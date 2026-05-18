Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό

Η ενδεχόμενη επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό εξετάζεται από τις ενδιαφερόμενες πλευρές, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε περίπλοκη την υπόθεση, εξαιτίας των διαπραγματεύσεων του περασμένου καλοκαιριού ανάμεσα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τους Πράσινους, αλλά και στο γεγονός πως ο πορτογαλικός σύλλογος δεν θέλει να τον δώσει δανεικό.

Τι λένε στην Τουρκία για Βαγιαννίδη και Παναθηναϊκό

«Η επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό είναι περίπλοκη.

Κατάσταση: Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέρριψε την πιθανότητα δανεισμού.

Στάση του συλλόγου: Καμία προσωρινή συμφωνία με τον Παναθηναϊκό μετά τις έντονες διαπραγματεύσεις του περασμένου καλοκαιριού».

Panathinaikos return for Giorgos Vagiannidis complicated. 👀 Situation → Sporting Lisbon rejected loan move possibility. 📑 Club stance → No temporary deal with Panathinaikos after last summer’s high negotiations. pic.twitter.com/rkDhHZM5Fc — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 17, 2026

Τέλος να σημειώσουμε πως ο Βαγιαννίδης έχει κάνει 32 συμμετοχές μέχρι τώρα με τη Σπόρτινγκ, έχοντας μοιράσει 7 ασίστ, με σταθερή παρουσία στο ροτέισον του Ρούι Μπόρχες.