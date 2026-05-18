«Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες» για την Ελένη Αυλωνίτου που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ
Η πρώην βουλευτής, Ελένη Αυλωνίτου, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ.
- Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
- Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
- Βόρεια Μακεδονία: Η Ryanair συμπεριφέρεται εκβιαστικά για να δραστηριοποιηθεί στη χώρα, λέει η κυβέρνηση
- Ο Τραμπ απέσυρε αγωγή προς την αμερικανική εφορία – Ζητούσε 10 δισ. δολάρια
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Εκτός ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου που ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το κόμμα της Κουμουνδούρου.
Η πρώην βουλευτής, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε γνωστό πως αποχωρεί από την παράταξη που υπηρετούσε για χρόνια.
Στο μήνυμα της καταλήγει «νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»
Η ανάρτηση της Ελ. Αυλωνίτου:
«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.
Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.
Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα!»
- Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
- Επιδόματα: Αλλάζει ο «χάρτης» για χιλιάδες δικαιούχους
- Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
- ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
- Απίστευτο σενάριο για Λίβερπουλ και Ολίσε – Οι «κόκκινοι» δίνουν εξωπραγματικό ποσό για τον Γάλλο της Μπάγερν
- Ευ. Βενιζέλος: Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και να αναλάβει πρωτοβουλίες
- ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
- Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις