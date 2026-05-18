Λουτσέσκου: «Οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου»

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό–ΠΑΟΚ (2-2) έριξε τον Δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση της Stoiximan Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απογοητευμένος για τον τρόπο που χάθηκε η νίκη και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

«Λέγαμε πάντα ότι δεν θα συμβεί κάτι χειρότερο, αλλά γινόταν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο έμπειρος τεχνικός, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στη Λεωφόρο, με τις δηλώσεις του να «ταξιδεύουν» και στην πατρίδα του, όπου έγινε ειδική αναφορά στην ισοπαλία του ΠΑΟΚ και την χαμένη ευκαιρία για τη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος Γκάμπι Σάφτα, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων με τον Λουτσέσκου μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ ήταν συντετριμμένος από τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η δεύτερη θέση και η ευκαιρία συμμετοχής στα προκριματικά του Champions League.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύονται, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αυτός είναι ο δεύτερος τελικός που χάνω με απίστευτο τρόπο. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, αυτοί είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου».

Ο Ιβάν Σαββίδης επέβαλε πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, το τεχνικό τιμ και στον Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ απαγόρευσε τις διακοπές στους παίκτες μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη (20/5). Το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στο αγωνιστικό τμήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

Η επόμενη σεζόν θα βρει τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League (πρώτο ματς στις 23 Ιουλίου). Γεγονός που σημαίνει ότι ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά θα εκκινήσει άμεσα και οι αλλαγές αναμένονται πολλές, παντού…