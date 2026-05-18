Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.
- Το Ισραήλ κατέλαβε 10 σκάφη του Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κύπρου - Χάθηκε η επικοινωνία με πολλά ακόμη
- Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ
- Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
- Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
Η εκδήλωση θα είναι η πρώτη εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και νωρίτερα στη Νέα Αριστερά με την ανεξαρτητοποίηση του πρώτου βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.
Το πρώτο Unmute Now διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη και η θετική ανταπόκριση που συνάντησε γέννησε την ιδέα να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα.
- Πώς δρούσε και ποιους εκβίαζε το κύκλωμα στα Βορίζια – Αναλυτικά οι φθορές που προκάλεσαν τα μέλη του
- Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
- Το μήνυμα του Τζολάκη στον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
- Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
- Ήττα του Έλον Μασκ στη διαμάχη με την OpenAI για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
- Επιστρέφει στο Μεξικό για την Μοντερέι ο Ματίας Αλμέιδα (pic)
- Ρόδος: Το τροχαίο του 44χρονου πριν δύο χρόνια και το «πειραγμένο» αυτοκίνητο
- Η ΕΠΟ, η ΚΕΔ, οι πίνακες διαιτητών και το… μάδημα της μαργαρίτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις