Γαλλία: Δέκα νέα φερόμενα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκαν σε έρευνα
Woman 18 Μαΐου 2026, 11:30

Γαλλία: Δέκα νέα φερόμενα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκαν σε έρευνα

Η γαλλική δικαιοσύνη ανοίγει ξανά τα αρχεία του δικτύου Έπσταϊν, με νέες μαρτυρίες, παλιά αρχεία και πιθανές γαλλικές διασυνδέσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέες διαστάσεις παίρνει στη Γαλλία η έρευνα για το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς περίπου δέκα γυναίκες, άγνωστες μέχρι σήμερα στις αρχές, εμφανίστηκαν δηλώνοντας ότι υπήρξαν θύματά του, σύμφωνα με το France 24. Οι μαρτυρίες τους εντάσσονται στο πλαίσιο μιας έρευνας για εμπορία ανθρώπων, η οποία εξετάζει αν εγκλήματα του Αμερικανού χρηματιστή συνδέονται με τη χώρα ή με Γάλλους που ενδέχεται να τον διευκόλυναν.

Τζακ Λανγκ, Τζέφρι Έπσταϊν

Η έρευνα που άνοιξε μετά τα νέα αρχεία

Η γαλλική δικαιοσύνη άνοιξε την έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση, τον Ιανουάριο, νέου πακέτου εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Αμερικανός χρηματιστής πέθανε το 2019 στη φυλακή, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διακίνηση ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στο Παρίσι, οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν διαπράχθηκαν αδικήματα στη Γαλλία ή αν Γάλλοι υπήκοοι συμμετείχαν, διευκόλυναν ή κάλυψαν πτυχές του δικτύου του.

«Περίπου δέκα θύματα που δεν γνωρίζαμε»

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, δήλωσε την Κυριακή στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι περίπου 20 φερόμενα θύματα επικοινώνησαν με τις αρχές μετά τη δημόσια έκκληση που είχε απευθύνει τον Φεβρουάριο.

Ορισμένες γυναίκες ήταν ήδη γνωστές στους ερευνητές. Άλλες, όμως, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά.

«Εμφανίστηκαν και νέα θύματα, τα οποία δεν γνωρίζαμε καθόλου. Είναι περίπου δέκα», ανέφερε η Μπεκιό.

Σύμφωνα με την ίδια, η επιλογή των αρχών σε αυτό το στάδιο είναι να ακούσουν πρώτα τις γυναίκες που έχουν δηλώσει θύματα.

«Κάποιες από αυτές βρίσκονται στο εξωτερικό, οπότε οι ερευνητές προσπάθησαν να οργανώσουν συναντήσεις με τρόπο που να εξυπηρετεί το πότε μπορούν να έρθουν στο Παρίσι», είπε.

Φωτογραφία που ήρθε στο φως με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Στο μικροσκόπιο υπολογιστές, τηλέφωνα και βιβλία διευθύνσεων

Παράλληλα με τις καταθέσεις, οι γαλλικές αρχές εξετάζουν τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», αναζητώντας ονόματα που μπορεί να έχουν αναφερθεί από τα φερόμενα θύματα.

Η Μπεκιό είπε ότι οι ερευνητές έχουν ανοίξει ξανά το υλικό που είχε κατασχεθεί ή συγκεντρωθεί γύρω από τον Έπσταϊν.

«Έχουμε επίσης βγάλει ξανά τους υπολογιστές του κ. Έπσταϊν, τα τηλεφωνικά του αρχεία, τα βιβλία διευθύνσεών του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ομάδα της θα υποβάλει «αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής».

Το πολυτελές διαμέρισμα του Έπσταϊν στο Παρίσι είχε ερευνηθεί από τις γαλλικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν μήνα μετά τον θάνατό του σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη.

Οι παλιές καταθέσεις και τα ονόματα που επανέρχονται

Μεταξύ των φερόμενων θυμάτων που ήταν ήδη γνωστά στους ερευνητές βρίσκονται γυναίκες οι οποίες είχαν μιλήσει σε προηγούμενες έρευνες για τον Ζεράλ Μαρί, πρώην επικεφαλής ευρωπαϊκού πρακτορείου μοντέλων, και τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, τον εκλιπόντα ατζέντη μοντέλων που είχε συνδεθεί με τον Έπσταϊν.

Τον Μάρτιο, δεκαπέντε γυναίκες κάλεσαν τις γαλλικές αρχές να ερευνήσουν τον Μαρί για πιθανές σχέσεις με τον Έπσταϊν.

Το 2023, οι ερευνητές έκλεισαν άλλη έρευνα για καταγγελίες ότι ο Μαρί είχε διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, επειδή τα αδικήματα ήταν πλέον πολύ παλιά για να διωχθούν ποινικά.

Η υπόθεση Μπρουνέλ

Ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ είχε συλληφθεί στη Γαλλία το 2020, μετά από καταγγελίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά ανηλίκους και ότι προμήθευε θύματα στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο.

Το 2022 βρέθηκε νεκρός στη φυλακή.

Η υπόθεσή του παραμένει ένα από τα βασικά γαλλικά σκέλη της ευρύτερης υπόθεσης Έπσταϊν, καθώς συνδέθηκε με τον χώρο του μόντελινγκ και τις καταγγελίες για στρατολόγηση νεαρών γυναικών.

Ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ και η καταδικασμένη συνεργός του μαστροπού ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ

Οι καταγγελίες για τον Ντανιέλ Σιάντ

Στο πλαίσιο των αποκαλύψεων γύρω από το δίκτυο, δύο πρώην μοντέλα έχουν δηλώσει στο AFP ότι ένας κυνηγός μοντέλων, ο Ντανιέλ Σιάντ, τις προσέγγισε και τις χειραγώγησε.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο στόχος ήταν να οδηγηθούν στον Έπσταϊν στη μία περίπτωση, τη δεκαετία του 2000, και στον Μαρί στην άλλη περίπτωση, τη δεκαετία του 1990.

Οι καταγγελίες αυτές ενισχύουν το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών για πιθανές διαδρομές στρατολόγησης μέσω του χώρου της μόδας και του μόντελινγκ.

Κανείς δεν έχει ακόμη ανακριθεί

Παρά την πρόοδο της έρευνας και τις νέες μαρτυρίες, η Λορ Μπεκιό ξεκαθάρισε ότι, στο νέο σκέλος για εμπορία ανθρώπων, «κανένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλακούν δεν έχει ακόμη ανακριθεί».

Προς το παρόν, το βάρος πέφτει στις καταθέσεις των φερόμενων θυμάτων, στην ανάλυση των αρχείων και στη διασταύρωση των ονομάτων που προκύπτουν από τις μαρτυρίες.

Η προηγούμενη καταδίκη του Έπσταϊν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για εξώθηση σε πορνεία κοριτσιού κάτω των 18 ετών.

Εξέτισε ποινή 13 μηνών στη φυλακή και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε υπό επιτήρηση.

Η νέα γαλλική έρευνα επιχειρεί τώρα να φωτίσει αν μέρος του δικτύου του πέρασε από τη Γαλλία, ποιοι ενδέχεται να το διευκόλυναν και αν υπάρχουν ακόμη ποινικά αξιοποιήσιμα στοιχεία.

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Κάννες 18.05.26

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Κάννες 18.05.26

«Parallel Tales» - Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ

«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
«Αντικουλτούρα της αντικουλτούρας» 18.05.26

Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα

Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ίδια κατάσταση» 17.05.26

Κέιτ Μπλάνσετ: «Στο πλατό υπάρχουν 10 γυναίκες, 75 άνδρες. Είναι βαρετό»

Η Κέιτ Μπλάνσετ διετέλεσε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των Καννών το 2018, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo, και ηγήθηκε μιας γυναικείας διαδήλωσης που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντίβα ολκής 17.05.26

«Ήμουν σε παρακμή, ήμουν ανόητη, ήμουν χαζή» - Οι σκοτεινές ημέρες της Ντόνα Σάμερ

Στο κοινό έδειχνε γεμάτη γοητεία, αλλά στην ιδιωτική της ζωή η σταρ της ντίσκο, Ντόνα Σάμερ, πάλευε με την κατάθλιψη, την αυτοαπέχθεια και τις αυτοκτονικές σκέψεις.

Έφη Αλεβίζου
«Τα πράγματα αλλάζουν» 17.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σχολιάζει τις «μαύρες λίστες» του Χόλιγουντ με τους φιλοπαλαιστίνιους ηθοποιούς

«Ο φόβος υπάρχει, το παραδέχομαι, αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ακόμα κι αν νιώθεις τρόμο», είπε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μιλώντας στο περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρέχει να προλάβει 17.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως 007 με όπλο στο χέρι - Άλλη μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία δια χειρός Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ ως 007 και, όπως ήταν λογικό, οι χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν αναλόγως.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ποια ουδετερότητα;» 17.05.26

Πίσω από τη λάμψη της Eurovision: Συλλήψεις, μποϊκοτάζ και το Ισραήλ ξανά στη δεύτερη θέση

Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στη Eurovision, όμως ο τελικός της Βιέννης σημαδεύτηκε από μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις, συλλήψεις και αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πολλές οι αυτοκτονίες» 17.05.26

Στο άκουσμα ποιου ονόματος τρέμουν από φόβο μέχρι σήμερα οι επιζήσασες του κυκλώματος Έπσταϊν;

Παρά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, πολλές επιζήσασες δηλώνουν πως συνεχίζουν να φοβούνται ένα άτομο του κυκλώματος μαστροπείας του χρηματιστή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αστικό πάρκο 18.05.26

Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας

Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Κόσμος 18.05.26

Το Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ - Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Πολιτική 18.05.26

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας το δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Αυτοδιοίκηση 18.05.26

Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική του Δήμου δράση συμπερίληψης και εθελοντισμού στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.

Ελλάδα 18.05.26

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια - Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Κάννες 18.05.26

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Ποδόσφαιρο 18.05.26

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ελλάδα 18.05.26

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

