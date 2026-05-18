Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε συναντήσεις με τους διευθύνοντες συμβούλους της κατασκευάστριας κινητήρων GE (General Electric) ⁠και της Boeing, προχώρησε η ρυθμιστική αρχή της πολιτικής αεροπορίας της Κίνας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία.

Η Boeing αποτελεί βασικό προμηθευτή εμπορικών αεροσκαφών παγκοσμίως, ενώ η Κίνα είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές αεροπορικών μεταφορών. Μετά από ένα μακρύ κενό σε σημαντικές παραγγελίες από την Κίνα, αυτή η συμφωνία για 200 αεροσκάφη επαναφέρει τη χώρα στον κατάλογο πελατών της Boeing με ουσιαστικό τρόπο.

Για τους επενδυτές, η συμφωνία αυτή επανασυνδέει τη Boeing με μια αγορά που μπορεί να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα αεροσκάφη της και τις συναφείς υπηρεσίες.

Το μέγεθος της παραγγελίας, αν και κάτω από τις προηγούμενες προσδοκίες, εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο η Boeing προσεγγίζει τον προγραμματισμό της παραγωγής και την κατανομή μεταξύ των πελατών.

Μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης αξιολογούν τη Boeing σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, όταν εξετάζουν τα μελλοντικά σχέδια για τον στόλο τους.

Καθώς εξελίσσονται οι περαιτέρω εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι επενδυτές θα παρακολουθούν για να δουν αν αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε πρόσθετες δεσμεύσεις ή θα παραμείνει ένα μεμονωμένο γεγονός, σχολίασε το CNBC.

Η συγκεκριμένη παραγγελία από την Κίνα βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της εμπορικής ανάκαμψης της Boeing και των προσπαθειών της να ανακτήσει την παρουσία της σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές αεροπορικών μεταφορών.

Η δέσμευση για 200 αεροσκάφη είναι μικρότερη από το πολυδιαφημισμένο σενάριο των 500 αεροσκαφών, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αρνητική αντίδραση της μετοχής, αλλά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει νέο όγκο παραγγελιών για τα επόμενα χρόνια σε μια αγορά στην οποία η Boeing είχε περιορισμένη πρόσβαση για σχεδόν μια δεκαετία.

Η δήλωση για 500 αεροσκάφη Boeing 737 Max

Στην σύγχυση συνέβαλε και η δήλωση του Τραμπ κατά την επιστροφή του, όταν είπε εν πτήσει με το Air Force One ότι το Πεκίνο ενδέχεται να αυξήσει δραματικά την αρχική του δέσμευση σε 750 αεροσκάφη, αν και και πάλι δεν δόθηκαν λεπτομέρειες. Όρος της συμφωνίας αυτής θα ήταν να κάνουν «καλή δουλειά με τα 200, κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν», είπε.

Τα σχόλια του Τραμπ υπογραμμίζουν δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά του ως ηγέτη των ΗΠΑ: αυτό του επικεφαλής εμπορικού πωλητή για τα αμερικανικά προϊόντα — και ιδίως τα αεροσκάφη της Boeing — και την τάση του για δημόσιες δηλώσεις που αφήνουν την άλλη πλευρά να μαντεύει, σχολίασε το Bloomberg.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν παρείχαν κανένα επιπλέον πλαίσιο σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ για τη συμφωνία των αεροσκαφών.

Η Boeing έχει γίνει ένα αγαπημένο εργαλείο του Τραμπ για να αξιοποιήσει την εταιρική δύναμη των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για διπλωματικές νίκες. Έχει χρησιμοποιήσει τις αγορές αεροσκαφών ως μέσο για να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κατάρ πέρυσι, η Boeing εξασφάλισε τη μεγαλύτερη, από άποψη αξίας, συμφωνία για εμπορικά αεροσκάφη.

Πηγή: ot.gr