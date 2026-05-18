Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 

Η κινηματογραφική βιογραφία Michael αναδεικνύεται σε ένα πρωτοφανές εισπρακτικό έπος που επιβεβαιώνει ότι το κοινό αρνείται να «ακυρώσει» τον μεγαλύτερο entertainer όλων των εποχών, στέλνοντας την ταινία ολοταχώς προς τον τίτλο της πιο εμπορικής μουσικής βιογραφίας στην ιστορία του σινεμά.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ταινία (που διανέμεται από τη Universal διεθνώς και τη Lionsgate στην Αμερική) σημείωσε το σπάνιο κατόρθωμα να ανακαταλάβει την πρώτη θέση των charts, εισπράττοντας 57,7 εκατομμύρια δολάρια από 83 διεθνείς αγορές.

Μέχρι στιγμής, το φιλμ έχει συγκεντρώσει το θηριώδες ποσό των 703 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά (421 εκατ. εκτός ΗΠΑ και 282 εκατ. εγχώρια).

Με τη μεγάλη αγορά της Ιαπωνίας να μην έχει ανοίξει ακόμα, οι αναλυτές θεωρούν δεδομένο ότι το Michael θα ξεπεράσει τα 911 εκατομμύρια του Bohemian Rhapsody (2018), κατακτώντας την απόλυτη κορυφή των μουσικών βιογραφιών.

Η τεράστια προσέλευση των θεατών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη βιομηχανία του θεάματος: ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει στο απυρόβλητο.

Παρά τις δεκαετίες έντονης παραφιλολογίας, τις δικαστικές περιπέτειες και τα σοκαριστικά ντοκιμαντέρ για τα σκοτάδια στη ζωή του, το φαινόμενο Μάικλ Τζάκσον επιμένει να είναι ισχυρό με την καλλιτεχνική του περσόνα να αποδεικνύεται ισχυρότερη από οποιοδήποτε σκάνδαλο.

Το Michael λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο crowd-pleaser που συγκινεί εξίσου τις παλαιότερες γενιές και το νεανικό κοινό του TikTok, αποδεικνύοντας ότι το brand MJ είναι πολύ μεγάλο για να πέσει.

Η ταινία-φαινόμενο έχει φέρει εντάσεις και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας των Τζάκσον.

Η Τζάνετ Τζάκσον και η κόρη του Πάρις Τζάκσον έχουν κρατήσει αποστάσεις από την ταινία αμφισβητώντας την εγκυρότητα της.

Ο Διάβολος χαμογελάει

Την ίδια ώρα, η Disney βλέπει τη δική της νοσταλγική επένδυση να αποδίδει καρπούς, καθώς το The Devil Wears Prada 2 πλησιάζει με φόρα τα 550 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως (546,2 εκατ. μέχρι σήμερα).

Η λαμπερή κομεντί με τις Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ πρόσθεσε ακόμα 50,6 εκατομμύρια δολάρια στο box office, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία κυρίως στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, δικαιώνοντας το budget των 100 εκατομμυρίων που δαπανήθηκαν για την παραγωγή του.

Στον αντίποδα, το Mortal Kombat II της Warner Bros. υπέστη καθίζηση στην δεύτερη εβδομάδα του, σημειώνοντας πτώση 53% και συγκεντρώνοντας μόλις 10 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές (101 εκατ. συνολικά), πράγμα που καθιστά δύσκολη την απόσβεση των 80 εκατομμυρίων του κόστους του.

Τέλος, το Sheep Detective της Amazon MGM με τον Χιου Τζάκμαν συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια (58,7 εκατ. συνολικά), ελπίζοντας ότι οι καλές κριτικές και το word-of-mouth θα του δώσουν τη διάρκεια που χρειάζεται για να καλύψει το βαρύ budget των 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζάκσον στο απυρόβλητο

Η απίστευτη εισπρακτική πορεία της βιογραφικής ταινίας Michael φέρνει στην επιφάνεια ένα από τα πιο περίπλοκα, αντιφατικά και συχνά κυνικά φαινόμενα της σύγχρονης pop κουλτούρας: την απόλυτη «ανοσία» της μαζικής συνείδησης απέναντι στις βαρύτατες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που συνοδεύουν το όνομα του Μάικλ Τζάκσον.

Η στάση του κοινού αποκαλύπτει μια «βαθιά ριζωμένη ψυχολογική ανάγκη των μαζών να διαχωρίζουν το έργο από τον καλλιτέχνη», ειδικά όταν το έργο αυτό έχει καθορίσει την παγκόσμια μουσική ιστορία σημειώνουν οι αναλυτές.

Για εκατομμύρια ανθρώπους, ο Μάικλ Τζάκσον δεν αντιμετωπίζεται ως ένας κοινός θνητός που υπόκειται στους νόμους και την ηθική της κοινωνίας, αλλά ως μια σχεδόν υπερβατική φιγούρα, ένα «προϊόν» πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η άρνηση του κοινού να εστιάσει στις καταγγελίες —ακόμα και μετά από αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ όπως το Leaving Neverland— λειτουργεί ως ένας μηχανισμός αυτοάμυνας: προκειμένου να μην «μολυνθεί» η προσωπική νοσταλγία και οι αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων, οι θεατές επιλέγουν συνειδητά το φίλτρο της αδιαφορίας ή της αμφισβήτησης των θυμάτων.

«Εξαγνισμός» από το Χόλιγουντ

Παράλληλα το Χόλιγουντ γνωρίζει καλά ότι το brand Michael Jackson είναι πολύ ισχυρό για να πεθάνει.

Η επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε μια βιογραφική ταινία αποδεικνύει ότι, για τα μεγάλα studio, η ηθική έρχεται πάντα σε δεύτερη μοίρα όταν η εμπορική επιτυχία είναι εγγυημένη.

Η ταινία προσφέρει στο κοινό ακριβώς αυτό που επιθυμεί: τη λάμψη, το moonwalk, τα μυθικά hits και μια αφήγηση που συχνά λειαίνει τις σκοτεινές γωνίες της προσωπικής του ζωής, παρουσιάζοντάς τον ως ένα αιώνιο, παρεξηγημένο παιδί.

«Το αφήγημα που προσπαθούσε πάντα να δημιουργήσει ο Τζάκσον και ο νομικός εκπρόσωπός του ήταν ότι επιδίωκε την παρέα των παιδιών επειδή ένιωθε μόνος και παρεξηγημένος στον κόσμο των ενηλίκων»

Το box office των 700+ εκατομμυρίων δολαρίων είναι η απτή απόδειξη ότι το κοινό είναι πρόθυμο να αγοράσει το παραμύθι, προσπερνώντας το δικαστικό και ηθικό δράμα.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει και τα όρια του cancel culture. Ενώ η σύγχρονη κοινωνία δείχνει γρήγορα αντανακλαστικά και αποκαθηλώνει εν μία νυκτί καλλιτέχνες της τρέχουσας επικαιρότητας για πολύ μικρότερα παραπτώματα, «ιερά τέρατα» του παρελθόντος μοιάζουν να έχουν αποκτήσει μόνιμη ασυλία.

Η μαζική αδιαφορία απέναντι στις καταγγελίες σεξουαλικών εγκλημάτων του Τζάκσον δεν είναι απλώς άρνηση των γεγονότων· είναι μια σιωπηρή κοινωνική συμφωνία.

Το κοινό αποφάσισε την επιλεκτική αμνησία αδιαφορώντας εκκωφαντικά για τις καταγγελίες εις βάρος του Μάικλ Τζάκσον, αποδεικνύοντας ότι, στον βωμό της παγκόσμιας ψυχαγωγίας, ορισμένοι βασιλιάδες δεν χάνουν ποτέ το στέμμα τους.

«Επικοινωνιακό τσίρκο»

Η τηλεοπτική και δημοσιογραφική πίεση γύρω από την κληρονομιά του Μάικλ Τζάκσον κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς το box office της βιογραφικής ταινίας δεν είναι το μόνο μέτωπο που απασχολεί την κοινή γνώμη.

Λίγο πριν την εισπρακτική επέλαση των 700 εκατομμυρίων του Michael, το βρετανικό Channel 4 έριξε τη δική του «βόμβα» στην επέτειο των 20 ετών από τη διαβόητη δίκη του 2005.

Η καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο Michael Jackson: The Trial (σε παραγωγή της Wonderhood Studios), έκανε πρεμιέρα στις 4 Φεβρουαρίου 2026, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της δίκης του 2005 για κακοποίηση ανηλίκου.

Με αδημοσίευτα ηχητικά ντοκουμέντα, παρασκηνιακά βίντεο από την ίδια την ομάδα του Τζάκσον και μαρτυρίες-κλειδιά από την αστυνομία του Λος Άντζελες, το ντοκιμαντέρ αποδομεί το επικοινωνιακό τσίρκο που οδήγησε στην αθώωση του βασιλιά της pop, προσφέροντας το απόλυτο, σκληρό αντίβαρο στη χολιγουντιανή βιογραφία.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση των Τομ Γκάρτον και Λουίζ Κέντλετον, εστιάζει στην υπόθεση που παραλίγο να καταστρέψει οριστικά τον Τζάκσον στα μέσα των ’00s: τις καταγγελίες του 13χρονου τότε Γκάβιν Αρβίζο.

Τα τέσσερα επεισόδια, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα στην πλατφόρμα streaming του Channel 4, δεν αναπαράγουν απλώς τα γεγονότα, αλλά εξετάζουν εξονυχιστικά την ένταση της αστυνομικής έρευνας, το μιντιακό ντελίριο που είχε στηθεί έξω από το δικαστήριο της Σάντα Μαρία και τις στρατηγικές των δικηγόρων που οδήγησαν στην πανηγυρική απόφαση των ενόρκων για την αθωότητά του.

Η παραγωγή εξασφάλισε τα ανέκδοτα πλάνα που κατέγραφε η προσωπική κάμερα του Μάικλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του καταστροφικού ντοκιμαντέρ Living with Michael Jackson (2003) από τον Μάρτιν Μπασίρ.

«Πολλοί άνθρωποι απλώς αγαπούν τη μουσική του και κλείνουν τα αυτιά τους. Απλά δεν τους νοιάζει»

Τα πλάνα αυτά αποκαλύπτουν την ωμή πραγματικότητα, την ψυχολογική κατάσταση του σταρ και το πώς η ομάδα του προσπαθούσε απεγνωσμένα να ελέγξει τη ζημιά πριν η υπόθεση πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Η χρονική συγκυρία της κυκλοφορίας του The Trial μόνο τυχαία δεν είναι. Καθώς οι δηλώσεις του Νταν Ριντ (σκηνοθέτη του Leaving Neverland) ανάβουν φωτιές, κατηγορώντας την ταινία Michael για εσκεμμένη παράλειψη των δικαστικών περιπετειών του τραγουδιστή, το Channel 4 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό.

Εκεί που η ταινία του Αντουάν Φουκουά «κόβει» και λογοκρίνει τις κατηγορίες λόγω παλαιών οικογενειακών συμβιβασμών, το βρετανικό ντοκιμαντέρ προσφέρει στους τηλεθεατές τα ωμά στοιχεία, τις καταθέσεις και τις αμφιβολίες, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει αν η αθώωση του 2005 σήμαινε και την πραγματική του απαλλαγή στη συνείδηση της ιστορίας.

Ο Τζάκσον αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών το 2005, μετά από μια ποινική δίκη 14 εβδομάδων, αλλά από τον θάνατό του το 2009 έχουν προκύψει πολλαπλές κατηγορίες.

«Τέρας»

Η κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον που «σπάει» στα ταμεία φροντίζει να αφηγηθεί την ιστορία του χωρίς να αναφερθεί στις κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η ταινία της Lionsgate, με την υποστήριξη των κληρονόμων του Τζάκσον, που κόστισε 155 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζεται ως φόρος τιμής στη «μουσική, την κληρονομιά, τη ζωή» του τιτάνα της ποπ, η οποία εντοπίζει την ιστορία του από ταπεινά ξεκινήματα στο Γκάρι της Ιντιάνα, μέχρι την πρώιμη φήμη του με τους Jackson 5, πριν γίνει ένας σούπερ σταρ γενιάς με το Thriller του 1982, το οποίο παραμένει το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ήδη από το 2019, το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland που έχει ως θέμα τις κατηγορίες δύο ανδρών που ισχυρίζονται πως ο Τζάκσον τους κακοποίησε ως παιδιά σόκαρε -πριν το ΗΒΟ σταματήσει να το διαθέτει προς προβολή στην πλατφόρμα του.

Τον Φεβρουάριο, τέσσερα αδέλφια από την οικογένεια Κάσιο κατέθεσαν αγωγή ισχυριζόμενα ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και trafficking από τον Τζάκσον σε διάστημα άνω των μιας δεκαετίας κακοποίησης.

«Είναι Τέρας» είπαν.

«Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος από τον Τζέφρεϊ Έπσταϊν»

Η εισπρακτική ισοπέδωση που σημειώνει το Michael στις κινηματογραφικές αίθουσες συνοδεύεται από ένα εξίσου ισχυρό κύμα οργής και ηθικής αντιπαράθεσης στο παρασκήνιο.

Ο Νταν Ριντ, ο άνθρωπος πίσω από το Leaving Neverland και το σίκουελ του, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση τόσο κατά του κοινού όσο και κατά του σκηνοθέτη Αντουάν Φουκουά.

Σε συνέντευξή του στο Variety ο Ριντ υποστήριξε πως «ο Τζάκσον είναι χειρότερος από τον Τζέφρι Έπσταϊν», επιτέθηκε στο «πλυντήριο» του Χόλιγουντ αλλά και το κοινό.

«Μπορείς να είσαι παιδί στην καρδιά, αλλά δεν χρειάζεται να τα σύρεις στην κρεβατοκάμαρά σου, να κλειδώσεις την πόρτα και να περάσεις τη νύχτα μαζί τους με ελάχιστα ρούχα»

«Πολλοί άνθρωποι απλώς αγαπούν τη μουσική του και κλείνουν τα αυτιά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι καμία από τις μαρτυρίες των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ στο Leaving Neverland δεν έχει αμφισβητηθεί. «Απλά δεν τους νοιάζει» είπε.

«Το αφήγημα που προσπαθούσε πάντα να δημιουργήσει ο Τζάκσον και ο νομικός εκπρόσωπός του ήταν ότι επιδίωκε την παρέα των παιδιών επειδή ένιωθε μόνος και παρεξηγημένος στον κόσμο των ενηλίκων. Εντάξει, μπορείς να είσαι παιδί στην καρδιά, αλλά δεν χρειάζεται να τα σύρεις στην κρεβατοκάμαρά σου, να κλειδώσεις την πόρτα και να περάσεις τη νύχτα μαζί τους με ελάχιστα ρούχα» πρόσθεσε ο Ριντ.

Μόλις τον Δεκέμβριο το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε κοινό πορτρέτο του καταδικασμένου παιδοβιαστή Έπσταϊν με τον Βασιλιά της Ποπ.