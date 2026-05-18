Απροσπέλαστος και σήμερα ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Δ’)
Literature 18 Μαΐου 2026

Ο Λυσίας εμφανίζεται στον «Επιτάφιο» ως ένας εμβριθής γνώστης της διαδρομής της αθηναϊκής δημοκρατίας από γενέσεώς της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Περί της πολιτείας λόγος του Λυσία, ο μοναδικός σωζόμενος συμβουλευτικός ή πολιτικός, παραδίδεται από τον ιστοριογράφο και ρητοροδιδάσκαλο Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα στο δοκίμιό του που είναι αφιερωμένο στον ξακουστό λογογράφο. Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε το 403 π.Χ., μετά την ανατροπή του ολιγαρχικού καθεστώτος που είχαν επιβάλει οι Τριάκοντα Τύραννοι στην Αθήνα. Ο ρήτορας στρέφεται εναντίον της μεταβολής του πάτριου πολιτεύματος κατά τις επιθυμίες των κυρίαρχων τότε Σπαρτιατών, όπως είχε προτείνει με ψήφισμά του και ένας δημοκρατικός ονόματι Φορμίσιος. Έχοντας ως στόχο την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας, ο ρήτορας, ο οποίος δεν αρκείται στην επιστροφή των εξορίστων στην Αθήνα, αντιτίθεται στην εισήγηση του Φορμισίου –αυτή ήταν και η βούληση των Λακεδαιμονίων– να αποδοθούν πολιτικά δικαιώματα μόνο σε όσους Αθηναίους είχαν κτηματική περιουσία (ενδεχόμενη κύρωση τού εν λόγω ψηφίσματος θα σήμαινε ότι σχεδόν πέντε χιλιάδες Αθηναίοι δε θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά).

Ο πρώτος από τους δύο σωζόμενους επιδεικτικούς ή πανηγυρικούς λόγους, ο Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, δεν αποδίδεται από το σύνολο των μελετητών στον Λυσία. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένας λόγος με σαφώς λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, αφιερωμένος στους πεσόντες του Κορινθιακού Πολέμου (395-386 π.Χ.), συνδέεται δε κατά μία εκδοχή με τον Πανηγυρικό του Ισοκράτη. Ο ρήτορας –ήκιστα πιθανό να ήταν ο ίδιος ο Λυσίας, δεδομένου ότι ήταν μέτοικος–, επαινώντας την πολεμική αρετή των προγόνων, εμφανίζεται ως ένας εμβριθής γνώστης της διαδρομής της αθηναϊκής δημοκρατίας από γενέσεώς της.

Ο έτερος σωζόμενος επιδεικτικός λόγος του Λυσία είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκφωνήθηκε στις εορτές της Ολυμπίας το 388 π.Χ. και παραδίδεται –όπως και ο προαναφερθείς λόγος Περί της πολιτείας– από τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα. Η έκκληση που απηύθυνε εν προκειμένω ο ρήτορας για την ενότητα των Ελλήνων (υπεράσπιση της πανελλήνιας ιδέας), σε συνδυασμό με τις δριμείες επιθέσεις του κατά του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου Α’ ως εχθρού των Ελλήνων, προκάλεσε τη λεηλασία της πολυτελούς σκηνής των συρακουσίων θεωρών (των επίσημων αντιπροσώπων της σικελικής πόλης στους πανελλήνιους αγώνες) από το πλήθος.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ξενόγλωσση έκδοση του «Επιταφίου» του Λυσία (Forgotten Books, 2018).

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Α’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Β’)

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος Γ’)

ΔΕΗ: Άνοιξε η αυλαία για την ΑΜΚ έως 4 δισ. ευρώ

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Language & Books
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΖ’)
Language 12.05.26

Βασική φιλοσοφική θέση των Σκεπτικών είναι η «ισοσθένεια» (ισορροπία, ισοδυναμία) των λόγων, που σημαίνει ότι λόγος και αντίλογος έχουν την ίδια δύναμη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28.04.26

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια
Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ απειλεί να «πατήσει το κουμπί» – Πολεμικές προετοιμασίες στο Ισραήλ
Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η εκεχειρία - Πολεμικές προετοιμασίες με φόντο την κλιμάκωση της ρητορικής - Δεκάδες αεροσκάφη με αμερικανικά πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ

Φύλλια Πολίτη
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
How Greece Is “Locking In” the Aegean Sea
Athens is moving ahead with a vast new marine park in the Southern Cyclades, reshaping fishing, construction and environmental protections across strategically sensitive areas of the Aegean while reinforcing its maritime sovereignty claims

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Μπεν Νίνταμ: Η βρετανική αστυνομία σταματά τις έρευνες για την εξαφάνισή του
Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι σταματά την έρευνα για τον εντοπισμό του Μπεν Νίνταμ που είχε εξαφανιστεί στην Κω το 1991.

Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
«Parallel Tales» – Η Ιζαμπέλ Ιπέρ γράφει μια κρυφή, σεξουαλική φαντασίωση για τον Βενσάν Κασέλ
«Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαρχάντι επιστρέφει στη Γαλλία με το «Parallel Tales», αυτό το ενδιαφέρον, μεσαίου βάρους μετα-δράμα, στο οποίο κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Κατρίν Ντενέβ» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Einstürzende Neubauten: Νέο μέλος, παλιός θόρυβος – Η θρυλική μπάντα του Βερολίνου γυρίζει σελίδα
Οι Einstürzende Neubauten ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας πιστοί στον αντισυμβατικό ήχο και το πνεύμα που τους έκανε σύμβολο της βερολινέζικης αντικουλτούρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαλδίβες: Μάχη με το χρόνο για την ανάσυρση των σορών των δυτών από το σπήλαιο, πριν τις προσεγγίσουν καρχαρίες
Μια ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών ξεκινά σήμερα νέα επιχείρηση στο υποθαλάσσιο σπήλαιο της ατόλης Βάαβου στις Μαλδίβες για την ανάσυρση των σορών των τεσσάρων δυτών

Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Oι Καβαλίερς συνέτριψαν τους Πίστονς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής (125-94)
Οι Καβαλίερς ήταν κυρίαρχοι στο 7ο παιχνίδι με τους Πίστονς, τους διέλυσαν με 125-94 και με 4-3 στις νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νικς με μειονέκτημα έδρας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

