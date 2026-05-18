newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Πολιτική Γραμματεία 18 Μαΐου 2026, 07:00

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο

Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το σήμα εκκίνησης δόθηκε στο Συνέδριο. Η σκιώδης κούρσα διαδοχής στη ΝΔ έχει πλέον ξεκινήσει κανονικά και μάλιστα για τα καλά, ανεξάρτητα με το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται το σημείο τερματισμού της. Οι επίδοξοι παίκτες της επόμενης μέρας στη μετά Μητσοτάκη εποχή, έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης και έχουν ξεκινήσει να ξεδιπλώνουν πολιτικές πλατφόρμες, ιδεολογικές ατζέντες και να εκπέμπουν το δικό τους διακριτό στίγμα.

Ο Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την καραμανλογενή λογική εντός ΝΔ, λειτουργεί σταθερά ως ο άλλος εσωκομματικός πόλος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι που επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο και στο συνέδριο, υπό το ένθερμο χειροκρότημα του ακροατηρίου που παρακολούθησε την ομιλία του.

Η πλατφόρμα Δένδια

Από το βήμα του συνεδρίου, ο υπουργός Άμυνας, με μια ομιλία με έντονο άρωμα επόμενης μέρας, περιέγραψε εκτενώς τη δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα, εξαπολύοντας αλλεπάλληλους κεραυνούς κατά του Κυρ. Μητσοτάκη και της σημερινής ΝΔ του «επιτελικού κράτους», με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το γενετικό υλικό της παράταξης και με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα της, τον οποίο «δεν επιτρέπεται να απολέσουμε», το ζήτημα των θεσμών και της «ηθικής στην πολιτική», που, όπως τόνισε, «είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές», την αντίληψη για το κράτος που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «λάφυρο» και ως «προίκα για πλουτισμό ημετέρων» και το ίδιο το μοντέλο διακυβέρνησης που δε μπορεί να βασίζεται στις «περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και «στους μισθοφόρους της εξουσίας», η οποία «στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού» και «όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας».

Με τις βόμβες αυτές να κατευθύνονται βέβαια προς τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους» και με τις αναφορές του στους απόντες από το συνέδριο Κώστα Καραμανλή (που αποφάσισε να μην παρευρεθεί) και Αντώνη Σαμαρά (που διεγράφη από τον Κυρ. Μητσοτάκη) να προκαλούν το χειροκρότημα του παριστάμενου ακροατηρίου.

Στην πλατφόρμα Δένδια και το ζήτημα του ύφους, με τον υπουργό Άμυνας να απορρίπτει κατηγορηματικά τις «κραυγές» και τον «εκχυδαϊσμό της πολιτικής», τονίζοντας ότι η ΝΔ είναι «το κόμμα της μετριοπάθειας» και της «ευπρέπειας», αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές για τη συμπεριφορά στελεχών όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το στίγμα Χατζηδάκη

Το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα έδωσε μέσα από την ομιλία του στο συνέδριο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης, για τον οποίο η στήριξη και η συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι δεδομένη, αλλά διεκδικεί για τον εαυτό του μια διακριτή πολιτική ταυτότητα, με παρεμβάσεις που αναμένεται το επόμενο διάστημα να πυκνώσουν.

Ο κ. Χατζηδάκης εμφανίζεται να εστιάζει στο ζήτημα της ενότητας της «όλης» ΝΔ που περιλαμβάνει όλες τις φυλές της, επιχειρώντας να απευθυνθεί στο σύνολο της παράταξης. Εξ ου και η αναφορά στην ομιλία του στη «μεγάλη Νέα Δημοκρατία», αλλά και οι αναφορές του με τη σειρά, στον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή και στους πρώην αρχηγούς της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, φτάνοντας στον νυν πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε αυτή τη συγκυρία που το Μαξίμου κλυδωνίζεται από τις υποθέσεις σκανδάλων, όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επέλεξε να αναφερθεί στο ζήτημα του «ήθους της παράταξης», επισημαίνοντας στην ομιλία του ότι πρέπει «να προστατεύουμε όλοι καθημερινά το ήθος της παράταξης», προσθέτοντας πως «είναι η πορεία αυτή της παράταξης που μας επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα», ενώ ψηλά στην πλατφόρμα Χατζηδάκη βρίσκεται η λέξη: «μεταρρυθμίσεις».

Ο Κ. Χατζηδάκης αναζητά μία ισορροπία μεταξύ κυβερνητικού και κομματικού λόγου, καθώς και μεταξύ της υποστήριξής του στο κυβερνητικό έργο και αποστάσεων από τη σκληρή γραμμή του Μαξίμου.

Επίθεση Γεωργιάδη στο «comme il faut»

Όσο για τον έτερο αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη, στη δική του ομιλία στο συνέδριο, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος σταθερά λειτουργεί σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα ως μπροστινός του μεγάρου Μαξίμου, θέλησε να δείξει για άλλη μια φορά την ταύτισή του με τον σημερινό πρωθυπουργό, λέγοντας ότι είναι υπουργός «μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο, προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, κ. Γεωργιάδης, που με όλες τις τελευταίες κινήσεις του καθιστά σαφές ότι αναζητά εναγωνίως μία θέση στον βατήρα των δελφίνων, επιχείρησε ακόμα να απαντήσει στη σφοδρή κριτική που δέχεται το Μαξίμου από το εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης για απώλεια της «ψυχής της παράταξης». Μια κριτική που έχει διατυπώσει τόσο ο Αντώνης Σαμαράς με τη φράση «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης», όσο και τα 10 στελέχη που συνυπογράφουν την κοινή επιστολή στην εφημερίδα «Δημοκρατία».

Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Υγείας θέλησε να υποστηρίξει ότι η παράταξη «προσφέρει το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας» και «την ταυτότητα μας», την ώρα που θέλησε και να υπεραμυνθεί της δικής του ακραίας ρητορικής, αφήνοντας αιχμές για όσους στη ΝΔ δεν συμφωνούν με τις ακρότητές του, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις τους «απόψεις του “comme il faut”. Μην το πούμε, μην μας ξεφύγει καμιά λέξη παραπάνω, μην δείξουμε ότι μπορεί να μην έχουμε πλήρη αστική ευγένεια».

Απαρατήρητη δεν πέρασε και η επιλογή του κ. Γεωργιάδη να μιλήσει με θερμά λόγια για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον οποίο είπε ότι «πραγματικά τον αγαπώ» για να πει ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup «δεν είναι επιτυχία μόνο του Πιερρακάκη, είναι προφανώς του Πιερρακάκη να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι στην πραγματικότητα συλλογική εθνική μας επιτυχία». Με τις δηλώσεις του αυτές να να εισπράττονται στο εσωτερικό της ΝΔ ως ενδεικτικές για τις συμμαχίες που μπορεί να διαμορφωθούν στην επόμενη μέρα της ΝΔ.

Βέλη Πιερρακάκη στους «εσωκομματικούς ψιθύρους»

Όσο για τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκη που εδώ και καιρό στο εσωτερικό της ΝΔ εισπράττεται ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ως συνέχεια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη μέρα της ΝΔ, στη δική του ομιλία στο συνέδριο θέλησε να εκτοξεύσει βέλη για τις διαφοροποιήσεις και τις πλατφόρμες των άλλων επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας, καθώς και για τις εσωκομματικές ανησυχίες και την κριτική βουλευτών και «γαλάζιων» στελεχών, λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους» και πως «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας».

«Καρφιά» Κικίλια για την ταυτότητα της παράταξης

Από τη δική του πλευρά, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τοποθετείται στην εσωκομματική σκακιέρα της επόμενης μέρας, εστιάζοντας στο ζήτημα των αρχών, των αξιών και του DNA της παράταξης, έθεσε θέμα αλλοίωσης της ταυτότητάς της, τονίζοντας ότι «η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν».

Και με σαφή «καρφιά» για την «ψυχή της παράταξης», σημείωσε: «Η ανάγκη να συνομιλήσουμε με το νέο, να το κατανοήσουμε και να το ενσωματώσουμε, είναι υπαρκτή. Όμως δεν μπορεί να γίνει με όρους εντυπωσιασμού. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ταυτότητά μας — το θεμέλιο του πολιτικού μας οικοδομήματος, την ίδια μας την πολιτική ψυχή».

Η στάση Μητσοτάκη

Από τη δική του πλευρά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κλείσιμο του συνεδρίου, μη θέλοντας να δώσει περαιτέρω τροφή στη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, περιορίστηκε γενικώς να υποστηρίξει ότι το συνέδριο «δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους», αλλά «να συνθέσουμε απόψεις» και ότι «είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών», ενώ η αιχμή που επεφύλασσε για τους υπουργούς του και επομένως και για όσους ξεδιπλώνουν τις πολιτικές τους πλατφόρμες, ήταν ότι θέλησε να διαχωρίσει «τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης» και να πει πως «επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο, επαναλαμβάνω: οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση».

Φράση που εισπράχθηκε ως μήνυμα προς τους υπουργούς να ασχολούνται με το κυβερνητικό έργο και όχι με τα ζητήματα του κόμματος, εν όψει και της προεκλογικής περιόδου. Το «καρφί» του ο Κυρ. Μητσοτάκης θέλησε να το εκτοξεύσει στους Κώστα Καραμανλή (που επέλεξε να απουσιάζει) και Αντώνη Σαμαρά (που τον διέγραψε ο ίδιος), λέγοντας ότι «την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους», συντηρώντας έτσι το μέτωπο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Αλλά όσο και αν ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα ενότητας του κόμματος και να σκεπάσει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, το σφύριγμα της έναρξης της κούρσας των λεγόμενων «δελφίνων» έχει ηχήσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Economy
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»
Με την υποστήριξη του ΙΝΑΤ 17.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Unmute Now Athens – «Κάτι νέο ξεκινά, η νέα γενιά σπάει τη σιωπή της»

Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση του ΙΝΑΤ στην Θεσσαλονίκη το Unmute now έρχεται στην Αθήνα και ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους νέους: Στεγαστικό, εργασιακή επισφάλεια, κοινωνική ανασφάλεια, brain drain, παιδεία, περιβάλλον. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Ανδρουλάκης από Καππαδοκία: Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο οικουμενικός πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν
Βολές 17.05.26

Ζαχαριάδης: Η ομιλία Μητσοτάκη είχε στόχο την κομματική γυμναστική – Τα προβλήματα της κοινωνίας παραμένουν

«Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε έναν και μόνο στόχο: να πετύχει την προεκλογική συσπείρωση του κομματικού του ακροατηρίου», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα
ΠΑΣΟΚ 17.05.26

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Παρουσιάζει τον εαυτό του ως Μεσσία που αν φύγει, θα χαθεί η χώρα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία και εξουσιαστική αντίληψη στην άσκηση της διακυβέρνησης, εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς. «Τρίτη θητεία ΝΔισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων», αναφέρει

Σύνταξη
Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία
Συνέδριο ΝΔ 17.05.26

Βασίλης Σπανάκης: Έδωσε το σύνθημα για μια τρίτη, «μπλε» τετραετία

Μήνυμα ενότητας, πολιτικής σταθερότητας και νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 17.05.26

Επανέρχεται ο Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ – Να πάρει θέση η επιτροπή δεοντολογίας

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση την οποία υπογράφει με την ιδιότητα του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη να μην αποχωρούν από το κόμμα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη
Πολιτική 17.05.26

ΠΑΣΟΚ: Παρακμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Γεωργιάδη – Η απάντηση στα διλήμματα που θέτουν θα τους ρίξει σε κατάθλιψη

Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη - «Χυδαιολογεί με εκφράσεις περί ΠΑΣΟΚικής κατοχής ο άνθρωπος που υποστήριζε ότι δεν έγινε ποτέ Ολοκαύτωμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΛΑ.Ο.Σ. υπέβαλαν ερωτήσεις στη Βουλή "αν μας ψεκάζουν"».

Σύνταξη
«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26 Upd: 14:22

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - Κάλεσμα σε δράση στα στελέχη του κόμματος με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης δεν πείθει πλέον κανέναν – Οι Έλληνες φτωχοποιούνται από τις πολιτικές σας

«Ο Πρωθυπουργός που ‘θυμώνει και λυπάται' για τη ακρίβεια, ‘δεν μπορεί να κλείσει μάτι' με την υπονόμευση των θεσμών, ‘τα έχει βάψει μαύρα' με την αδιαφάνεια, ‘τον έχει πιάσει το παράπονο' με την έλλειψη στέγης και ‘θέλει να φαρμακωθεί' με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Σφοδρή κριτική 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18.05.26

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να “σκαναριστεί” η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Κώστας Ντελέζος
Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Περιβάλλον 18.05.26

Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Σύνταξη
Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Σύνταξη
Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Σύνταξη
Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Νατάσα Σινιώρη
Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Πότε ξεκινούν οι διακοπές 18.05.26

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies