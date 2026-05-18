Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εντάξει, τα κατάφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος και το συσπείρωσε το κόμμα όσο μπορούσε, μιλώντας τρεις μέρες συνέχεια. Του αναγνωρίζω τη θυσία να κάνει μασάζ στα μέλη της ΝΔ που πόσα ν’ αντέξουν πια; Τα σκάνδαλα; Την εσωκομματική μουρμούρα; Το γενναίο ψαλίδισμα των ποσοστών του κόμματος; Ή την ιδέα ότι αρκετοί από τους βουλευτές δεν θα εκλεγούν ξανά; Ήταν πολλά μαζεμένα, όσο και να πεις.

Πότε θα γίνουν;

Στο κλείσιμο του συνεδρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος επανέλαβε για μία ακόμη φορά πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το τελευταίο διάστημα – και μετά από τις διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου για τις 27 Σεπτεμβρίου – υπήρξαν μηνύματα, τα οποία τα έπιασαν διάφοροι με … «ευαίσθητες κεραίες», πως η ημερομηνία των εκλογών … «επιστρέφει» στον επόμενο χρόνο! Απλώς η αναφορά του κ. Μητσοτάκη το επιβεβαίωσε.

Επανέρχεται το … 2027

Με βάση, λοιπόν, το σενάριο «του 2027», εκτός από το γεγονός ότι θα «πλέει» με … «βάρκα την ελπίδα» για ένα επιπλέον εξάμηνο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία συνηγορούν σ΄ αυτή την επιλογή. Είναι δυνατόν με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα να πάει σε εκλογές – όταν στην πρόθεση ψήφου κινείται μεταξύ 21% και 23%; Πως θα μπορέσει να εξασφαλίσει βασίμως ότι μπορεί να πλησιάσει το 30% – το οποίο σήμερα δείχνει να είναι «όνειρο απατηλό»; Πρέπει για να μπορέσει να έχει βάσιμες ελπίδες, να ξαναμαζέψει ένα κρίσιμο τμήμα της δεξιάς και του κέντρου. Δεν έχετε παρατηρήσει που το τελευταίο διάστημα το «παίζει» … υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης; Με συνεχείς συσκέψεις για θέματα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλει να στείλει το μήνυμα ότι έχει πάρει τους … αγρότες «επ΄ ώμου»! Ασχολείται ο ίδιος με τα προβλήματα τους!

«Ακροκεντρώοι και «αντισυριζαίοι»

Με βάση το σενάριο όσο πιο μεγάλη είναι η προεκλογική περίοδος, τόσο θα μπορέσει πχ να συγκεντρώσει – έτσι νομίζει… – τα «σπαράγματα» του άλλοτε αντισυριζέικου μετώπου – «αντιτσιπρικού» σήμερα – με «μπάστακες τους διάφορους «ακροκεντρώους». Εχοντας απέναντι του τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου και ο ίδιος στις αναφορές του, θα επαναφέρει στο προσκήνιο του δημόσιου λόγου όλη εκείνη την «μπαγιάτικη» ρητορική – που έντεκα χρόνια αργότερα δεν συγκινεί κανένα, εκτός από κάτι περίεργους που δεν έχουν καμία σημασία….

Και το «τυράκι» της ΔΕΘ

Δεύτερον, από το βήμα της ΔΕΘ θα κάνει παροχές ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ και θα περιμένει τον Ιανουάριο, που θα «φανούν» στους αποδέκτες, κι έτσι να κάνει και την δημοσκοπική διαφορά. Το ίδιο έκανε και πέρυσι, αλλά δεν έπιασε – πήγε στον … κουβά. Φέτος ελπίζει ότι επειδή οι παροχές θα είναι πολλαπλάσιες των περυσινών, ότι θα το καταφέρει. Και φυσικά θα συνεχίζει να «εκβιάζει με το μότο της «πολιτικής σταθερότητας».

Με τον φόβο της Λάουρα

Παράλληλα ελπίζει ότι τα τρία νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, αλλάζοντας το πολιτικό σκηνικό, ότι θα ενισχύσουν το σύνθημα της «πολιτικής σταθερότητας. Και – επίσης – ελπίζει ότι δεν θα του στείλει η κυρία Λάουρα Κοβέσι νέα … δικογραφία! Αυτό όμως είναι πολιτικό ρίσκο, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά οποιονδήποτε τομέα έχει εισπράξει κοινοτικό χρήμα!

Μηνύματα … αγάπης!

Ορισμένες παρατηρήσεις στα του συνεδρίου. Πρώτον, περίσσεψαν οι αναφορές από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Μου έλεγαν ότι αυτές οι αναφορές ήταν «γραμμή» από το Μέγαρο Μαξίμου. Ηταν στο πνεύμα της ενότητας και πως το κόμμα δεν έχει «face control» που είπε κι ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς έγιναν εκ του πονηρού, με στόχο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας – δεν τους διώχνουμε, αυτοί φεύγουν!

Και μηνύματα καρφιά

Δεύτερον, η ομιλία του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια ήταν γεμάτη βόμβες κατά του Κυρ. Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους». Με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το γενετικό υλικό της παράταξης. Με αιχμές για τον λαϊκό χαρακτήρα της, τον οποίο «δεν επιτρέπεται να απολέσουμε», για τους θεσμούς και την ηθική στην πολιτική που «είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», για την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να θεωρείται «λάφυρο» και «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και βέβαια για τις «περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και τους «μισθοφόρους της εξουσίας». Ακόμα χειρότερες βόμβες για Μητσοτάκη το χειροκρότημα που δέχτηκε ο Δένδιας. Προσθέστε μου εδώ και τον Βασίλη Κικίλια και τα «καρφιά» του για την «πολιτική ψυχή της» ΝΔ που δε μπορεί να υποκατασταθεί, διαμηνύοντας ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν». Άρχισαν τα όργανα στη ΝΔ. Όπως και η κούρσα διαδοχής.

«Θυμωμένος»

Τρίτον, ο κ. Μητσοτάκης ως «μηνύων Αχιλλεύς» … «εκστράτευσε» κατά της ακρίβειας, αλλά … ηττήθηκε στον δρόμο! Και σήκωσε τα χέρια ψηλά – διότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα συνεχίσει as usual – έτσι είπε. Κι ο Θεός βοηθός….

Η κυρία Καρυστιανού και η περίεργη παρέα της

Κατά τα άλλα αυτή η εβδομάδα «ανήκει» στην κυρία Μαρία Καρυστιανού! Σήμερα θα επισκεφθεί τον Αρειο Πάγο για να καταθέσει την αίτηση της για το νέο κόμμα. Και την Τετάρτη το απόγευμα στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης θα το ανακηρύξει. Και θα δώσει στη δημοσιότητα τις υπογραφές για τη σύσταση του. Εν τω μεταξύ όλη η φιλολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα για την απομάκρυνση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το περιβάλλον της, δεν έχει καμία βάση. Η δικηγόρος και πρώην υποψήφια βουλευτής της Νίκης παραμένει σταθερά δίπλα της. Τα ονόματα των υποστηρικτών της θα γίνουν φυσικά «φύλλο και φτερό» και θα δούμε και θα μάθουμε πολλά…

Από τη Ρωσία με αγάπη

Το σίγουρο είναι πάντως ότι το κόμμα της έχει έντονο το ρωσικό στοιχείο. Δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος κ. Αυγερινός, χρόνια ανταποκριτής ελληνικών μέσων στη Μόσχα, είδαμε να βρίσκεται κοντά της και να τραβάει βίντεο και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Λίγο Ελλάς-Ρωσία-Ορθοδοξία θύμιζε το όλο concept καθώς οι τοίχοι στα γραφεία του Κολωνακίου -απ’ όπου και το σχετικό βίντεο- ήταν γεμάτοι με εικόνες Αγίων. Άντε, άλλος για τη δεξιά της Ορθοδοξίας;

Ο κ. Πολάκης ήταν η αρχή….

Στην Κουμουνδούρου ο κ. Παύλος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας – από το περασμένο Σάββατο. Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτη Φάμελλου. Εν τω μεταξύ διίστανται οι απόψεις: έχει εκπέσει από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή ή όχι; Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει πως όχι – είναι κανονικά μέλος των οργάνων. Η πλευρά του κ. Φάμελλου τον αντιμετωπίζει ήδη ως … «εξ΄απ΄εδώ». Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει πλέον τον λόγο – για μία ακόμη φορά! Ηδη το σενάριο της … αναστολής της (;) της λειτουργίας τους κόμματος έχει τεθεί σε εφαρμογή….