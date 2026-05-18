18.05.2026 | 23:07
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Culture Live 18 Μαΐου 2026, 21:40

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ επιστρέφουν μαζί στην οθόνη, εκεί όπου και ερωτεύτηκαν.

Ο Φασμπέντερ και η Βικάντερ εμφανίστηκαν μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026 την Κυριακή 17 Μαΐου στο πλαίσιο της πρεμιέρας της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας Hope, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Να Χονγκ-τζιν, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές τους Τέιλορ Ράσελ, Κάμερον Μπρίτον, Χουάνγκ Τζουνγκ-μιν, Τζανγκ Χο-γιον και Τζο Ιν-σουνγκ.

Το «Hope» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Βικάντερ και ο Φασμπέντερ, μετά το «The Light Between Oceans» του 2016. Το ζευγάρι ερωτεύτηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, η οποία ακολουθεί έναν φαροφύλακα και τη σύζυγό του, που ζουν στα παράλια της Δυτικής Αυστραλίας και μεγαλώνουν ένα μωρό που έσωσαν από μια βάρκα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, το 2017.

Φωτογραφία: Οι ηθοποιοί Αλίσια Βικάντερ και Μάικλ Φασμπέντερ ποζάρουν κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για την ταινία «Hope», που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών,  18 Μαΐου 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

«Έχω μερικούς εξωγήινους»

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ έκαναν μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους να γελάσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία, όπως αναφέρει το People, όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το πολυσυζητημένο νέο θρίλερ.

Όπως είπε η Βικάντερ, ετοίμαζε με μια φίλη της ένα άλλο κινηματογραφικό πρότζεκτ, το οποίο ζήτησαν από τον σκηνοθέτη Να Χονγκ-τζιν να αναλάβει, αλλά τελικά εκείνος αποφάσισε να κάνει το «Hope».

«Τότε επικοινώνησε μαζί μου, δεν ξέρω, δύο, τρία χρόνια αργότερα και είπε: ‘Έχω μερικούς εξωγήινους [για να παίξεις]’», είπε η Βικάντερ. «Και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν το σκέφτηκα, απλά είπα ναι. Νομίζω ότι ο [Να] είναι απίστευτος, ένας πραγματικός οραματιστής και ένιωσα μεγάλη τιμή που συμμετείχα στην ταινία του».

«Η Αλίσια μου είπε να το κάνω», πρόσθεσε γελώντας ο Φάσμπεντερ αναφορικά με τη συμμετοχή του στην ταινία.

Η Ράσελ, η Βικάντερ και ο Φασμπέντερ υποδύονται εξωγήινους που εισβάλλουν στη Γη και επιτίθενται στους κατοίκους της, όπως ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης μετά την πρεμιέρα της ταινίας.

«Οι ενισχύσεις έχουν ανακατευθυνθεί για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και κάθε επικοινωνία έχει διακοπεί», αναφέρει η επίσημη σύνοψη του φεστιβάλ για την ταινία.

«Ο αρχηγός του αστυνομικού φυλακίου του Χόουπ, Μπουμ-σεοκ, και η αστυνομικός Σουνγκ-αε αγωνίζονται να υπερασπιστούν ένα χωριό ηλικιωμένων, ενώ στα βουνά, ο Σουνγκ-κι και οι ντόπιοι που προσπάθησαν να εντοπίσουν το τέρας, βλέπουν τελικά τους εαυτούς τους να καταδιώκονται. Αυτό που ξεκινά ως άγνοια σπέρνει τον σπόρο της καταστροφής, η οποία κλιμακώνεται μέσω των ανθρώπινων συγκρούσεων σε μια τραγωδία κοσμικών διαστάσεων».

*Με πληροφορίες από: People

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Λουκάς Καρνής
Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Έφη Αλεβίζου
Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Έφη Αλεβίζου
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
Έφη Αλεβίζου
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Λουκάς Καρνής
Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Βάιος Μπαλάφας
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Πενήντα εκατ. Αμερικανοί προετοιμάζονται για την δεύτερη ημέρα με πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Άρσεναλ – Μπέρνλι
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Τσίπρας: Οι νέοι να πάνε στην κάλπη – Στέγη, εργασιακές συνθήκες και πανελλήνιες οι προτεραιότητες
Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
