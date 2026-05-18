ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαΐου 2026, 16:26

ΣΥΡΙΖΑ: Τώρα και επίσημα σε καθοδηγητικό ρόλο στη ΝΔ η τοξική «Ομάδα Αλήθειας»

«Η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά την εκλογή των πρωτοπαλίκαρων της «Ομάδας Αλήθειας» στην Πολιτική Επιτροπή του κυβερνώντος κόμματος

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, μετά την πανηγυρική εκλογή των Κίμωνα Μπένου και Κωνσταντίνου Δογάνη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης, που ηγούνται της Ομάδας Αλήθειας, βασικού προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, έλαβαν αντίστοιχα 611 ψήφους ο πρώτος και 625 ο δεύτερος. Βρίσκονται στους πρώτους 15 σε σειρά ψήφων υποψηφίους. Τα δύο συγκεκριμένα άτομα είναι πρωτοπαλίκαρα του Γρηγόρη Δημητριάδη και λατρεμένοι υπουργών, όπως του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην εσωτερική εκλογική διαδικασία του κυβερνώντος κόμματος ψήφισαν 1.683 σύνεδροι. Έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.659 και 4 σύνεδροι ψήφισαν λευκό.

«Η ΝΔ έκρινε ότι θα της χρειαστεί στις επερχόμενες εκλογές»

«Την προαγωγή της ‘Ομάδας -παραμόρφωσης της- Αλήθειας’ σηματοδοτεί η ανάδειξη των δημιουργών της, στα συλλογικά όργανα της ΝΔ και μάλιστα στις πρώτες θέσεις», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως η Κουμουνδούρου προσθέτει πως «έτσι, η ΝΔ υιοθετεί πλέον και επίσημα -μετά τις εκδηλώσεις λατρείας στις οποίες συμμετείχε- τον συγκεκριμένο μηχανισμό προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων. Να χαίρονται την ομάδα απαξίωσης, αλλά και αμφισβήτησης της πολιτικής δράσης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Προφανώς η ΝΔ έκρινε ότι θα της χρειαστεί στις επερχόμενες εκλογές».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρει πως «το ερώτημα για το ποιος καθοδηγεί ποιον -η ‘Ομάδα Αλήθειας’ τη ΝΔ ή η ΝΔ την ‘Ομάδα Αλήθειας’- αρχίζει να απαντάται».

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Παράσχης: Βολές ΣΕΤΕ κατά του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη
Τσουκαλάς: Υπάρχουν σοβαρά εσωτερικά ζητήματα στη ΝΔ και δεν κρύβονται – Τρέμουν την επαναληπτική κάλπη

Το κυβερνών κόμμα «ξέρει ότι στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, θα συντριβεί», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική της

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός
Πυρά ΠΑΣΟΚ για τον Βασίλη Σπανάκη για ενοικίαση ακινήτου στα ΕΛΤΑ – «Δεν έχω καμία σχέση εγώ», απαντά ο υφυπουργός

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ έθεσε στο στόχαστρο τον υφυπουργό Εργασίας με αφορμή ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ - Αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το ακίνητο και την είσπραξη μισθωμάτων ο Βασίλης Σπανάκης

ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια
Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Αναφερόμενος στα έργα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού

Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές
Εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή: Την Τετάρτη στην επιτροπή Θεσμών οι Δεμίρης και Τζαβέλλας για τις υποκλοπές

Η συνεδρίαση θα είναι κλειστή και θα μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds
Ανδρουλάκης: Οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος – Η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη λεηλασία των ξένων funds

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε τις οκτώ δεσμεύσεις του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας τον δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο

Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος
Αμφίβολη η διεξαγωγή του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία – Αυτός είναι ο λόγος

Στον... αέρα το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ιταλία (7 Ιουνίου), καθώς οι Ιταλοί προτίθενται να παραταχθούν με την U21 ομάδα τους, κάτι που δεν δέχεται η ελληνική πλευρά.

Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη
Μια ιστορία για τις νύφες της Γάζας, όσο το Ισραήλ «στραγγαλίζει» την Παλαιστίνη

Οι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σπάνιες στιγμές χαράς, ενόσω η γενοκτονία συνεχίζεται: οι νύφες αναζητούν όμορφα φορέματα για να γιορτάσουν τον έρωτα, την ελπίδα και τα έθιμα της πατρίδας τους.

ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League
ΠΑΟΚ: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες μετά την απώλεια της 2ης θέσης στη Super League

Με βαρύ πρόστιμο αποφάσισε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρήσει το αγωνιστικό τμήμα καθώς η ισοπαλία 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, άφησε τον δικέφαλο στην 3η θέση και εκτός προκριματικών Champions League.

«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά
«Στα έξι G πρέπει να γρυλίζεις» -Τα παρασκήνια της ταινίας Top Gun 40 χρόνια μετά

Όλα ξεκίνησαν το 1983, όταν ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ ξεφύλλιζε το τεύχος Μαΐου του περιοδικού California. «Top Gun» έγραφε ο τίτλος, με μια μεγάλη φωτογραφία από το εσωτερικό ενός F-14.

Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation
Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026: Διεκδικήστε έπαθλα 300.000 € από το Stelios Philanthropic Foundation

Με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, ο διαγωνισμός που ανέδειξε κάποια από τα μεγαλύτερα success stories της χώρας αναζητά τους πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας.

