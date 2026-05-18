Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη στρατηγική της Άγκυρας και στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που διαμορφώνονται διεθνώς έδωσε, μιλώντας σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» και σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του in, Αλεξάνδρα Φωτάκη, η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Αναφερόμενη στην Τουρκία, τόνισε ότι η Αθήνα εξακολουθεί να στηρίζει διαχρονικά την ευρωπαϊκή της προοπτική, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι η ίδια η Άγκυρα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν επιθυμεί πραγματική ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια ή μια «εταιρική σχέση δύο ίσων» με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, η συμμετοχή στην ΕΕ προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος.

Η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι μια πραγματικά ευρωπαϊκή Τουρκία, που θα λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και τον τρόπο συνεννόησης της Ένωσης, θα αποτελούσε το καλύτερο δυνατό σενάριο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η σημερινή πραγματικότητα απέχει αρκετά από αυτό το ενδεχόμενο.

«Σαφής διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα»

Για τη συζήτηση γύρω από τη «Γαλάζια Πατρίδα» και το σχετικό νομοσχέδιο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τοποθετηθεί πριν δει το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι η Αθήνα θα αντιδράσει ανάλογα με όσα προβλέπονται, υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα κατοχυρωμένα δικαιώματα, σημειώνοντας πως ούτε η Τουρκία πρόκειται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της, ούτε η Ελλάδα τα δικαιώματά της. Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για μια ήρεμη ελληνοτουρκική σχέση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των βασικών συμφερόντων κάθε πλευράς.

Η υφυπουργός Εξωτερικών περιέγραψε, επίσης, μια Τουρκία που επιχειρεί να αποκτήσει γεωπολιτικό ρόλο πολύ ευρύτερο από τα όρια της περιοχής της, με παρουσία στη Συρία, στη Λιβύη, στη Σομαλία, στο Αζερμπαϊτζάν, στα Βαλκάνια, αλλά και στην Κεντρική Αφρική. Τόνισε ότι η Άγκυρα διεκδικεί ρόλο ευρύτερης περιφερειακής δύναμης και ανταγωνίζεται σημαντικά το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας πάντως ότι οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ δεν εμπλέκουν άμεσα την Ελλάδα.

Αναφορά έκανε και στα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Όπως είπε, ο πόλεμος στην Ουκρανία επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η Αθήνα επιμένει ότι η πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας δεν μπορεί να προχωρήσει εις βάρος των Δυτικών Βαλκανίων. Υπογράμμισε ότι τα Βαλκάνια αποτελούν τον άμεσο γεωπολιτικό περίγυρο της Ελλάδας και ότι δεν μπορεί να υπάρξει «μαύρο κενό» στην καρδιά της Ευρώπης, ειδικά σε μια περίοδο αυξανόμενων εξωτερικών και «κακόβουλων» επιρροών.

Αναφερόμενη στις διεθνείς εξελίξεις, η κ. Παπαδοπούλου τόνισε ότι ο κόσμος έχει ήδη περάσει σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με αποτέλεσμα να αλλάζει συνολικά η αρχιτεκτονική της διεθνούς τάξης. Σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε ότι το Πεκίνο έθεσε εξαρχής το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμεί να κινηθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της Ταϊβάν και στην αποφυγή της «παγίδας του Θουκυδίδη».

«Η ΕΕ έχει πλέον κατανοήσει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής»

Για τη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη κατάρρευση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αποσταθεροποίηση πολύ σοβαρότερη ακόμη και από εκείνη που ακολούθησε την πτώση του Καντάφι στη Λιβύη, εξαιτίας της γεωστρατηγικής σημασίας του Ιράν, της πολυεθνικής του σύνθεσης και του πυρηνικού υλικού που διαθέτει. Τόνισε, επίσης, ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το βασικό γεωπολιτικό όπλο της Τεχεράνης, καθώς οποιαδήποτε κρίση στην περιοχή θα επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια οικονομία και ναυσιπλοΐα.

Κλείνοντας, η υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον κατανοήσει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, ωστόσο σημείωσε ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί χρόνο, τεράστιους οικονομικούς πόρους και υψηλή τεχνολογία. Όπως είπε, ο σύγχρονος πόλεμος έχει αλλάξει ριζικά, με ακόμη και φθηνά drones να μπορούν να προκαλούν τεράστιες απώλειες και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος.