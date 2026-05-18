newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
live
Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Επικαιρότητα 18 Μαΐου 2026, 20:20

Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς

Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Upd:18.05.2026, 20:41
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θα είναι  η πρώτη εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και νωρίτερα στη Νέα Αριστερά με την ανεξαρτητοποίηση του πρώτου βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Το πρώτο Unmute Now διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη και η θετική ανταπόκριση που συνάντησε γέννησε την ιδέα να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Τουρισμός
Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

Σύνταξη
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Σύνταξη
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη
Επικαιρότητα 14.05.26

ΠΑΣΟΚ: Έκθετη η κυβέρνηση για την συνεχιζόμενη οπλοχρησία και την αυτοδικία στην Κρήτη

«Τα γεγονότα διαψεύδουν την κυβερνητική αφήγηση περί ασφάλειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - Κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη νέα αιματηρή υπόθεση στην Κρήτη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Πολιτική 14.05.26 Upd: 13:29

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά

Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Σύνταξη
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Σύνταξη
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Σύνταξη
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή - Τον σκότωσε η αστυνομία

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Σύνταξη
Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Τα πάντα αλλάζουν; 18.05.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποκαλύπτει τη χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της ζωής του

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Inflation Monitor 18.05.26

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Τα σενάρια 18.05.26

Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη
Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 18.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στάση ζωής 18.05.26

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» - Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies