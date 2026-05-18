18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή
Shakira: Ιστορική δικαίωση και επιστροφή 64 εκατ. από την Ισπανία – «Βάναυση διαπόμπευση» για φοροδιαφυγή

Μετά από οκτώ χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντωτικής πίεσης η Shakira πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στα δικαστήρια της Ισπανίας

Λουκάς Καρνής
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η Shakira είναι αθώα. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης (Audiencia Nacional) δικαίωσε τη διεθνή σούπερ σταρ, αναγνωρίζοντας ότι οι ισπανικές φορολογικές αρχές (Agencia Tributaria) υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη σχετικά με το φορολογικό της καθεστώς το 2011, επιβάλλοντάς της άδικα εξοντωτικά πρόστιμα.

Η νομική αντεπίθεση της Shakira εναντίον του ισπανικού υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε με έναν θρίαμβο που ξεπερνά κάθε αρχική εκτίμηση.

Το διοικητικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας δικαίωσε οριστικά την Κολομβιανή σταρ.

Το ισπανικό δημόσιο υποχρεούται πλέον να επιστρέψει στη Σακίρα όχι μόνο τα 55 εκατομμύρια ευρώ των αρχικών προστίμων, αλλά και επιπλέον 9 εκατομμύρια ευρώ σε δικαστικούς τόκους.

Με το συνολικό ποσό της αποζημίωσης να αγγίζει πλέον τα 64 εκατομμύρια ευρώ, η τραγουδίστρια κλείνει οριστικά το τελευταίο μεγάλο μέτωπο του φορολογικού της θρίλερ σημειώνει η El Pais, βάζοντας τέλος σε αυτό που η ίδια χαρακτήρισε ως μια πολυετή εκστρατεία «δημόσιας διαπόμπευσης».

Το κλειδί για την δικαστική ανατροπή κρύβεται στην ισπανική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι ένας πολίτης θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας (και άρα υποχρεούται να πληρώσει φόρο εισοδήματος) εφόσον διαμείνει σε αυτήν για τουλάχιστον 183 ημέρες μέσα σε ένα έτος.

«Μετά από περισσότερα από οκτώ χρόνια βάναυσης δημόσιας διαπόμπευσης και ενορχηστρωμένων εκστρατειών για την καταστροφή της φήμης μου, το δικαστήριο επιτέλους αποκατέστησε την αλήθεια»

Η Agencia Tributaria είχε ισχυριστεί ότι η Σακίρα —η οποία εκείνη την περίοδο είχε μόλις ξεκινήσει τη σχέση της με τον τότε αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ— είχε ξεπεράσει αυτό το όριο το 2011.

Ωστόσο, το δικαστήριο απεφάνθη ότι η διαμονή της σταρ στην Ισπανία ήταν τελικά μόλις 163 ημέρες εκείνη τη χρονιά και ότι το κράτος απέτυχε να αποδείξει πως η Σακίρα είχε τα βασικά οικονομικά της συμφέροντα στη χώρα.

«Αποκατάσταση της αλήθειας»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση που εξέδωσε μέσω του δικηγόρου της, η Σακίρα δεν έκρυψε την πικρία της για τον τρόπο που της συμπεριφέρθηκαν τα media και οι αρχές τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντας λόγο για «οργανομένες καμπάνιες» με στόχο την εξόντωσή της.

Το δικαστήριο πλέον αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι δεν διαπράχθηκε καμία φοροδιαφυγή το 2011.

Παρόλα αυτά, η απόφαση αυτή —αν και μπορεί να εφεσιβληθεί από το κράτος στο Ανώτατο Δικαστήριο— φέρνει μια τεράστια οικονομική και ηθική ανακούφιση στη σταρ.

Δεν τελείωσαν όλα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Audiencia Nacional αφορά αποκλειστικά και μόνο το έτος 2011.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2023, η Σακίρα είχε προχωρήσει σε έναν δικαστικό συμβιβασμό στη Βαρκελώνη, προκειμένου να αποφύγει μια πολύκροτη δίκη για τις φορολογικές χρήσεις των ετών 2012-2014.

«Αμέτρητες άγρυπνες νύχτες που κατέληξαν να επηρεάσουν την υγεία μου και την ευημερία της οικογένειάς μου»

Στα πλαίσια εκείνης της συμφωνίας, η τραγουδίστρια είχε αποδεχθεί τις κατηγορίες για μη καταβολή 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, πληρώνοντας πρόστιμο ύψους 7,3 εκατομμυρίων ευρώ (το 50% του οφειλόμενου ποσού) καθώς και επιπλέον 438.000 ευρώ για να εξαγοράσει την τριετή ποινή φυλάκισης.

Τότε, η ίδια είχε δηλώσει πως προχώρησε στον συμβιβασμό μόνο και μόνο για να προστατεύσει την ηρεμία των παιδιών της, επιμένοντας ότι η εφορία διεξήγαγε έναν «κίτρινο πόλεμο» εναντίον της μέσω του Τύπου.

Η τωρινή απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει πανηγυρικά τους τότε ισχυρισμούς της.

H δικαίωση έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή για τη σταρ.

Η Kολομβιανή Shakira κάνει δυναμικό comeback στη FIFA με το Dai Dai, το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στο οποίο συνεργάζεται με τον Burna Boy.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε λίγο μετά την ανακοίνωση πως η Shakira, η Μαντόνα και οι BTS θα είναι οι headliners στο πρώτο halftime show τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του show έχει αναλάβει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

Ο Γουίλεμ Νταφόε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας «Πάρτυ Γενεθλίων»

Ο Γουίλεμ Νταφόε έρχεται στην Αθήνα για το 16ο Athens Open Air Film Festival για μια διεθνή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη το οποίο «φωτογραφίζει» τον Αριστοτέλη Ωνάση.

«Πάντα έψαχνα να νιώσω το ίδιο αλλά ποτέ δεν το βρήκα»: Η Κάιλι Μινόγκ για τον έρωτα που της έκανε την καρδιά κομμάτια

Το ντοκιμαντέρ Kylie, κάνει μια βουτιά στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, με την pop star να μιλάει για όλα - από τον καρκίνο μέχρι τον άνθρωπο που έκανε κομμάτια την καρδιά της

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζον Λένον είχε μιλήσει για τον θάνατο στην τελευταία του συνέντευξη, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Η συνέντευξη, που ηχογραφήθηκε πριν τη δολοφονία του Τζον Λένον, παρουσιάζεται στην ταινία «John Lennon: The Last Interview», η οποία έκανε πρεμιέρα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χώρισε από τον σύζυγό της - Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της Άννα Γουίντουρ, Μπι Σέιφερ, και ο κληρονόμος της ιταλικής μόδας Φραντσέσκο Καροτσίνι χωρίζουν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Eurovision, γεωπολιτικές μάχες και μποϊκοτάζ – Όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να συμμετάσχει

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» - Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Europe Gulf Forum: Μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία

Εικοσιτρείς αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και θεσμικοί αξιωματούχοι από Ευρώπη και Μέση Ανατολή συναντήθηκαν στην Ελλάδα, καθιερώνοντας το Europe Gulf Forum ως έναν μόνιμο θεσμό στρατηγικής συνεργασίας

Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Τα τέσσερα σημαντικά λάθη του Λανουά, καθώς οι ξένοι διαιτητές που έφερε είχαν φάλτσα, ενώ κάποιες επιλογές του συζητήθηκαν πριν καν σφυρίξουν

Ο Άνταμ ΜακΚέι επιτίθεται στους Δημοκρατικούς «που κερδίζουν χρήματα από το διεφθαρμένο σύστημα»

Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛ.ΑΣ. για το Final Four - Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

