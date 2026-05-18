Κάννες: Ηχηρή απουσία της Μπάρμπρα Στρέιζαντ – Γιατί ακύρωσε την εμφάνισή της

Η ντίβα και αδιαπραγμάτευτα ζωντανός θρύλος του Χόλιγουντ, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, ανακοίνωσε επίσημα ότι δεν θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τις Κάννες.

Η Στρέιζαντ, 84, ενημέρωσε το Φεστιβάλ πως αναγκάστηκε να ακυρώσει το ταξίδι της κατόπιν εντολής των γιατρών της.

Η εμβληματική σταρ επρόκειτο να βραβευτεί αυτοπροσώπως με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα (Palme d’Or) κατά την τελετή λήξης του Σαββάτου 23 Μαΐου στο Grand Théâtre Lumière, μια βράβευση που πλέον θα πραγματοποιηθεί με την ίδια σε στάδιο ανάρρωσης μακριά από τη Ριβιέρα.

Η Στρέιζαντ εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση την Κυριακή 17 Μαΐου, εξηγώντας τους λόγους που την κρατούν μακριά από τη μεγάλη γιορτή του σινεμά.

«Αν και λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί αυτοπροσώπως, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο, των οποίων το εξαιρετικό ταλέντο και το δημιουργικό όραμα γιορτάζονται φέτος», δήλωσε η πρωταγωνίστρια του The Way We Were.

Η Στρέιζαντ δεν αποκάλυψε την ακριβή αιτία του τραυματισμού της στο γόνατο ούτε το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασής της, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι η μετακίνησή της κρίθηκε απαγορευτική από το ιατρικό της επιτελείο.

Παρά την ηχηρή απουσία της, η Στρέιζαντ θα τιμηθεί κανονικά ερημήν στην τελετή λήξης της 79ης διοργάνωσης.

Φέτος, το Φεστιβάλ επέλεξε να απονείμει τρεις Τιμητικούς Χρυσούς Φοίνικες σε προσωπικότητες που σφράγισαν την έβδομη τέχνη.

Έτσι, δίπλα στο όνομα της Στρέιζαντ, με το κορυφαίο βραβείο του θεσμού τιμώνται ο σταρ του Pulp Fiction, Τζον Τραβόλτα, καθώς και ο οραματιστής σκηνοθέτης της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Πίτερ Τζάκσον.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε γίνει πριν από περίπου δύο μήνες, στις 15 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford and sings “The Way We Were” #Oscars pic.twitter.com/jDuhhDQXx2 — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

Εκεί, η κορυφαία ερμηνεύτρια είχε καθηλώσει το κοινό με μια σπαρακτική εκτέλεση του τραγουδιού The Way We Were, αποτίοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο της συμπρωταγωνιστή Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο σε ηλικία 89 ετών.

«Είχαμε μια υπέροχη συνεργασία γιατί ποτέ δεν ξέραμε τι επρόκειτο να κάνει ο άλλος μέσα στη σκηνή», είχε αναφέρει τότε συγκινημένη, σε μια εμφάνιση που απέδειξε ότι το εκτόπισμά της παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο.