Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Ολυμπιακός: Κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής στην κολύμβηση και 61ο Ανδρών
Ολυμπιακός: Κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής στην κολύμβηση και 61ο Ανδρών

Το τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής Βαθμολογίας της ιστορίας του και 61ο Ανδρών.

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

«Αυτοκράτορας» ο Ολυμπιακός. Το τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής Βαθμολογίας της ιστορίας του και 61ο Ανδρών!

Η «ερυθρόλευκη» αποστολή πρωταγωνίστησε στο 95ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, κατακτώντας τον τίτλο της Γενικής Βαθμολογίας και των Ανδρών, ενώ απώλεσε στις λεπτομέρειες των Γυναικών, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί και την σεζόν 2025-26 τον τίτλο του πρωταθλητή στην κολύμβηση, τον οποίο κατακτά συνεχώς από το 1996, για 31η διαδοχική φορά!

Στην τέταρτη και τελευταία «στροφή» του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Open στην Αθήνα, οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ολυμπιακού έκαναν σπουδαίες κούρσες στους τελικούς και κατέκτησαν άλλα 17 μετάλλια, εκ των οποίων τέσσερα χρυσά, επτά ασημένια και έξι χάλκινα, φτάνοντας τα 46 το τετραήμερο, ενώ αφιέρωσαν τους τίτλους στον αρχηγό, Απόστολο Χρήστου!

Υπενθυμίζεται, ότι ο αρχηγός του Ολυμπιακού δεν αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Open στο ΟΑΚΑ, λόγω αδιαθεσίας και προληπτικών εξετάσεων.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός, με 1.485 βαθμούς και 46 μετάλλια!

Με τις επιδόσεις του το τετραήμερο της διοργάνωσης στο κλειστό κολυμβητήριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ο «Αυτοκράτορας» Ολυμπιακός  συγκέντρωσε 1.485 βαθμούς στη Γενική Βαθμολογία (1.410,5 ο ΑΟΠ Φαλήρου), 788 στη Βαθμολογία Ανδρών (695,5 ο ΑΟΠ Φαλήρου) και 697 στων Γυναικών (715 ο ΑΟΠ Φαλήρου).

Τα «ερυθρόλευκα» μετάλλια την τέταρτη και τελευταία ημέρα του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Open στην Αθήνα:

Χρυσά (4): Στέργιος-Μάριος Μπίλας (100μ. ελεύθερο, 49.17), Ελένη Κοντογεώργου (200μ. πρόσθιο, 2:29.18), Βαγγέλης Ντούμας (200μ. πρόσθιο, 2:11.26), Κωνσταντής Χουρδάκης (1.500μ. ελεύθερο, 15:22.85)

Ασημένια (7): Αννα-Αυγούστα Βλάχου (100μ. ελεύθερο, 55.03), Αντωνία Ρακοπούλου (200μ. πεταλούδα, 2:17.41), Μάριος Ζαφειρόπουλος (200μ. πρόσθιο, 2:12.80), Νίκος Παπαθεοδώρου (50μ. ύπτιο, 25.69), Δέσποινα Πυρίλη (50μ. ύπτιο, 28.97), 4Χ100 μικτή mixed (3:53.12), 4Χ100μ. ελεύθερο (3:30.17)

Χάλκινα (6): Φίλιππος Ανδριαδάκης (100μ. ελεύθερο, 49.74), Παναγιώτης Μπολάνος (100μ. ελεύθερο, 49.74), Αλκης Κυνηγάκης (200μ. πεταλούδα, 2:01.19), Αγγελική Ζαμαρία (200μ. πεταλούδα, 2:17.58), Λεωνίδας Σμετάνκιν (50μ. πεταλούδα, 26.65), Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (1.500μ. ελεύθερο, 15:29.44)

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία

Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μπέρνλι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Μετά από μια μέρα με περισσότερους από 20 ανεμοστρόβιλους, οι μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ετοιμάζονται για ακόμα μια ημέρα με μεγάλες πιθανότητες εμφάνισης ανεμοστροβίλων

LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Ουσιαστική παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην επιτυχημένη εκδήλωση Unmute Now, αφού άκουσε με προσοχή τα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες είναι οι τρεις προτεραιότητες για τους νέους ανθρώπους τόνισε, κάνοντας αναφορά και στην τραγωδία με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων παιδιών. Κάλεσε τους νέους να πάνε στην κάλπη και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

