«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ

«Ο Ασγκάρ Φαρχάντι είναι ο Ιρανός σκηνοθέτης του οποίου το κινηματογραφικό ύφος ανέκαθεν έδειχνε τις έντονες ευρωπαϊκές επιρροές των Αντονιόνι και Χάνεκε. Στην πραγματικότητα, έχει γυρίσει δύο ταινίες στην Ευρώπη: το “Το Παρελθόν” στη Γαλλία και το “Όλοι Ξέρουν” στην Ισπανία» σχολιάζει ο Peter Bradshaw στον Guardian στη σινεκριτική του για την νέα ταινία των Καννών, «Parallel Tales», και συνεχίζει:

«Τώρα ο Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία και στη γαλλική γλώσσα για αυτό το διασκεδαστικό, μεσαίου βάρους μετα-δράμα για την προδοσία και για μια υποτιθέμενη σύνδεση μεταξύ ηδονοβλεψίας και δημιουργικότητας. Μήπως, τελικά, οι συγγραφείς κατασκοπεύουν τους χαρακτήρες που έχουν φέρει στη ζωή;».

Αναφορές, κι άλλες αναφορές

Το «Parallel Tales» είναι μια παραλλαγή ή μια θεματική παραλλαγή της ταινίας του Κιεσλόφσκι «Μια Μικρή Ταινία για την Αγάπη» –με μια πινελιά από τον «Σιωπηλό Μάρτυρα» του Χίτσκοκ– που υφαίνει επίμονα έναν ιστό αράχνης από τον εαυτό της.

Το αποτέλεσμα είναι περίπλοκο, λεπτοδουλεμένο, αν και λίγο ασαφές.

Το στόρι

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι η Σιλβί, μια γκρινιάρα συγγραφέας που χάνει τη λάμψη της, ζει μόνη της σε χαοτική αθλιότητα στο ακατάστατο διαμέρισμά της στο Παρίσι και γράφει μηχανικά μυθιστορήματα που κανείς δε θέλει να διαβάσει στην ηλεκτρική γραφομηχανή Olivetti της. Δεν υπάρχουν εδώ μοντέρνα λάπτοπ.

Το τελευταίο της έργο εμπνέεται από την παρατήρηση, μέσω τηλεσκοπίου, των ανθρώπων στο διαμέρισμα απέναντι: του Νικολά (Βενσάν Κασέλ), ο οποίος διευθύνει ένα στούντιο παραγωγής ηχητικών εφέ στο χώρο μαζί με τη Νίτα (Βιρζινί Εφίρα) και τον Τέο (Πιερ Νινέ).

Ενώ ο Νικολά βρίσκεται πίσω από την ψηφιακή κονσόλα μίξης, η Νίτα και ο Τέο δημιουργούν ήχους χαμηλής ποιότητας, όπως βήματα και θροΐσματα βλάστησης, ενώ η ταινία προβάλλεται σιωπηλά μπροστά τους.

Η ιστορία του πατέρα

Η Σιλβί κατασκευάζει επίσης μια αυτοβιογραφική ιστορία σχετικά με το γεγονός (ή τη φανταστική μυθοπλασία) ότι ο πατέρας της κάποτε χρησιμοποίησε αυτό το τηλεσκόπιο σε αυτό ακριβώς το διαμέρισμα για να κατασκοπεύει τον εραστή της μητέρας της, ο οποίος ζούσε στο διαμέρισμα δίπλα σε αυτό που κατοικούσαν ο Νικολά και οι άλλοι.

Η Σιλβί φαντάζεται ότι αυτός ο εραστής είναι ο γέρος που έχει πλέον πεθάνει εκεί, αφήνοντας το διαμέρισμα άδειο και ευάλωτο σε κρυφές εισόδους από όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για κατασκοπεία.

Αστυνομικό δαιμόνιο

Γοητευμένη από την οικειότητα του Νικολά, του Τέο και της Νίτα και καταλαβαίνοντας προφανώς αμέσως με τι ασχολούνται, κάτι που σίγουρα δεν είναι εύκολο για μια τεχνοφοβική χρήστρια γραφομηχανής, η Σιλβί έχει φανταστεί για αυτούς μια καυτή ιστορία μυστικού σεξουαλικού πάθους και τριπλού φόνου -ενώ φυσικά βλέπουμε αυτό το παράλληλο δράμα να ξετυλίγεται στην οθόνη.

Όμως η ατζέντισσά της, την οποία υποδύεται σε cameo η Κατρίν Ντενέβ, δεν εντυπωσιάζεται από αυτό και εξοργίζει τη Σιλβί συγκρίνοντάς το με τον γαλλόφωνο Βέλγο συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, Ζορζ Σιμενόν.

Όμως, τότε η μοίρα ανατρέπει τη ζωή της Σίλβι και προσδίδει με εντυπωσιακό τρόπο νέο νόημα και σημασία στο γράψιμό της. Η ανήσυχη ανιψιά της (Ίντια Χερ) προσλαμβάνει κάποιον για να καθαρίσει το διαμέρισμα και αυτός είναι ο Άνταμ (Άνταμ Μπέσα) –ένας πρώην κατάδικος που έχει μπει στον ίσιο δρόμο και την εντυπωσίασε όταν της πήρε πίσω την τσάντα από τον πορτοφολά που την είχε κλέψει στο μετρό.

Τελικά;

«Ο Άνταμ αναπτύσσει αμέσως μια επικίνδυνη εμμονή με το νέο μυθιστόρημα της Σίλβι και με τους ανθρώπους που, χωρίς να το γνωρίζουν, το ενέπνευσαν. Καταφέρνει να δείξει το χειρόγραφο στη Νίτα και έτσι η μυθοπλασία μολύνει μοιραία την πραγματική ζωή» συνεχίζει ο Peter Bradshaw στον Guardian και καταλήγει την κριτική του:

«Είναι μια ταινία που παίρνει τον χρόνο της για να φτάσει στο δραματικό σημείο της αγωνίας, και αναρωτιέμαι αν η φλύαρη φύση της οφείλεται στο ότι ο Φαρχάντι αναζητά κάτι περισσότερο από τις υψηλού επιπέδου συγκινήσεις του Σιμενόν.

»Ωστόσο, είναι ενδιαφέρουσα και οι χαρακτήρες αποδείδονται με πειστικότητα, ενώ τα ηχητικά εφέ δίνουν τροφή για σκέψη -τα ψεύτικα ηχητικά εφέ είναι απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία της πραγματικότητας».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Photograph: Carole Bethuel