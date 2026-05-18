Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Culture Live 18 Μαΐου 2026, 19:10

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Ο Γουάλας Σον είναι τόσο ειλικρινής και γεμάτος ζωντάνια όσο πάντα, με δύο επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις και μια καλοκαιρινή υπερπαραγωγή να βρίσκονται στα σκαριά. Αποδέχεται το γεγονός ότι είναι ιδιόρρυθμος, όπως λέει στον Guardian, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι.

Στην ερώτηση πώς επέλεξε το καστ για το τελευταίο του θεατρικό έργο, «What We Did Before Our Moth Days», ο ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας χαμογελά με φυσικότητα: «Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μυστικό. Δεν νομίζω ότι θα σου το πω» λέει στον Juan A Ramírez.

Είναι μια ευγενική απάντηση στο θέμα και θέτει ένα σαφές όριο: κάτι με το οποίο 82χρονος Σον αισθάνεται απόλυτα άνετα.

Σον

Γουάλας Σον / Public Domain

Αίσθημα συνεχούς θαυμασμού

Μια συννεφιασμένη Τετάρτη συναντιέται με τον Juan A Ramírez του Guardian σε ένα εστιατόριο στην κορυφή του μοντέρνου κινηματογράφου τέχνης Metrograph στο Μανχάταν, παρακολουθώντας τον κόσμο να συρρέει λίγες μέρες πριν από την έναρξη της αναδρομικής προβολής των ταινιών του εκεί.

«Το να περνάς χρόνο με τον Σον είναι σαν να μπαίνεις στο δικό του αίσθημα συνεχούς θαυμασμού: κάτι ανάμεσα σε ένα σκεπτικό σήκωμα των ώμων και σε μια αμηχανία για την άμεση κατάστασή του» σχολιάζει ο Juan A Ramírez και συνεχίζει:

«Όταν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του κινηματογράφου του προσφέρει μια σοκολάτα Twix, γέρνει το κεφάλι και ρωτάει τι είναι αυτό, αλλά δέχεται ευγενικά μία. Όταν επιστρέφει με περισσότερες επιλογές, επιλέγει αντί για αυτό ποπ κορν».

Το θαύμα της υποκριτικής

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη και σταθερή αξία του θεάτρου από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Σον έχει φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται από το νησί καταγωγής του, χάρη σε αξέχαστες ερμηνείες σε χολιγουντιανές επιτυχίες όπως «Τρεις Ιστορίες Έρωτα και Φαντασίας» και «Ιστορία Γάμου».

Αφού έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη στην ταινία του Γούντι Άλεν «Μανχάταν» το 1979, εμφανίστηκε σε cult επιτυχίες όπως το «All That Jazz» του Μπομπ Φόσι και το «Starting Over» του Άλαν Τζ. Πακούλα, πριν από τις αξέχαστες πρωταγωνιστικές ερμηνείες του στο «My Dinner with Andre» ή στο «Vanya on 42nd Street», και οι δύο σε σενάριο που συνυπογράφει ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Σον, Αντρέ Γκρέγκορι.

Η υποκριτική είναι ένα θαύμα, λέει, γιατί ενώ οι ηθοποιοί «μοιάζουν με κανονικούς ανθρώπους… στην πραγματικότητα δεν είναι».

Είναι ένα περίεργο σχόλιο από κάποιον με περισσότερες από 200 συμμετοχές στον κινηματογράφο, αλλά ο Σον έχει φτάσει στα όριά του αυτή την άνοιξη. Τις δύο βραδιές την εβδομάδα που το θεατρικό «Moth Days» δεν παίζεται, αυτός αναβιώνει τον καυτό μονόλογό του από το 1990, στο άλλο θεατρικό «The Fever».

Ο Σον αισθάνεται απογοήτευση που η ικανότητά του να διαπρέπει σε ρόλους πατρικού, κωμικού χαρακτήρα σε ταινίες όπως το Clueless ή το Gossip Girl δεν έχει οδηγήσει σε πιο δυναμικούς ρόλους

«Δε με σέβονται»

Ο Σον αισθάνεται απογοήτευση που η ικανότητά του να διαπρέπει σε ρόλους πατρικού, κωμικού χαρακτήρα σε ταινίες όπως το Clueless ή το Gossip Girl δεν έχει οδηγήσει σε πιο δυναμικούς ρόλους. «Δεν νομίζω ότι έχω αποδώσει» λέει στον Guardian.

«Προφανώς, πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι μπορώ να παίξω, γιατί αλλιώς θα μου έδιναν διαφορετικούς ρόλους. Είναι σαφές ότι δε με σέβονται ιδιαίτερα ως ηθοποιό κάποιοι άνθρωποι, ακόμα κι αν κάθομαι εδώ, πολλές δεκαετίες τώρα, απόλυτα διαθέσιμος. Όταν βλέπω τον εαυτό μου, ας πούμε, στο Young Sheldon» –τη σειρά επτά σεζόν όπου είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο– «σκέφτομαι ότι με επέλεξαν για αυτόν τον ρόλο και τα κατάφερα. Δεν νομίζω ότι έκαναν τρομερό λάθος».

Ένας θησαυρός

Οι λάτρεις του κινηματογράφου συμφωνούν ότι ο Σον είναι ένας θησαυρός. Όταν, ωστόσο, τον κατέκλυσαν με επαίνους για την ταινία A Master Builder (2013) του Τζόναθαν Ντέμμε, την οποία ο Σον διασκεύασε από το κλασικό έργο του Ίψεν και στην οποία πρωταγωνίστησε, εκείνος επισήμανε τις πενιχρές εισπράξεις της ταινίας.

Η οικονομική κατάσταση του Σον είχε λυθεί, λίγο πολύ, στα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής του. «Άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορούσα να βγάλω λεφτά ως κωμικός ηθοποιός» εξηγεί. «Ήμουν πολύ χαρούμενος που ανακάλυψα ότι, παρόλο που τα θεατρικά μου έργα δεν άρεσαν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, η υποκριτική μου προφανώς μπορούσε να αρέσει».

Αυτή η συνειδητοποίηση τον γλίτωσε από το να πρέπει να αποδυναμώσει τα έργα του, οδηγώντας σε 17 σαφώς μοναδικά θεατρικά έργα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων της χυδαίας κωμωδίας του Μακιαβέλι «The Mandrake» και της «Όπερας της Πεντάρας», της μοναδικής του συμμετοχής στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Σον προτίμησε κι αυτός να μην εξερευνήσει τα κίνητρά του. «Έχει να κάνει με την αυτοπροστασία», λέει. «Νομίζω ότι απέφυγα τα ψυχεδελικά ναρκωτικά μέχρι τώρα, και την ψυχοθεραπεία πιθανώς για τον ίδιο λόγο»

Η ψυχοθεραπεία

Ο Σον λέει ότι ποτέ δεν παίρνει το στυλό γνωρίζοντας πού θα τον οδηγήσει, ενώ όσον αφορά την έμπνευσή του για το «Moth Days», παραπέμπει στα «απόλυτα αληθινά και καλά τεκμηριωμένα» γεγονότα της ζωής του.

Ο Juan A Ramírez τον ρωτάει εάν έχει ακούσει τον λόγο για τον οποίο η Μπάρμπρα Στρέιζαντ αποφεύγει τη θεραπεία («Δεν με ενδιαφέρει και τόσο ο εαυτός μου»), δεδομένου ότι οι δύο τους έχουν γεννηθεί με διαφορά ενός έτους.

Ο Σον γελάει και λέει όχι. «Νομίζω ότι ίσως δεν τη νοιάζει το πώς συμπεριφέρεται. Ποτέ δεν της έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Το καταλαβαίνω».

Ο Σον προτίμησε κι αυτός να μην εξερευνήσει τα κίνητρά του. «Έχει να κάνει με την αυτοπροστασία», λέει. «Νομίζω ότι απέφυγα τα ψυχεδελικά ναρκωτικά μέχρι τώρα, και την ψυχοθεραπεία πιθανώς για τον ίδιο λόγο».

Απόσπασμα από την ανάγνωση του Γουάλας Σον από το έργο «The Fever», 15 Δεκεμβρίου 1999

Κάφκα μέσω Μαρξ

Αυτό κάνει το καυστικό, συχνά παραισθησιογόνο χτύπημα του θεατρικού The Fever ακόμα πιο εκπληκτικό, εκ των υστέρων.

Ο Σον περιγράφει τον μονόλογο ως «μια πολύ ειλικρινή αξιολόγηση του ρόλου αυτής της τάξης Αμερικανών» –της μπουρζουαζίας– «ως αρπακτικών που εκμεταλλεύονται τον πλανήτη», όπου ένας ανώνυμος πρωταγωνιστής, που τρέμει στο πάτωμα του μπάνιου ενός ξενοδοχείου, εξετάζει τον καταπιεστικό ρόλο τους στον κόσμο ενώ επισκέπτεται μια αναπτυσσόμενη χώρα.

Το υπαρξιακό μακάβριο χιούμορ του είναι Κάφκα μέσω του Μαρξ, προκαλώντας μια αίσθηση ναυτίας, όπως το θέτει ο Σον: «Ωχ, η ζωή μου που ήταν πολύ ευχάριστη έχει πραγματικά επιτευχθεί εις βάρος ανθρώπων που έχουν συντριβεί. Αν οι άνθρωποι στο Σουδάν ζούσαν σε ευημερία, και αν η Αμερική δεν είχε δουλεία και αν δεν είχε γίνει γενοκτονία των αυτοχθόνων πληθυσμών, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω».

Ριζοσπαστική κομψότητα

Ο Σον άρχισε να παρουσιάζει το έργο «The Fever» σε διαμερίσματα το 1990, πριν το ανεβάσει στο Public Theater της Νέας Υόρκης, όπου ένας κριτικός της New York Times το κατατρόπωσε χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα μουχλιασμένο κόλπο ριζοσπαστικής κομψότητας».

Ενοχλούν τον καλλιτέχνη οι κριτικές; «Φοβάμαι ότι διαβάζω τις κριτικές, γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι που αγαπούσε τα έντυπα και μισώ την ιδέα ότι οι άνθρωποι λένε πράγματα για μένα πίσω από την πλάτη μου».

Συνέχισε να επιμένει και τελικά το HBO παρήγαγε μια κινηματογραφική εκδοχή με πρωταγωνίστρια τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ το 2004. Το να μην είναι αγαπητός, καθώς και το να κερδίσει το είδος του σεβασμού που αισθάνεται ότι απολάμβανε ο Άρθουρ Μίλερ στα 30 του, ήταν κίνητρο.

Προσεκτικός

«Νιώθω άσχημα που μιλάω έτσι τώρα, επειδή οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ευγενικοί από τότε που πέρασα τα 80, ίσως ακόμα και τα 70 ή τα 75» λέει ο Σον σχεδόν ντροπιασμένος για την καθυστερημένη αναγνώριση της συγγραφικής του καριέρας. «Αλλά, πριν από αυτό… πάντα είχα υψηλότερες προσδοκίες για τον εαυτό μου».

Ο Σον είναι πολύ προσεκτικός ως προς την εντύπωση που δίνει -κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του είναι εξίσου μελετημένη με ένα τελικό γραπτό κείμενο.

Ο Σον σχεδίασε την εποχή και τον τόπο του The Fever ώστε να είναι σκόπιμα «αόριστοι και αφηρημένοι», αλλά οι επαναστατικές πολιτοφυλακές και το ζεστό κλίμα του έργου θυμίζουν την αποσταθεροποίηση της Κεντρικής Αμερικής στα μέσα του αιώνα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά την περιοχή, λέει ότι «γράφτηκε σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούσαν απόλυτα στο Ελ Σαλβαδόρ και κυριαρχούσαν έμμεσα στη Γουατεμάλα και την Ονδούρα».

Αριστερός κι αντισιωνιστής

Η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων βοηθά στη διατήρηση της επικαιρότητας του έργου (αν και λιγότερο για την κατάσταση της ανθρωπότητας) και μοιάζει με ένα σύγχρονο ξύπνημα από τον Σον, ο οποίος είναι επίσης μακροχρόνιο μέλος της αριστερής, αντισιωνιστικής οργάνωσης Jewish Voice for Peace.

«Στην κοινωνική μου συμπεριφορά, τείνω να είμαι αρκετά ήπιος και ευχάριστος, αλλά έχουν υπάρξει στιγμές…», λέει αόριστα, υπονοώντας στιγμές όπου δεν δίστασε να αντιμετωπίσει την αντιπαράθεση.

Σοκαρίστηκε όταν το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου δίδασκε η σύντροφός του, Ντέμπορα Άιζενμπεργκ, επέβαλε κυρώσεις στους φοιτητές του για ειρηνικές διαμαρτυρίες ενάντια στις σχέσεις του πανεπιστημίου με το Ισραήλ.

«Αντί να υπερασπιστούν αυτούς τους φοιτητές, τα ακαδημαϊκά αυτά ιδρύματα υπέκυψαν στους δωρητές τους και στην κακόβουλη κυβέρνηση Τραμπ» λέει ο Σον.

«Η πολιτική μου συνειδητοποίηση είχε κάποιες συνέπειες», προσθέτει. Μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023, ηθοποιοί όπως η Σούζαν Σαράντον και η Μελίσα Μπαρέρα δήλωσαν ότι μπήκαν στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ λόγω των φιλοπαλαιστινιακών τους απόψεων.

Μήπως η ανοιχτή υποστήριξη του Σον προς την Παλαιστίνη του κόστισε ευκαιρίες; Διστάζει να απαντήσει, λέγοντας: «Δεν γνωρίζω κανέναν που να υποστηρίζει με ενθουσιασμό τη γενοκτονία στη Γάζα. Ξέρω ένα ζευγάρι που προτιμά να μην το σκέφτεται, αλλά δεν συναναστρέφομαι με ανθρώπους που θα το υπερασπίζονταν».

Ο Γουόλι είναι περίεργος

«Αναμφίβολα» προσθέτει ο Σον «υπάρχουν κριτικές εναντίον μου που εγώ ο ίδιος δεν έχω διαβάσει». Ο ηθοποιός παραμένει σταθερός στις πεποιθήσεις και τη δουλειά του, ανεξάρτητα από όλα αυτά.

Μόλις ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του Moth Days, επιστρέφει στη χαρακτηριστική του διττότητα: ένας ρόλος φωνής στο Toy Story 5 και στη συνέχεια η ερμηνεία του οραματιστή αρχιτέκτονα της δεκαετίας του ’60 Μπακμίνστερ Φούλερ στο επερχόμενο δράμα The Man Who Changed the World.

Για τους λίγους γύρω του με τους οποίους δεν συμφωνεί, λέει χαριτολογώντας: «Είτε ξέρουν κρυφά ότι έχω δίκιο, είτε με συμπαθούν προσωπικά και είναι ικανοί να κάνουν την παραδοχή ότι “ο Γουόλι είναι περίεργος έτσι κι αλλιώς”».

*Οι παραστάσεις «What We Did Before Our Moth Days» και «The Fever» παρουσιάζονται στο Greenwich House Theater της Νέας Υόρκης έως τις 24 Μαΐου.

*Με στοιχεία από theguardian.com

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επιτίθεται στους Δημοκρατικούς «που κερδίζουν χρήματα από το διεφθαρμένο σύστημα»

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
«Parallel Tales» - Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως Τζέιμς Μποντ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

«The Match» – Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986
«The Match» - Ο Μαραντόνα, ο μύθος και η πολιτική πίσω από τον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία του 1986

Μέσα από τις αναμνήσεις των παικτών και αρχειακό υλικό, το «The Match» αναπαριστά τον προημιτελικό του 1986, όπου το ποδόσφαιρο, η εθνική ταυτότητα και οι μεταπολεμικές εντάσεις συνυπήρξαν.

Έφη Αλεβίζου
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»
Μαύρη Πανώλη, η άλλη πλευρά: Μια σπάνια λίστα δείχνει ότι κάποιοι επέστρεψαν από τον «θάνατο»

Μια μοναδική μεσαιωνική καταγραφή αποκαλύπτει ότι ακόμη και στη Μαύρη Πανώλη υπήρχαν άνθρωποι που νόσησαν βαριά, επέζησαν και επέστρεψαν στην εργασία τους μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία
Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά
Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

