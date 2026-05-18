Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και παραγωγός Άνταμ ΜακΚέι εξαπέλυσε σφοδρή κριτική εναντίον του Δημοκρατικού Κόμματος, από το οποίο απομακρύνθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Μας βομβαρδίζουν με υψηλού επιπέδου μάρκετινγκ και κανείς δεν είναι χειρότερος από τους λευκούς φιλελεύθερους. Εννοώ, είναι οι χειρότεροι. Προσπάθησα να τους μιλήσω για το κλίμα. Είναι τόσο αλαζονικοί. Και όλα καταλήγουν στο προνόμιο. Εννοώ, όταν μιλάς σε λευκούς φιλελεύθερους με χρήματα, αυτοί κερδίζουν πολλά από αυτό το διεφθαρμένο σύστημα», δήλωσε ο ΜακΚέι στο podcast Urgent Futures που παρουσιάζει ο Τζέσι Νταμιάνι.

«Είναι απίστευτο να βλέπεις ανθρώπους που έχουν φτάσει τόσο μακριά να λένε ακόμα: ‘Πρέπει να στηρίξετε το Δημοκρατικό Κόμμα’. Το ίδιο κόμμα που δεν καταδίκασε τον Τραμπ για έγκλημα αφού είπε στο πλήθος: ‘Πηγαίνετε στο Καπιτώλιο’ [και] το ίδιο κόμμα όπου η προηγούμενη υποψήφια για την προεδρία, η Χίλαρι Κλίντον, χρηματοδότησε κυριολεκτικά την εκστρατεία του Τραμπ», υποστήριξε.

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

«Αυτοί οι αηδιαστικοί τύποι»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άνταμ ΜακΚέι επέμεινε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων. «Μόλις συνειδητοποιήσεις ότι οι λευκοί φιλελεύθεροι είναι εντελώς δεξιοί και οι Ρεπουμπλικανοί είναι ακροδεξιοί, σύμφωνα με οποιαδήποτε διεθνή ορισμό της δεξιάς/αριστεράς, δεν μπορείς να υποστηρίξεις ένα κόμμα που δεν θέλει καθολική υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί δεν το έχουν αυτό στο πρόγραμμά τους. Η Κάμαλα Χάρις δεν το ανέφερε ποτέ», υποστήριξε.

Ο ΜακΚέι δήλωσε επίσης στο podcast: «Το μέγεθος της ζημιάς που έχουν προκαλέσει αυτοί οι αηδιαστικοί τύποι στη χώρα μας, οι λευκοί φιλελεύθεροι δεν θέλουν καν να το ακούσουν, επειδή είναι άβολο και δυσάρεστο. Οπότε ναι, μπορώ σχεδόν να πω ότι περιφρονώ τους Αμερικανούς λευκούς φιλελεύθερους. Είναι οι πιο αηδιαστικοί από τους αηδιαστικούς».

Αφού επέμεινε ότι τα mainstream μέσα ενημέρωσης όπως το MS Now, το CNN, οι New York Times και η Washington Post έχουν «καταληφθεί πλήρως από το Μεγάλο Κεφάλαιο», ο σκηνοθέτης μίλησε για μια σειρά noir στην οποία εργάζεται, σχετικά με έναν πρώην «μεγάλο» ερευνητικό δημοσιογράφο, με τον προσωρινό τίτλο «No One to Tell».

«Αν κοιτάξετε τα είδη των τελευταίων 100 ετών, το film noir κρατάει αρκετά καλά. Ένας περίπλοκος κόσμος με ηθικά γκρίζα ζώνη, με έναν κυνικό αντιήρωα που θα καταστραφεί από το μόνο πράγμα για το οποίο πραγματικά νοιάζεται. Θεέ μου, αυτή είναι μια αρκετά καλή περιγραφή της Αμερικής του 2026», είπε ο ΜακΚέι.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter