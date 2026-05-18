ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους θα θέσει σε πρώτο πλάνο ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την επιστροφή του από την Καππαδοκία.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το ιδιωτικό χρέος αποτελεί μία βραδυφλεγή «βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, καθώς οι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με την οικονομική εξουθένωση και το φόβο απώλειας της περιουσίας τους.

Οι 8 προτεραιότητες για το ιδιωτικό χρέος

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες έχουν κατατεθεί κατά το παρελθόν μέσω τροπολογιών στη Βουλή θα ξανατεθούν, σύμφωνα με κομματικές πηγές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία το επόμενο διάστημα. Οι προγραμματικές δεσμεύσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων, αφορούν τα εξής:

-Την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του ν.3869/2010.

-Την κατοχύρωση του δικαιώματος προαίρεσης του δανειολήπτη για αγορά του δανείου του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και στην ίδια τιμή μεταβίβασης.

-Τον περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απαίτησης από το fund.

-Την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε όλες τις περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, προκρίνεται η θέσπιση υποχρεωτικής αιτιολόγησης της πρότασης ρύθμισης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και δικαίωμα προσφυγής του δανειολήπτη σε ανεξάρτητη Επιτροπή Διευθέτησης Οφειλών όταν η πρόταση κρίνεται μη βιώσιμη ή άδικη.

-Τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας της περιουσίας από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή.

-Την προστασία των δανειοληπτών με ελβετικό φράγκο με πρόβλεψη τη μετακύλιση κατά τα 2/3 του κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας στην τράπεζα.

-Τη θέσπιση συγκεκριμένου πλαισίου κυρώσεων με αυστηρό χαρακτήρα για τους servicers, όταν υπάρχουν καταχρηστικές συμπεριφορές.

-Τη θέσπιση σειράς κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Εντείνεται το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Όπως όλα δείχνουν, το «πρέσινγκ» προς το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να συνεχιστεί. Ως προς το πολιτικό «μομέντουμ», δε, στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν ότι το κυβερνών κόμμα παρουσίασε εικόνα κατάρρευσης στο συνέδριο του. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θα επιχειρήσει το προσεχές διάστημα να στρίψει το «μαχαίρι» στις κυβερνητικές πληγές με διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά, να αυξήσει την πίεση που νιώθουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Από την άλλη, να διατηρήσει τον πρώτο λόγο στην όχθη της κεντροαριστεράς με δεδομένες τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το νέο κόμμα Τσίπρα.

Πάντως, σε αυτό το πολιτικά φορτισμένο περιβάλλον, μετά και την έντονη αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση του ακινήτου στην Κρήτη και τις κυβερνητικές κατηγορίες προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά του υπουργού Υγείας θεωρείται ζήτημα χρόνου.