Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θα είναι η πρώτη εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και νωρίτερα στη Νέα Αριστερά με την ανεξαρτητοποίηση του πρώτου βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Το πρώτο Unmute Now διοργανώθηκε στις 27 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη και η θετική ανταπόκριση που συνάντησε γέννησε την ιδέα να πραγματοποιηθεί και στην Αθήνα.