Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ επιστρέφουν μαζί στην οθόνη, εκεί όπου και ερωτεύτηκαν.

Ο Φασμπέντερ και η Βικάντερ εμφανίστηκαν μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026 την Κυριακή 17 Μαΐου στο πλαίσιο της πρεμιέρας της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας Hope, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Να Χονγκ-τζιν, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές τους Τέιλορ Ράσελ, Κάμερον Μπρίτον, Χουάνγκ Τζουνγκ-μιν, Τζανγκ Χο-γιον και Τζο Ιν-σουνγκ.

Το «Hope» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Βικάντερ και ο Φασμπέντερ, μετά το «The Light Between Oceans» του 2016. Το ζευγάρι ερωτεύτηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, η οποία ακολουθεί έναν φαροφύλακα και τη σύζυγό του, που ζουν στα παράλια της Δυτικής Αυστραλίας και μεγαλώνουν ένα μωρό που έσωσαν από μια βάρκα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, το 2017.

«Έχω μερικούς εξωγήινους»

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ έκαναν μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους να γελάσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία, όπως αναφέρει το People, όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το πολυσυζητημένο νέο θρίλερ.

Όπως είπε η Βικάντερ, ετοίμαζε με μια φίλη της ένα άλλο κινηματογραφικό πρότζεκτ, το οποίο ζήτησαν από τον σκηνοθέτη Να Χονγκ-τζιν να αναλάβει, αλλά τελικά εκείνος αποφάσισε να κάνει το «Hope».

«Τότε επικοινώνησε μαζί μου, δεν ξέρω, δύο, τρία χρόνια αργότερα και είπε: ‘Έχω μερικούς εξωγήινους [για να παίξεις]’», είπε η Βικάντερ. «Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα, απλά είπα ναι. Νομίζω ότι ο [Να] είναι απίστευτος, ένας πραγματικός οραματιστής και ένιωσα μεγάλη τιμή που συμμετείχα στην ταινία του».

«Η Αλίσια μου είπε να το κάνω», πρόσθεσε γελώντας ο Φάσμπεντερ αναφορικά με τη συμμετοχή του στην ταινία.

Η Ράσελ, η Βικάντερ και ο Φασμπέντερ υποδύονται εξωγήινους που εισβάλλουν στη Γη και επιτίθενται στους κατοίκους της, όπως ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης μετά την πρεμιέρα της ταινίας.

«Οι ενισχύσεις έχουν ανακατευθυνθεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και κάθε επικοινωνία έχει διακοπεί», αναφέρει η επίσημη σύνοψη του φεστιβάλ για την ταινία.

«Ο αρχηγός του αστυνομικού φυλακίου του Χόουπ, Μπουμ-σεοκ, και η αστυνομικός Σουνγκ-αε αγωνίζονται να υπερασπιστούν ένα χωριό ηλικιωμένων, ενώ στα βουνά, ο Σουνγκ-κι και οι ντόπιοι που προσπάθησαν να εντοπίσουν το τέρας, βλέπουν τελικά τους εαυτούς τους να καταδιώκονται. Αυτό που ξεκινά ως άγνοια σπέρνει τον σπόρο της καταστροφής, η οποία κλιμακώνεται μέσω των ανθρώπινων συγκρούσεων σε μια τραγωδία κοσμικών διαστάσεων».

*Με πληροφορίες από: People