Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Δ’)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Περί της πολιτείας λόγος του Λυσία, ο μοναδικός σωζόμενος συμβουλευτικός ή πολιτικός, παραδίδεται από τον ιστοριογράφο και ρητοροδιδάσκαλο Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα στο δοκίμιό του που είναι αφιερωμένο στον ξακουστό λογογράφο. Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε το 403 π.Χ., μετά την ανατροπή του ολιγαρχικού καθεστώτος που είχαν επιβάλει οι Τριάκοντα Τύραννοι στην Αθήνα. Ο ρήτορας στρέφεται εναντίον της μεταβολής του πάτριου πολιτεύματος κατά τις επιθυμίες των κυρίαρχων τότε Σπαρτιατών, όπως είχε προτείνει με ψήφισμά του και ένας δημοκρατικός ονόματι Φορμίσιος. Έχοντας ως στόχο την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας, ο ρήτορας, ο οποίος δεν αρκείται στην επιστροφή των εξορίστων στην Αθήνα, αντιτίθεται στην εισήγηση του Φορμισίου –αυτή ήταν και η βούληση των Λακεδαιμονίων– να αποδοθούν πολιτικά δικαιώματα μόνο σε όσους Αθηναίους είχαν κτηματική περιουσία (ενδεχόμενη κύρωση τού εν λόγω ψηφίσματος θα σήμαινε ότι σχεδόν πέντε χιλιάδες Αθηναίοι δε θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά).

Ο πρώτος από τους δύο σωζόμενους επιδεικτικούς ή πανηγυρικούς λόγους, ο Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, δεν αποδίδεται από το σύνολο των μελετητών στον Λυσία. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας λόγος με σαφώς λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, αφιερωμένος στους πεσόντες του Κορινθιακού Πολέμου (395-386 π.Χ.), συνδέεται δε κατά μία εκδοχή με τον Πανηγυρικό του Ισοκράτη. Ο ρήτορας –ήκιστα πιθανό να ήταν ο ίδιος ο Λυσίας, δεδομένου ότι ήταν μέτοικος–, επαινώντας την πολεμική αρετή των προγόνων, εμφανίζεται ως ένας εμβριθής γνώστης της διαδρομής της αθηναϊκής δημοκρατίας από γενέσεώς της.

Ο έτερος σωζόμενος επιδεικτικός λόγος του Λυσία είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκφωνήθηκε στις εορτές της Ολυμπίας το 388 π.Χ. και παραδίδεται –όπως και ο προαναφερθείς λόγος Περί της πολιτείας– από τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα. Η έκκληση που απηύθυνε εν προκειμένω ο ρήτορας για την ενότητα των Ελλήνων (υπεράσπιση της πανελλήνιας ιδέας), σε συνδυασμό με τις δριμείες επιθέσεις του κατά του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου Α’ ως εχθρού των Ελλήνων, προκάλεσε τη λεηλασία της πολυτελούς σκηνής των συρακουσίων θεωρών (των επίσημων αντιπροσώπων της σικελικής πόλης στους πανελλήνιους αγώνες) από το πλήθος.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ξενόγλωσση έκδοση του «Επιταφίου» του Λυσία (Forgotten Books, 2018).

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Α’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Γ’)