Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.
Τουλάχιστον αμφίβολη θεωρείται η τέλεση του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Ιταλία στις 7/6 στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Τις προηγούμενες ημέρες ο υπηρεσιακός προπονητής της «Σκουάντρα Ατζούρα», Σίλβιο Μπαλντίνι, είχε αποκαλύψει ότι στα προσεχή φιλικά που θα δώσει η ομάδα του, μεταξύ των οποίων και με την Ελλάδα στο Ηράκλειο, πρόκειται να καλέσει μόνο ποδοσφαιριστές της U21.
«Όντας προπονητής της U21 και μετά την παραίτηση του Γκατούζο, θα καλέσω μόνο ποδοσφαιριστές από την ομάδα Ελπίδων για τα δύο φιλικά με το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα. Είναι θέμα λογικής και όχι θάρρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην ΕΠΟ γνωρίζουν ότι οι Ιταλοί δεν θα έρθουν με την… κανονική τους ομάδα και αν αυτό δεν αλλάξει δεν φέρονται διατεθειμένοι να δεχτούν τη διεξαγωγή του φιλικού.
Οι δύο ομοσπονδίες βρίσκονται σε επαφές, ενώ παράλληλα η ΕΠΟ αναζητάει ήδη άλλον αντίπαλο, ακόμη και εκτός Ευρώπης, μεταξύ χωρών που δεν θα έχουν παρουσία στο επερχόμενο Μουντιάλ που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά (11/6-19/7).
