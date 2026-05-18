Η ΕΠΟ, η ΚΕΔ, οι πίνακες διαιτητών και το… μάδημα της μαργαρίτας

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για την ΚΕΔ και για τους πίνακες των διαιτητών της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Όμως, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης κρατάει κλειστά τα χαρτιά του καθώς ουδείς γνωρίζει πότε θα γίνεται η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ καθώς θα είναι η μέρα που θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες διαιτητών της επόμενης σεζόν και πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου θα συζητηθεί το θέμα της επόμενης ΚΕΔ. Το πιο πιθανό είναι οι δυο συνεδριάσεις να διεξαχθούν την ίδια μέρα.

Ο Γκαγκάτσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κωλυσιεργεί επειδή το κλίμα για τον Λανουά είναι βαρύ και από την πλευρά του ο ίδιος τον στηρίζει. Έκανε και θα κάνει ό,τι μπορεί για να προκαταλάβει τις εξελίξεις, καθώς η ΚΕΔ όρισε από τον Μάρτιο τα σεμινάρια του καλοκαιριού και παράλληλα γίνεται η κατάλληλη προπαγάνδα υπέρ Λανουά τόσο από τους παράγοντες της ΕΠΟ όσο και από τους επικοινωνιακούς εισαγγελείς της. Αν δει ότι δεν αλλάζει κάτι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης θα βάλει μπροστά την UEFA, αν και πρόκειται για εσωτερικό θέμα, όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι ΠΑΕ.

Όλα δείχνουν ότι απομακρύνεται το σενάριο να βγάλει, αιφνιδιαστικά, ο Λανουά τους πίνακες διαιτητών αν και δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει, αν και δεν έχει «καεί» εντελώς (το σενάριο!). Όμως, παραμένει το ενδεχόμενο πάλι οι πίνακες διαιτητών να στελεχωθούν με κριτήριο την ΕΠΣ που ανήκει κάθε διαιτητής, καθώς ο Γκαγκάτσης είναι αδύναμος και χρειάζεται στήριξη.

Δεν αναφέρουμε κάτι πρωτόγνωρο. Έγινε πέρσι το καλοκαίρι με τον Λανουά επικεφαλής της ΚΕΔ και ως γνωστόν πλειοψηφούν οι ρέφερι από ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, το θέμα της παραμονής του έχει τον ίδιο παρονομαστή με τους πίνακες των διαιτητών. Λένε ότι ο Λανουά τους έχει έτοιμους για την περίπτωση που τον διώξουν, τουλάχιστον να μην αλλάξουν οι πίνακές του.

Η ΕΠΟ χειρίζεται τα συγκεκριμένα θέματα με απόλυτη μυστικότητα. Ένα αγκάθι έχει να κάνει με τους πίνακες των διαιτητών της Super League 2 όπου υπάρχει φημολογία ότι θα μείνουν το πολύ 35 ρέφερι από τους 46 που είναι τώρα και αρκετοί βοηθοί επειδή μειώνονται οι ομάδες. Όμως, οι ΕΠΣ (που λέγαμε) έχουν αντιδράσει και μπορεί ο αριθμός να μείνει ίδιος, άσχετα αν οι ρέφερι σφυρίζουν 2-3 ματς τον χρόνο. Οι ενώσεις τους θέλουν για τα τοπικά πρωταθλήματα…