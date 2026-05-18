Ξαφνική νεροποντή στην Αθήνα – Βγήκαν ξανά ομπρέλες και αδιάβροχα
Ο κύκλος υπομονής του Τζέιμς Χάρντεν
Μπάσκετ 18 Μαΐου 2026, 19:41

Ο Τζέιμς Χάρντεν βρίσκεται για τέταρτη φορά στην καριέρα του στους τελικούς περιφέρειας, με τρίτη διαφορετική ομάδα, κυνηγώντας το δαχτυλίδι που ψάχνει εδώ και 17 χρόνια.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέστρεψαν στους τελικούς της Ανατολής για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς και αυτό οφείλεται στην μεγάλη ανταλλαγή που πραγματοποίησαν λίγο πριν το trade deadline. Αποφάσισαν να αποκτήσουν τον Τζέιμς Χάρντεν από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, δίνοντας βέβαια πίσω τον 26χρονο All-Star Ντάριους Γκάρλαντ.

Τρεις μήνες μετά βέβαια κανείς δεν σκέφτεται ποιος κέρδισε την ανταλλαγή, καθώς οι Καβς βρίσκονται τέσσερις νίκες πριν τους τελικούς, για πρώτη φορά μετά το 2018, ενώ οι Κλίπερς αποκλείστηκαν από τα Play-In. Ο 36χρονος πλέον Τζέιμς Χάρντεν, μετά από 17 χρόνια στον μαγικό κόσμο δεν έχει ακόμη πάρει δαχτυλίδι, έχοντας βρεθεί σε τελικούς περιφέρειας μόνο τρεις φορές (χωρίς να μετράμε τον φετινό) και μόλις μία φορά στους τελικούς του ΝΒΑ.

Φυσικά τα πρώτα του χρόνια με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φτάνοντας στην δεύτερή του χρονιά στους τελικούς της Δύσης, όπου αποκλείστηκαν από τους αργότερα πρωταθλητές Ντάλας Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτζκι, ενώ έναν χρόνο μετά, παρέα με τους Κέβιν Ντουράντ και Ράσελ Γουέστμπρουκ έφτασαν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, όπου και ηττήθηκαν από τον Λεμπρόν Τζέιμς και τους Μαϊάμι Χιτ. Σε εκείνη την ομάδα ο Χάρντεν αγωνιζόταν ως έκτος, ενώ το 2012 που έφτασε μέχρι τους τελικούς, ονομάστηκε Sixth Man of the Year.

Το καλοκαίρι του 2012 δεν τα βρήκε με τους Θάντερ στα λεφτά και εν τέλει υπέγραψε με τους Χιούστον Ρόκετς, όπου δεν άργησε να αναλάβει τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Βέβαια στα πρώτα του Play-Offs με τους Τεξανούς, αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο, από την πρώην ομάδα του. Αφού αποκλείστηκε ξανά το 2014 στον πρώτο γύρο, το 2015 απέκλεισε Μάβερικς και Κλίπερς και βρέθηκε για πρώτη φορά με τους Ρόκετς στους τελικούς της Δύσης, με τον Ντουάιτ Χάουαρντ στο πλευρό του. Εκεί βέβαια περίμενε ο Στεφ Κάρι και η παρέα του και σε μόλις 5 παιχνίδια κατάφεραν να προκριθούν στους τελικούς, όπου και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στην εποχή του σπουδαιότερου σουτέρ όλων των εποχών.

Την επόμενη χρονιά πέτυχαν ξανά τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στα Play-Off, αυτή τη φορά στον πρώτο γύρο, αλλά όπως και το 2015, αποκλείστηκαν μετά από 5 παιχνίδια. Το 2018 ο Τζέιμς Χάρντεν κατέκτησε το MVP της κανονικής διάρκειας και βρέθηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του στους τελικούς της δύσης, όπου ως συνήθως περίμεναν οι Γουόριορς, όμως οι Ρόκετς ήταν αποφασισμένοι να σπάσουν την παράδοση. Προηγήθηκαν με 3-2, όμως με δύο συνεχόμενες ήττες αποκλείστηκαν ξανά. Το 2019 πέτυχε για ακόμη μια φορά τον Στεφ Κάρι και την παρέα του, στον δεύτερο γύρο των Play-Offs και όπως τις προηγούμενες τρεις φορές, δεν μπόρεσαν να τους περάσουν.  Στην τελευταία του χρονιά στο Χιούστον, ο Τζέιμς Χάρντεν έφτασε ξανά μέχρι τον δεύτερο γύρο και αυτή τη φορά αποκλείστηκε από τους Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς, οι οποίοι κατέκτησαν και το πρωτάθλημα.

Το 2021 λοιπόν ο Χάρντεν απαίτησε να δοθεί σε άλλη ομάδα, καθώς θεωρούσε πως η ευκαιρία του να πάρει το πρώτο του δαχτυλίδι με τους Ρόκετς είχε πλέον χαθεί και ήθελε να γίνει μέρος μιας supeteam. Έτσι κι έγινε. Δόθηκε στους Μπρούκλιν Νετς για ένα μεγάλο πακέτο παικτών και draft picks, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Στο Νιου Τζέρσι τον υποδέχτηκαν οι Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ, έτοιμοι να ανταγωνιστούν για το πρωτάθλημα.

Ο Χάρντεν όμως μετά τον αποκλεισμό των Νετς στον δεύτερο γύρο από τους Μιλγουόκι Μπακς ( προηγήθηκαν με 3-2), αποφάσισε πως δεν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Μπρούκλιν και το 2022 έγινε παίκτης των 76ερς. Δύο χρόνια έμεινε στην Φιλαδέλφεια, φτάνοντας δύο φορές στον δεύτερο γύρο, στο πλάι του Τζοέλ Εμπίιντ, μέχρι που για ακόμη μια φορά αποφάσισε πως θέλει να αλλάξει ομάδα και Δόθηκε στους Λος Άντζελες Κλίπερς, των Καγουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ και Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Στα δυο χρόνια πάλι, μετά από δύο σερί αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο, ζήτησε ξανά ανταλλαγή, όντας πλέον 36 ετών και πολύ κοντά στο τέλος της καριέρας του. Σε μια ανταλλαγή έκπληξη, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αποφάσισαν να τον βάλουν δίπλα στον Ντόνοβαν Μίτσελ και μετά από δύο σειρές των επτά παιχνιδιών απέναντι σε Ράπτορς και Πίστονς, βρίσκονται στους τελικούς της Ανατολής.

Αν και ο Χάρντεν στο Game 7 με τους Πίστονς ήταν κάκιστος, με 2/1ο σουτ εντός πεδίας και 0/6 τρίποντα, βοήθησε πάρα πολύ στην υπόλοιπη σειρά και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες στην επιτυχία των Καβς, φτάνοντας στους τελικούς της Ανατολής χωρίς τον Λεμπρόν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια. O 36χρονος σε αυτά τα 14 παιχνίδια των Play-Offs μετράει κατά μέσο όρο 20.1 πόντους, 6.2 ασίστ και 5.2 ριμπάουντ σε σχεδόν 38 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ξημερώματα Τετάρτης λοιπόν (20/5) οι Νιου Γιορκ Νικς θα υποδεχτούν τους Καβαλίερς στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν για το πρώτο παιχνίδι των τελικών της Ανατολής. Στην απέναντι όχθη οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα μονομαχήσουν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς για τους τελικούς της Δύσης και 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο παιχνίδι των τελικών του ΝΒΑ.

Αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες του τελικού και αν ο Τζέιμς Χάρντεν μπορέσει να φτάσει για δεύτερη φορά στους τελικούς ή θα γίνει ένας ακόμη θρύλος του μπάσκετ, που δεν μπόρεσε ποτέ να κατακτήσει έστω ένα δαχτυλίδι.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς ξεπέρασε ακόμη και τον Nasdaq

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Η συνήθεια που σας βάζει σε sleep mode

ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ

LIVE: Τσέλσι – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Τότεναμ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 19.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

Βάιος Μπαλάφας
Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Βάιος Μπαλάφας
