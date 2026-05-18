Απίστευτο σενάριο για Λίβερπουλ και Ολίσε – Οι «κόκκινοι» δίνουν εξωπραγματικό ποσό για τον Γάλλο της Μπάγερν

Το όνομα του Μίκαελ Ολίσε θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα μεταγραφικά «σενάρια» του καλοκαιριού, όσο κι αν προσπαθεί να ρίξει τους τόνους η διοίκηση της Μπάγερν.

Ο διεθνής εξτρέμ της πρωταθλήτριας Γερμανίας έχει κάνει μια εντυπωσιακή σεζόν και ετοιμάζεται για την «εκτόξευση» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, με την Εθνική ομάδα της Γαλλίας.

Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός έχει συμβόλαιο με τους Βαυαρούς μέχρι το 2029 και οι ιθύνοντες του γερμανικού συλλόγου θέλουν να το επεκτείνουν μέχρι το 2032, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να πτοεί την Λίβερπουλ.

Το σημερινό δημοσίευμα ισπανικής ιστοσελίδας «άναψε φωτιές» καθώς αναφέρει πως οι «κόκκινοι» όχι απλά ενδιαφέρονται για τον διεθνή άσο της Μπάγερν, αλλά έκαναν και μια μυθική πρόταση στους πρωταθλητές Γερμανίας, για την απόκτηση του παίκτη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η Λίβερπουλ έκανε πρόταση ύψους 170 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν, προκειμένου να μετακομίσει ο διεθνής άσος στην Αγγλία.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αν η συγκεκριμένη πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ο αγγλικός σύλλογος είναι έτοιμος για ένα νέο «καυτό» καλοκαίρι στο μεταγραφικό πεδίο.

Από πλευράς Λίβερπουλ δεν υπήρξε το παραμικρό σχόλιο για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ωστόσο είναι δεδομένο πως οι «κόκκινοι» θεωρούν τον Ολίσε ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μοχάμεντ Σαλάχ στα άκρα της επίθεσης.

Θυμίζουμε, γιατί έχει κι αυτό την σημασία του, πως η Λίβερπουλ απέκτησε δύο παίκτες από την Μπουντεσλίγκα το περασμένο καλοκαίρι δίνοντας μάλιστα τεράστια ποσά.

Ο λόγος για τον Βιρτς που αγωνίζονταν στην Λεβερκούζεν και τον Εκιτικέ που έπαιζε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι «κόκκινοι» επιστρέφουν στην γερμανική αγορά, έχοντας όμως αυτή την φορά ακόμα μεγαλύτερο στόχο, την απόκτηση του Μίκαελ Ολίσε από την Μπάγερν.

Χρήζει ιδιαίτερης μνείας πάντως ότι οι Βαυαροί είχαν πάρει πριν από λίγο καιρό θέση, για τα «σενάρια» αναφορικά με το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων για την απόκτηση του Γάλλου άσου.

Κορυφαία στελέχη της γερμανικής ομάδας είχαν ξεκαθαρίσει πως ο παίκτης δεν παραχωρείται ακόμα και αν η Μπάγερν δεχθεί πρόταση 200 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας πως στόχος των Βαυαρών είναι η επέκταση συνεργασίας με τον Ολίσε, μέχρι το 2032.

Ο Γάλλος άσος της πρωταθλήτριας Γερμανίας θα είναι το μεγάλο «όπλο» της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας στο Μουντιάλ και οι «τρικολόρ» ποντάρουν πολλά πάνω στον 24χρονο ακραίο επιθετικό για την υλοποίηση του στόχο τους, την κατάκτηση δηλαδή του τροπαίου.

Αν ο Ολίσε είναι στα πάνω του και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου οι Γάλλοι θα έχουν στην διάθεσή τους, ένα σούπερ «όπλο».