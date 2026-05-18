Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη

«Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και αυτά δεν κρύβονται πλέον ούτε πίσω από τις δημοσκοπήσεις ούτε πίσω από επικοινωνιακές διαχειρίσεις», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων στον χώρο της κεντροαριστεράς, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι «κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά. Η κοινωνία, παρόλα αυτά, δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα συγκρουστούν πρόσωπα αλλά πολιτικές. Από τη μία υπάρχει μια πολιτική που γεννά ανισότητες, επιτρέπει στα funds να λεηλατούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και παρακολουθεί αδρανής την Τουρκία να κάνει το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” εσωτερικό δίκαιο και από την άλλη υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο και ολοκληρωμένες προτάσεις».

«Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ακόμη ότι «υπάρχει ήδη η πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό οπλοστάσιο. Αν πράγματι υπήρχε κενό στην κεντροαριστερά, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί».

Αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική για τη συνολική πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία του, λέγοντας πως είναι «ένας ακροδεξιός είναι που έλεγε για το 666 και έλεγε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμμα κλεφτών. Αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κωνσταντίνου Καραμανλή»

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις, με αφορμή και πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, εφαρμόζει πλήρως βασικές προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου.

«Η σημερινή κυβέρνηση, που υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι τελικά η πιο πιστή στην εφαρμογή του. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προεκλογικά για αλλαγές σε κρίσιμες διατάξεις, όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε πράξη», υπογράμμισε.

Τόνισε, δε, ότι «η σημερινή κυβέρνηση, που κάποτε έλεγε ότι θα καταργήσει τον εν λόγω νόμο, είναι η πιο πιστή στην εφαρμογή αυτού. Το λέω αυτό διότι ο πρωθυπουργός κράδαινε το πρόγραμμά του –το οποίο λέει ότι υλοποίησε-, στο οποίο εμπεριέχεται η κατάργηση του νόμου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ζει και βασιλεύει. Δεν άλλαξε ο νόμος Βρούτση το πλήρες περιεχόμενο του νόμου Κατρούγκαλου –δηλαδή τα όρια ηλικίας, τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας-, μόνο τις εισφορές».

Παράλληλα, επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για ρυθμίσεις σε ζητήματα συντάξεων χηρείας, αναπηρίας και ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι «υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, όπως οι μητέρες παιδιών με αναπηρία, που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη και όχι επικοινωνιακή διαχείριση και για τις οποίες θα έπρεπε να αλλάξει το όριο συνταξιοδότησης».

Σχετικά με την οικονομία και την παραγωγικότητα, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε πρόσφατες επισημάνσεις του ΣΕΒ, σύμφωνα με τις οποίες η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας παραμένει καθηλωμένη στο 2000 παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

«Επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να πανηγυρίζει για δείκτες ανάπτυξης, αλλά η πραγματική οικονομία και η παραγωγικότητα παραμένουν στάσιμες. Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να “θυμώνει” με την ακρίβεια, λες και δεν κυβερνά ο ίδιος τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια», σχολίασε.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στάθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα των πολιτών. «Οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνες τους. Η χώρα είχε στη διάθεσή της τεράστιους ευρωπαϊκούς πόρους και η κυβέρνηση όφειλε να τους αξιοποιήσει για να αλλάξει πραγματικά την οικονομία και όχι μόνο τους επικοινωνιακούς δείκτες, το ότι η ίδια προβλέπει μείωση επενδύσεων και ρυθμού ανάπτυξης δείχνει την αποτυχία της », κατέληξε.