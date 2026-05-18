Ο Κασεμίρο έστειλε μήνυμα λατρείας στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ

Ο πολύπειρος διεθνής μέσος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ και ο ίδιος αποχαιρέτησε τον αγγλικό σύλλογο και τους οπαδούς της ομάδας, μ’ ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στη διάρκεια της ζωής μας θα βρεθούμε σε πολλά μέρη και κάποια από αυτά γίνονται κομμάτι του εαυτού μας. Το Μάντσεστερ θα είναι για πάντα το σπίτι μου.

Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ στην πόλη, τον σύλλογο και κάθε οπαδό της ομάδας. Αυτά τα τέσσερα χρόνια θα μείνουν αξέχαστα γιατί είναι γεμάτα στιγμές για μένα και την οικογένεια μου.

Θα θυμόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας τα όσα ζήσαμε στην Γιουνάιτεντ. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευτυχία και την ζεστασιά που αισθανθήκαμε εδώ. Σας ευχαριστώ για κάθε ανάμνηση και για το ότι μας κάναμε να νιώσουμε πως είμαστε στο σπίτι μας, από την πρώτη μέρα που ήρθαμε στο Μάντσεστερ».

“Manchester will forever be my home” ❤️ Casemiro has posted a statement following his emotional send-off at Man Utdhttps://t.co/Y9ogPEqkFC pic.twitter.com/57CUcIk26Q — Mirror Football (@MirrorFootball) May 18, 2026

Όπως προαναφέραμε, οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας αποθέωσαν τον Κασεμίρο και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Βραζιλιάνο άσο, ώστε να συνεχίσει για μιαν ακόμα σεζόν στο «θέατρο των ονείρων».

Ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό καθώς ο λατινοαμερικάνος μέσος είχε πάρει την απόφαση του και δεν ήταν διατεθειμένος ν’ αλλάξει γνώμη.

Μέχρι στιγμής πάντως ο Κασεμίρο δεν έχει ανακοινώσει τα πλάνα του αν και το φως της δημοσιότητας έχουν δει πολλά «σενάρια», ακόμα κι αυτό της επιστροφής του Κασεμίρο στην Βραζιλία.

Άλλες πληροφορίες πάντως θέλουν τον Κασεμίρο να εξετάζει το ενδεχόμενο μετακόμισης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ώστε να παίξει στο MLS.

Με τα καλύτερα λόγια τον έμπερο χαφ μίλησε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ ο οποίος χαρακτήρισε σπουδαία προσωπικότητα τον Βραζιλιάνο άσο.

«Ήταν φανταστικός για την ομάδα μας και βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Γιουνάιτεντ. Η πορεία του στην ομάδα είχε τα πάνω και τα κάτω της, όπως όμως συμβαίνει με όσους έχουν παίξει ποδόσφαιρο.

Είδα όμως έναν άνθρωπο που ήταν στενά συνδεδεμένος με τον σύλλογο και τον κόσμο κι αυτό είναι δίχως άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο».