη νέα σεζόν, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τσικίνιο:

«Δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο στόχο μας και αυτό είναι απόλυτα δικό μας λάθος και ευθύνη. Τα στάνταρ αυτού του συλλόγου είναι πάντα υψηλά και το ξέρουμε!

Τώρα δεν είναι ώρα για να μιλάμε, είναι ώρα για να ξεκουραστούμε, να χαρούμε τις στιγμές με την οικογένειά μας και να γυρίσουμε πιο δυνατοί για να πάρουμε αυτό που είναι δικό μας! Ευχαριστούμε όλους σας για την υποστήριξή σας σε όλη τη σεζόν. Θα σας δούμε σύντομα, μόνο Ολυμπιακός», ανέφερε ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, που ήταν και φέτος ένας από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.