Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η ενδεχόμενη επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό εξετάζεται από τις ενδιαφερόμενες πλευρές, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε περίπλοκη την υπόθεση, εξαιτίας των διαπραγματεύσεων του περασμένου καλοκαιριού ανάμεσα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τους Πράσινους, αλλά και στο γεγονός πως ο πορτογαλικός σύλλογος δεν θέλει να τον δώσει δανεικό.
Τι λένε στην Τουρκία για Βαγιαννίδη και Παναθηναϊκό
«Η επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό είναι περίπλοκη.
Κατάσταση: Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέρριψε την πιθανότητα δανεισμού.
Στάση του συλλόγου: Καμία προσωρινή συμφωνία με τον Παναθηναϊκό μετά τις έντονες διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιριού».
🚨🆕 #SportingCP
Panathinaikos return for Giorgos Vagiannidis complicated.
👀 Situation → Sporting Lisbon rejected loan move possibility.
📑 Club stance → No temporary deal with Panathinaikos after last summer’s high negotiations. pic.twitter.com/rkDhHZM5Fc
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 17, 2026
Τέλος να σημειώσουμε πως ο Βαγιαννίδης έχει κάνει 32 συμμετοχές μέχρι τώρα με τη Σπόρτινγκ, έχοντας μοιράσει 7 ασίστ, με σταθερή παρουσία στο ροτέισον του Ρούι Μπόρχες.
- «Η Μπαρτσελόνα έχει στην κορυφή της λίστας της τον Βασίλη Σπανούλη»
- Final-4 2026: Τα εισιτήρια που δικαιούται κάθε ομάδα και πόσα έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
- Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
- «Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
- «Ο Ολυμπιακός τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Τουμπέλις»
- Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
- Η χειρονομία του Λιονέλ Μέσι προς τους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι που σχολιάστηκε (vid)
- Tennis Rankings: Πτώση στην κατάταξη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις