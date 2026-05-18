Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Η Shakira είναι αθώα. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (Audiencia Nacional) δικαίωσε τη διεθνή σούπερ σταρ, αναγνωρίζοντας ότι οι ισπανικές φορολογικές αρχές (Agencia Tributaria) υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη σχετικά με το φορολογικό της καθεστώς το 2011, επιβάλλοντάς της άδικα εξοντωτικά πρόστιμα.

Η νομική αντεπίθεση της Shakira εναντίον του ισπανικού υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε με έναν θρίαμβο που ξεπερνά κάθε αρχική εκτίμηση.

Το διοικητικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας δικαίωσε οριστικά την Κολομβιανή σταρ.

Το ισπανικό δημόσιο υποχρεούται πλέον να επιστρέψει στη Σακίρα όχι μόνο τα 55 εκατομμύρια ευρώ των αρχικών προστίμων, αλλά και επιπλέον 9 εκατομμύρια ευρώ σε δικαστικούς τόκους.

Με το συνολικό ποσό της αποζημίωσης να αγγίζει πλέον τα 64 εκατομμύρια ευρώ, η τραγουδίστρια κλείνει οριστικά το τελευταίο μεγάλο μέτωπο του φορολογικού της θρίλερ σημειώνει η El Pais, βάζοντας τέλος σε αυτό που η ίδια χαρακτήρισε ως μια πολυετή εκστρατεία «δημόσιας διαπόμπευσης».

Το κλειδί για την δικαστική ανατροπή κρύβεται στην ισπανική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι ένας πολίτης θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας (και άρα υποχρεούται να πληρώσει φόρο εισοδήματος) εφόσον διαμείνει σε αυτήν για τουλάχιστον 183 ημέρες μέσα σε ένα έτος.

«Μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια βάναυσης δημόσιας διαπόμπευσης και ενορχηστρωμένων εκστρατειών για την καταστροφή της φήμης μου, το δικαστήριο επιτέλους αποκατέστησε την αλήθεια»

Η Agencia Tributaria είχε ισχυριστεί ότι η Σακίρα —η οποία εκείνη την περίοδο είχε μόλις ξεκινήσει τη σχέση της με τον τότε αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ— είχε ξεπεράσει αυτό το όριο το 2011.

Ωστόσο, το δικαστήριο απεφάνθη ότι η διαμονή της σταρ στην Ισπανία ήταν τελικά μόλις 163 ημέρες εκείνη τη χρονιά και ότι το κράτος απέτυχε να αποδείξει πως η Σακίρα είχε τα βασικά οικονομικά της συμφέροντα στη χώρα.

«Αποκατάσταση της αλήθειας»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου της, η Σακίρα δεν έκρυψε την πικρία της για τον τρόπο που της συμπεριφέρθηκαν τα media και οι αρχές τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντας λόγο για «οργανομένες καμπάνιες» με στόχο την εξόντωσή της.

Το δικαστήριο πλέον αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεν διαπράχθηκε καμία φοροδιαφυγή το 2011.

Παρόλα αυτά, η απόφαση αυτή —αν και μπορεί να εφεσιβληθεί από το κράτος στο Ανώτατο Δικαστήριο— φέρνει μια τεράστια οικονομική και ηθική ανακούφιση στη σταρ.

Δεν τελείωσαν όλα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Audiencia Nacional αφορά αποκλειστικά και μόνο το έτος 2011.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2023, η Σακίρα είχε προχωρήσει σε έναν δικαστικό συμβιβασμό στη Βαρκελώνη, προκειμένου να αποφύγει μια πολύκροτη δίκη για τις φορολογικές χρήσεις των ετών 2012-2014.

«Αμέτρητες άγρυπνες νύχτες που κατέληξαν να επηρεάσουν την υγεία μου και την ευημερία της οικογένειάς μου»

Στα πλαίσια εκείνης της συμφωνίας, η τραγουδίστρια είχε αποδεχθεί τις κατηγορίες για μη καταβολή 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, πληρώνοντας πρόστιμο ύψους 7,3 εκατομμυρίων ευρώ (το 50% του οφειλόμενου ποσού) καθώς και επιπλέον 438.000 ευρώ για να εξαγοράσει την τριετή ποινή φυλάκισης.

Τότε, η ίδια είχε δηλώσει πως προχώρησε στον συμβιβασμό μόνο και μόνο για να προστατεύσει την ηρεμία των παιδιών της, επιμένοντας ότι η εφορία διεξήγαγε έναν «κίτρινο πόλεμο» εναντίον της μέσω του Τύπου.

Η τωρινή απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει πανηγυρικά τους τότε ισχυρισμούς της.

H δικαίωση έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή για τη σταρ.

Η Kολομβιανή Shakira κάνει δυναμικό comeback στη FIFA με το Dai Dai, το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στο οποίο συνεργάζεται με τον Burna Boy.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε λίγο μετά την ανακοίνωση πως η Shakira, η Μαντόνα και οι BTS θα είναι οι headliners στο πρώτο halftime show τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του show έχει αναλάβει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay.