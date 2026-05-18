Μπαρτσελόνα-Μπέτις 3-1: Δάκρυσε ο Λεβαντόφσκι, έλαμψε ο Ραφίνια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Άνετη και ωραία η Μπαρτσελόνα. Νίκησε 3-1 την Μπέτις με τον αέρα της πρωταθλήτριας στο ματς της 37ης (προτελευταίας) αγωνιστικής της La Liga. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με δυο γκολ του Ραφίνια, η Μπέτις μείωσε με πέναλτι του Ιτσκο (69’), όμως στο 74’ ο Κανσέλο έκανε το 3-1.

Το ματς δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει το πρωτάθλημα και έφτασε στους 94 βαθμούς, ενώ η Μπέτις me 57 έχει εξασφαλίσει την 5η θέση που οδηγεί στο Champions League.

Την παράσταση έκλεψε το αντίο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Στο 83’ είχε σουτ που έφυγε άουτ και μετά από 1’ έγινε αλλαγή, στο τελευταίο του ματς στο «Καμπ Νου» καθώς ανακοίνωσε ότι φεύγει. Όλο το γήπεδο (56.870 θεατές) τον χειροκροτούσε, ο Πολωνός ήταν συγκινημένος και δάκρυσε, αγκάλιασε όλους τους συμπαίκτες του, ακόμη και τον Ιτσκο της Μπέτις και ανταπέδωσε το χειροκρότημα.

Η Μπαρτσελόνα άρχισε να απειλεί με την αρχή, δείχνοντας ότι θέλει να επιβληθεί. Ο Ραφίνια δεν είχε καλό τελείωμα στο 4’ και η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Αλβάρο Βάγες, ο οποίος στο 7’ μπλόκαρε και σουτ του Φερμίν.

Η Μπαρτσελόνα είχε ρυθμό και στο 18’ ο γκολκίπερ της Μπέτις χρειάστηκε να επέμβει ξανά για να σταματήσει τον Ραφίνια που εξαπέλυσε σουτ προς το δεξί δοκάρι της εστίας του.

Στο 23’ ακυρώθηκε γκολ της Μπέτις ως οφσάιντ, το οποίο πέτυχε ο Εζαζλούλι και η Μπαρτσελόνα έκανε το 1-0 στο 28’ με απευθείας φάουλ του Ραφίνια. Στο 45’ ο Βάγες είπε νέο «όχι» σε σουτ του Φερμίν.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50’ σουτ του Κανσέλο έφυγε ελάχιστα άουτ. Η Μπέτις απείλησε στο 61’ με τον Μπεγερίν, όμως ο Ραφίνια με σουτ πέτυχε το 2-0 στο 62’, εκμεταλλευόμενος λάθος του Μπεγερίν. Ο Ραφίνια μετά από 2’ έγινε αλλαγή.

Η Μπέτις έκανε το 2-1 στο 68’ με εύστοχο πέναλτι του Ιτσκο, το οποίο κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Γκάβι. Η φάση εξετάστηκε στο VAR.

Το 3-1 για την Μπαρτσελόνα έκανε ο Κανσέλο στο 74’, μετά από ασίστ του Πέδρι.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζ. Γκαρθία, Ε. Γκαρθία (63′ Αραούχο), Μαρτίν, Κανσέλο, Κουντέ, Μπερνάλ (75′ Όλμο), Γκάβι, Πέδρι, Φερμίν (46′ Μπαλντέ), Ραφίνια (63′ Μπάρντζι), Λεβαντόφσκι (85′ Κασαδό).

ΜΠΕΤΙΣ: Βάγες, Νατάν, Γκόμες, Μπεγερίν, Φίρπο, Άμραμπατ (80′ Ρόκα), Φινάλγκο (46′ Μπακαμπού), Ντεόσα, Άντονι (86′ Άβιλα), Εζαλζουλί (80′ Ρικέλμε), Λο Σέλσο (46′ Ίσκο).

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της La Liga:

Κυριακή 17 Μαΐου

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα 1-1

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χιρόνα 1-0

Έλτσε – Χετάφε 1-0

Λεβάντε – Μαγιόρκα 2-0

Οβιέδο – Αλαβές 0-1

Οσασούνα – Εσπανιόλ 1-2

Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ 2-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια 3-4

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Μπαρτσελόνα – Μπέτις 3-1

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Μαΐου

22:00 Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

22:00 Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοδιεδάδ

22:00 Θέλτα – Σεβίλλη

22:00 Μαγιόρκα – Οβιέδο

22:00 Μπέτις – Λεβάντε

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22:00 Χετάφε – Οσασούνα

22:00 Χιρόνα – Ελτσε

Κυριακή 24 Μαΐου

22:00 Βιγιαρέαλ – Ατλέτικο Μαδρίτης