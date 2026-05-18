Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αντίστροφη μέτρηση για το «κόμμα Καρυστιανού» σε ζωντανή μετάδοση λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα στον Άρειο Πάγο.

Ιδρυτική διακήρυξη με χρώμα… βαθύ μπλε

Οι πόρτες του δικηγορικού γραφείου της Μαρίας Γρατσία άνοιξαν διάπλατα την Κυριακή (17/05) σε συνεργάτες, φίλους και υποστηρικτές που συμμετείχαν ενεργά στη συλλογή υπογραφών και στην οργανωτική προετοιμασία.

Πρωταγωνιστής η… ανομοιογένεια

Σε πανηγυρικό κλίμα η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το «παρών» λέγοντας πως «γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία» σε ένα εγχείρημα που εξακολουθεί να μην έχει σαφή ιδεολογική ταυτότητα ενώ μέρα με τη μέρα αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανομοιογένεια των συμμετεχόντων καθώς γίνεται αντιληπτό πως διαφορετικές δυνάμεις ενώνουν τις φωνές τους χωρίς κοινή αφετηρία και τελικό προορισμό.

Η διαδικασία, που οι κακές γλώσσες χαρακτηρίζουν κιτς, καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο βρισκόταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός που ακούγεται πως θα έχει ενεργό ρόλο στο υπό δημιουργία κόμμα.

Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα η Καρυστιανού

Να θυμίσουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωσή του κόμματός της, την ερχόμενη Πέμπτη (21/05), σε κεντρική συγκέντρωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης «με την ελπίδα για μια νέα αρχή» σε έναν πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί πως ακριβώς θα είναι, ενώ τα πρώτα δείγματα γραφής πάσχουν από σοβαρές… ανορθογραφίες.