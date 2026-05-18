Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Language & Books 18 Μαΐου 2026, 13:00

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην περίοδο της πανδημίας το ζήτημα της φροντίδας απέκτησε μια ξεχωριστή βαρύτητα. Αυτό είχε να κάνει όχι μόνο με την ανάγκη αυξημένης φροντίδας των ασθενών, ιδίως όσων ανήκαν στις ευάλωτες ομάδες, αλλά και την οδυνηρή διαπίστωση για το πόσο εκτεταμένο ήταν τα τμήμα του πληθυσμού, ακόμη και στις αναπτυγμένες χώρες, που δεν ελάμβαναν την φροντίδα που τους αναλογούσε. Επιπλέον, η απειλή της νόσησης έθετε σε κίνδυνο όσους θα προσέφεραν την φροντίδα αυτή, αλλά και αναδείκνυε την αξία των ανθρώπων που έχουν ως επάγγελμα και ευθύνη την παροχή φροντίδας.

Ούτως ή άλλως το γιατί φροντίζουμε άλλους ανθρώπους, δηλαδή το γιατί νοιαζόμαστε για άλλους ανθρώπους, είναι μια από τις κατεξοχήν ανθρώπινες ιδιότητες. Υπερβαίνει την απλή αλληλεγγύη του είδους, ή την άμυνα του στενού οικογενειακού δεσμού, καθώς ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της όποιας «εργαλειακής» ή «συναλλακτικής» εκτίμησης και μοιάζει πολύ περισσότερο σαν μια δυναμική υπέρβασης του όποιου εγωισμού μας. Άλλωστε, το «νοιάζομαι», παρότι το χρησιμοποιούμε για ένα διευρυμένο φάσμα πραγμάτων και υποθέσεων, αναφέρεται σε κάτι πάνω από ένα απλό «μου αρέσει», ή «με αφορά», ή ακόμη και «με ενδιαφέρει». Και είναι ακριβώς τα ερωτήματα σε σχέση με τη φροντίδα από φιλοσοφική σκοπιά που απασχολούν τον Todd May στο βιβλίο του «Φροντίδα. Στοχασμοί για το ποιοι είμαστε» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Oposito σε μετάφραση του Ανδρέα Βατσινά.

Αφετηρία του Μέι είναι ότι όταν νοιαζόμαστε για κάτι, αυτό αποτυπώνει έναν ιδιαίτερο δεσμό με αυτό, κάτι που καταδεικνύεται από το γεγονός ότι «κάθε φορά που το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει απειλείται, το αίσθημα απώλειας που βιώνουμε απειλεί την ίδια μας την ύπαρξη· είναι λες και χάνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας». Αυτό οδηγεί σε μια κριτική εξέταση των συναισθημάτων που εμπλέκονται σε αυτό που ονομάζουμε φροντίδα ή νοιάξιμο και τη διαπίστωση ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύπλοκο δευτερογενές συναίσθημα. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό, όπως επισημαίνει ο Μέι το ενδιαφέρον και η φροντίδα «είναι λοιπόν σημαντικά επειδή προσδιορίζουν την ταυτότητά μας, μας κάνουν να αφοσιωνόμαστε, φανερώνουν ποιοι είμαστε και μας στρέφουν προς τον κόσμο με σταθερούς και συνεχείς τρόπους».

Κατά τον Μέι η φροντίδα αποτελεί μια πρόκληση για την παραδοσιακή ηθική θεωρία. Και αυτό γιατί η ηθική της φροντίδας δεν αναφέρεται σε μια κλασική αντίληψη ηθικών αρχών, αλλά περισσότερο παραπέμπει σε σχέσεις, κάτι που κατεξοχήν ανέδειξε η φεμινιστική θεωρία, απαντώντας στην υποτίμηση της ηθικής σπουδαιότητας του συναισθήματος και της φροντίδας, προς όφελος του ορθολογισμού και της αφαιρετικής σκέψης, ενώ επιπλέον μας δείχνει ότι υπάρχουν μορφές ηθικότητας όπου η αμεροληψία δεν είναι το παν. Και αυτό γιατί δεν ξεδιπλώνεται σε ένα πεδίο αποκομμένο από τις πραγματικές συνθήκες ζωής των ανθρώπων. Αντιθέτως, «θέτει ερωτήματα για τους συναισθηματικούς δεσμούς που φτιάχνουμε με τους άλλους γύρω μας: πώς μπορούμε να τους κατανοήσουμε και να τους χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να αναπτυχθούμε ηθικά με πιο ουσιαστικούς τρόπους».

Ακόμη η πρόσφατη στροφή προς μια νεοαριστοτελική ηθική της αρετής και του ενάρετου βίου, δεν επαρκεί για την κατανόηση ιδιαίτερου χαρακτήρα μιας ηθικής της φροντίδας, ακόμη και εάν π.χ. στην αριστοτελική έννοια της αληθινής φιλίας μπορούμε να βρούμε αναλογίες με την ηθική της φροντίδας. Αντίστοιχα, δεν είναι εύκολο να συμφιλιωθεί η ηθική της φροντίδας ούτε με μια συνεπειοκρατική ούτε με μια δεοντολογική θεώρηση της ηθικής. Άλλωστε, σε αντίθεση με την προτεραιότητα που δίνει η κλασική φιλελεύθερη θεωρία στην ικανότητα να είμαστε ανεξάρτητοι, εδώ έχουμε να κάνουμε με πολύ πιο σύνθετες, πολύμορφες και διαδραστικές διαδικασίες που θέτουν την επιπλέον πρόκληση πώς θα αποφύγουμε η όποια ανισότητα μπορεί να υπάρχει αντικειμενικά στη σχέση φροντίδας να μετατρέπεται και σε εκμετάλλευση ή κυριαρχία.

Ο Μέι εντοπίζει τον τρόπο που μπορεί η ηθική της φροντίδας, ιδίως στην εμπνευσμένη από τον φεμινισμό εκδοχή της, να έχει μια καλοδεχούμενη πολιτική διάσταση, παρότι φαινομενικά έχει να κάνει με το ενδιαφέρον για συγκεκριμένους ανθρώπους και όχι για το γενικό πολιτικό σώμα. Εκεί είναι που η συνειδητοποίηση του τρόπου που εξαρτιόμαστε από άλλους αποκτά ξεχωριστή σημασία: «Η συνειδητοποίηση ότι είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι παρά ανεξάρτητοι, μας επιτρέπει να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι η μεταξύ μας αλληλεξάρτηση και αλληλοϋποστήριξη για να δημιουργήσουμε και να κάνουμε πράξη  τα οράματά μας για τον κόσμο».

Όμως, η έννοια της φροντίδας δεν περιορίζεται απλώς στη φροντίδα για άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό και ο Μέι εξετάζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τρόπο που νοιαζόμαστε για τα κατοικίδια ζώα ή για τα οικοσυστήματα. Στέκεται όμως και στα ηθικά ερωτήματα που δημιουργεί η έννοια της φροντίδας για τον εαυτό μας. Ως προς αυτά, εκτιμά ότι ίσως τη διέξοδο τη δίνει όλη η έρευνα του Μισέλ Φουκώ, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, γύρω από την έννοια της επιμέλειας εαυτού, όπως αυτή διατυπώνεται στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα: «Η ελευθερία που μάλλον  προσπαθούν να μας προσφέρουν τα γραπτά του – μια ελευθερία που δεν είναι τόσο μια εκδοχή αρχαιοελληνικής αυτοκυριαρχίας, αλλά μάλλον μια χειραφέτηση από συγκεκριμένους κοινωνικούς καταναγκασμούς – θα μας βοηθήσει να αναρωτηθούμε εκ νέου ποιοι θα θέλαμε να είμαστε και ποια μορφή θα θέλαμε να πάρουν οι ζωές μας». Για τον Μέι αυτή «θα μπορούσε να είναι μια μορφή αυτοφροντίδας που θα άξιζε όντως να έχει κανείς».  Πάνω από όλα η φροντίδα είναι συνδεδεμένη με την ίδια μας την πολλαπλή ευαλωτότητα. Το να νοιάζεται κανείς και να είναι ευάλωτος είναι αλληλένδετα. Νοιαζόμαστε για αυτά που είναι ευάλωτα και θέλουμε φροντίδα όταν νιώθουμε ευάλωτες και ευάλωτοι. Κοντολογίς επιζητούμε την αλληλεγγύη.

Για τον Μέι «η φροντίδα είναι αυτό που μας συνδέει πιο ριζικά με τον κόσμο. Είναι ο τρόπος  με τον οποίο συνδεόμαστε με τον κόσμο, μέσω της παθιασμένης αφοσίωσης και δέσμευσης σε ιδιαίτερα πράγματα με ιδιαίτερους τρόπους. […] Αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον για τον κόσμο, τόσο εγώ όσο και ο κόσμος θα συρρικνωνόμασταν, θα χάναμε τη δύναμη, τη ζωή και τη σημασία μας, θα ήμασταν φτωχότεροι με διάφορους τρόπους»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

ΔΕΗ: «Βροχή» προσφορών στην ΑΜΚ – Η νέα μετοχική σύνθεση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Thinking Walk: Το πιο έξυπνο διάλειμμα της ημέρας σε μόλις 10′

Economy
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Books
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση 07.05.26

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας
Αστικό πάρκο 18.05.26

Δήμος Καβάλας: Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης της έκτασης της Παναγούδας

Η συμφωνία αφορά έκταση συνολικής επιφάνειας 33.544 τ.μ., η οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος αστικού πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών δράσεων ήπιας μορφής.

Σύνταξη
Ιράν: Ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές
Κόσμος 18.05.26

Το Ιράν ανακοίνωσε τη σύσταση νέου φορέα για τα Στενά του Ορμούζ - Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι συνομιλίες παραμένουν ζωντανές

Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν προτάσεις μέσω του Πακιστάν παρά την κλιμάκωση της ρητορικής από τον Τραμπ - Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική 18.05.26

Η Αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη -και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας

Οι τελευταίοι κραδασμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλούν αναταράξεις. Την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα σηκώνει πανιά 26 Μαΐου ακολουθώντας το δικό του αυτόνομο δρόμο και τα κριτήρια για συμπόρευση με παλιούς συντρόφους θα είναι πολύ αυστηρά με τις συζητήσεις να ξεκινούν τον Σεπτέμβρη.

Ειδικός Συνεργάτης
Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026
Αυτοδιοίκηση 18.05.26

Ο Δήμος Άργους–Μυκηνών στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026

Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Αργυροπούλου παρουσίασε ως καλή πρακτική του Δήμου δράση συμπερίληψης και εθελοντισμού στο πλαίσιο της 2ης Εθνικής Συνάντησης του δικτύου EULC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύνταξη
Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Γιατί είναι περίπλοκη η επιστροφή του Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρεται στην πιθανότητα επιστροφής του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί γιατί η κατάστασή του είναι περίπλοκη.

Σύνταξη
Κρήτη: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια – Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 18.05.26

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια - Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Σύνταξη
«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης
Κάννες 18.05.26

«The Beloved» – Ο Χαβιέ Μπαρδέμ απέναντι σε μια τρομακτική σχέση πατέρα-κόρης

«Ο Μπαρδέμ στη νέα ταινία The Beloved υποδύεται τον Εστεμπάν, έναν σκηνοθέτη ταινιών και διάσημο νικητή Όσκαρ και Χρυσού Φοίνικα: έναν γοητευτικό και κοσμικό άνδρα σε μια ασαφή κρίση μέσης ηλικίας» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

«Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ! Οριστική συμφωνία της βασίλισσας με τον Πορτογάλο τεχνικό»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του, υποστηρίζει πως υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και την Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Πορτογάλου στον πάγκο της.

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»
Icon 18.05.26

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Σύνταξη
Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Ελλάδα 18.05.26

Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 18.05.26

Ροντινέι: «Ο Ολυμπιακός θα γυρίσει πιο δυνατός – Είμαστε και πάντα θα είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα»

Σε ανάρτηση που έκανε, ο Ροντινέι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού για την απώλεια του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα υποσχέθηκε δυναμική επιστροφή τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies