Κόβεται το Botox; Τα ενέσιμα προϊόντα για το δέρμα αντέχουν στον πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 18 Μαΐου 2026, 06:04

Κόβεται το Botox; Τα ενέσιμα προϊόντα για το δέρμα αντέχουν στον πληθωρισμό

Ο κολοσσός της δερματολογίας Galderma αναφέρει ότι οι πελάτες δεν παραλείπουν τις ενέσεις τους παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ενέσιμα προϊόντα δερματικής φροντίδας, όπως το Botox και τα fillers, δεν παραλείπουν τις ενέσεις τους παρά τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, σύμφωνα με τον επικεφαλής του κολοσσού της δερματολογίας Galderma.

Ο Flemming Ørnskov, διευθύνων σύμβουλος του ελβετικού ομίλου προϊόντων περιποίησης δέρματος, δήλωσε ότι οι καταναλωτές δίνουν προτεραιότητα στην εμφάνισή τους, υποδηλώνοντας ότι οι υψηλού επιπέδου θεραπείες δέρματος θα αποδειχθούν ανθεκτικές στον αυξανόμενο πληθωρισμό.

«Είναι απρόσβλητοι από την αύξηση των τιμών της βενζίνης; Όχι. Παραλείπουν μια ένεση επειδή αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης; Όχι», δήλωσε ο Ørnskov, προσθέτοντας ότι οι βασικοί πελάτες της εταιρείας έχουν συνήθως «αρκετά καλή οικονομική κατάσταση».

Ο όμιλος, με έδρα την ελβετική πόλη Ζουγκ, δίπλα στη λίμνη, έχει επωφεληθεί από την αυξανόμενη χρήση νευροδιαμορφωτών, όπως το Botox, που χαλαρώνουν τους μυς του προσώπου για την πρόληψη των ρυτίδων, και των υλικών πλήρωσης, που προσθέτουν όγκο κάτω από το δέρμα.

Η έκρηξη του botox

Η Galderma έχει καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στον τομέα των ενέσιμων προϊόντων μετά την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία AbbVie, κατασκευάστρια του Botox, και έχει κερδίσει μερίδιο αγοράς με ανταγωνιστικά προϊόντα όπως το Dysport.

Ο όμιλος έχει αναπτυχθεί ραγδαία από τη διάσπασή του από τη Nestlé το 2019, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του στα ενέσιμα κατά 10% στις ΗΠΑ κατά την περίοδο αυτή, σε ποσοστό λίγο πάνω από το 30%, σύμφωνα με τους Financial Times.

Μαζί, η AbbVie και η Galderma αντιπροσωπεύουν το 75% των παγκόσμιων πωλήσεων νευροδιαμορφωτών.

Ο Ørnskov δήλωσε ότι για τους πελάτες της εταιρείας το να φαίνονται και να αισθάνονται καλά ήταν «προτεραιότητα», ακόμη και όταν τα χρήματα ήταν περιορισμένα.

Η ανθεκτικότητα των δερματικών θεραπειών υποδηλώνει ότι το «φαινόμενο του κραγιόν» (lipstick effect), δηλαδή η θεωρία που λέει ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες για ακριβά, διαρκή αγαθά, αλλά αυξάνουν τη ζήτηση για «μικρές πολυτέλειες», όπως τα κραγιόν, έχει επεκταθεί και σε ακόμη πιο ακριβές θεραπείες.

Αυτή η καταναλωτική εξέλιξη διαφέρει από το πώς κινείται η αγορά όσον αφορά τις μάρκες πολυτελών ενδυμάτων, οι οποίες έχουν υποστεί πτώση.

 Αυξήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα ομορφιάς

Η Galderma ανέφερε αύξηση πωλήσεων 25,5% στα 1,47 δισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, χάρη στο νέο φάρμακο για το έκζεμα Nemluvio, την ταχεία επέκταση στην Κίνα και την επιτυχία της μάρκας Sculptra, ενός ενέσιμου «βιοδιεγέρτη» που ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης στο πρόσωπο για να βοηθήσει τους πελάτες να φαίνονται νεότεροι.

Η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε άνθηση των πωλήσεων του Sculptra, το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε για άτομα με HIV.

Η Galderma έχει στοχεύσει τους χρήστες GLP-1 που αντιμετωπίζουν «χαλάρωση του προσώπου» ως αποτέλεσμα της ταχείας απώλειας βάρους, δήλωσε ο Ørnskov, και οι πωλήσεις του προϊόντος αυξάνονται με «διψήφιους» ρυθμούς, ανέφερε η εταιρεία.

Η Galderma ανέφερε ότι η αυξανόμενη ζήτηση για πιο «φυσική» εμφάνιση από τα ενέσιμα προϊόντα είχε επίσης ενισχύσει τις πωλήσεις του Sculptra. Αυτό συνέβαλε στην αντιστάθμιση της επιβράδυνσης της ζήτησης για fillers, όπως ενέσεις υαλουρονικού, η οποία υπέστη πλήγμα μετά τη διάδοση στο διαδίκτυο φωτογραφιών από αποτυχημένες επεμβάσεις στα χείλη και τα μάγουλα.

Η επακόλουθη «κόπωση από τα fillers» έχει πλέον σταθεροποιηθεί, δήλωσε ο Ørnskov, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις αυξάνονται υγιώς σε πολλές περιοχές.

Η αγορά της εμμηνόπαυσης

Ο επόμενος στόχος της εταιρείας είναι οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, οι οποίες, όπως διαπίστωσε η Galderma, παρουσιάζουν αλλαγές στο δέρμα τους λόγω ορμονικών μεταβολών.

Η εταιρεία διεξήγαγε μια μελέτη σε 4.300 γυναίκες στην εμμηνόπαυση και ξεκίνησε μια εκστρατεία που υπογραμμίζει πώς τα υλικά πλήρωσης και οι βιοδιεγέρτες μπορούν να βοηθήσουν στη «διόρθωση» των αλλαγών του δέρματος.

«Υπήρχε μια σημαντική ανεκπλήρωτη αισθητική ανάγκη [στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση] που δεν αντιμετωπιζόταν από κανέναν», δήλωσε ο Ørnskov. «Υπάρχει ξηρότητα, υπάρχει χαλάρωση, υπάρχουν πολλά από τα ίδια προβλήματα που παρατηρούνται με τα GLP-1 και που παρατηρούνται στην εμμηνόπαυση.»

«Είμαστε γρήγοροι στο να αξιοποιούμε αυτές τις τάσεις και να παράγουμε τα στοιχεία», πρόσθεσε.

Η Galderma ιδρύθηκε το 2019, όταν η Nestlé πούλησε το τμήμα υγείας του δέρματος σε ένα επενδυτικό κονσόρτσιουμ με επικεφαλής την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων EQT έναντι 10 δισ. δολαρίων.

Η Nestlé προηγουμένως διαχειριζόταν τη μονάδα περιποίησης του δέρματος ως κοινοπραξία με τη L’Oréal, αλλά ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο το 2014, σε αντάλλαγμα για 2,6 δισ. ευρώ από τις μετοχές της στον γαλλικό όμιλο καλλυντικών.

Ο αναλυτής της Jefferies, Ben Jackson, δήλωσε ότι, ενώ το Botox εξακολουθεί να είναι η κορυφαία μάρκα και διπλάσια σε μέγεθος από τον νευροδιαμορφωτή Dysport της Galderma, ο τελευταίος μειώνει ραγδαία τη διαφορά.

«Η Galderma κερδίζει μερίδιο αγοράς και είναι γνωστή για την ταχεία ανάπτυξή της. Ό,τι κι αν κάνουν, φαίνεται να αποδίδει, αν κοιτάξει κανείς τα ποσοστά πωλήσεων», δήλωσε ο Jackson.

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο
Κίνα 18.05.26

Τις λεπτομέρειες της παραγγελίας των 200 αεροσκαφών εξετάζει η Boeing με το Πεκίνο

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν αναχωρήσει από την κινεζική πρωτεύουσα, ότι το Πεκίνο θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, την πρώτη μεγάλη παραγγελία της εταιρείας από την Κίνα την τελευταία δεκαετία

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές
Το τίμημα 18.05.26

Στενά του Ορμούζ: Γιατί τα φορτηγά είναι «λύση ανάγκης» για τις ναυτιλιακές

Πολλά φορτία με προορισμό τη Μέση Ανατολή παραμένουν ακινητοποιημένα σε λιμάνια της Ινδίας και της Μοζαμβίκης, ενώ οι επιχειρήσεις να μετράνε χιλιάδες δολάρια σε επιπλέον κόστος

Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
«Δεν υπάρχει ταμπού» 17.05.26

Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Κίνδυνος 17.05.26

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Τεχνητή νοημοσύνη 17.05.26

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Οικονομία 17.05.26

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση
Μεγάλη η απειλή 17.05.26

Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν αξιοπρεπή κατοικία, ενώ οι παραγκουπόλεις απειλούν να μετατραπούν στο νέο πρόσωπο των πόλεων του μέλλοντος

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες
Βάζει πλάτη η ΕΕ 17.05.26

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για προσωρινή χρήση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για άλλες δαπάνες

Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (treasury management) έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την προστασία των κοινοτικών πόρων διευκρίνισε ο αρμόδιος Επίτροπος.

Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ
Κόσμος 18.05.26

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία του Global Sumud Flotilla

Τα πλοία του Global Sumud Flotilla απέχουν 48 ώρες από τη Γάζα - Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει για ακόμα μία φορά τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να «σκαναριστεί» η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»
Ελλάδα 18.05.26

Αφθώδης πυρετός: 5 μήνες θα χρειαστούν για να «σκαναριστεί» η Λέσβος – «Οι κτηνοτρόφοι κουράστηκαν να διαμαρτύρονται»

O αφθώδης πυρετός θα έχει εξεταστεί σε όλο το νησί σε 5 μήνες παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα για άμεση επιτήρηση- Την ίδια στιγμή, οι μικροί παίκτες «στραγγαλίζονται»- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο κτηνίατρος και πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Βόρειου Αιγαίου, Γιάννης Τσακίρης

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Η μάχη για την επόμενη μέρα στη ΝΔ ξεκίνησε με κρότο

Το συνέδριο της ΝΔ έγινε το εσωκομματικό πεδίο για να ξεδιπλωθούν ανοιχτά οι διακριτές πολιτικές πλατφόρμες, το στίγμα και οι στρατηγικές των επίδοξων παικτών της επόμενης μέρας της ΝΔ στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

ΠΑΣΟΚ: Σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια – Ποιες προτάσεις θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης

Νέα πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια αναμένεται να λάβει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας την κυβέρνηση στο «τερέν» της προγραμματικής αντιπαράθεσης.

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις
Ελλάδα 18.05.26

Πρεμιέρα για τις εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και το μάθημα των Νέων Ελληνικών, αντίστοιχα.

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»
«Μην αυτοκτονήσετε» 18.05.26

Αν Σέξτον: Η εκρηκτική ποίηση ενός «θύματος του αμερικανικού ονείρου»

Από τις ψυχιατρικές κλινικές και τις απόπειρες αυτοκτονίας μέχρι τη διεθνή αναγνώριση, η Αν Σέξτον μετέτρεψε τα προσωπικά της τραύματα σε ωμή, εξομολογητική ποίηση

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο
Κόσμος 18.05.26

Πρώην αξιωματούχος της CIA: Μην πιστεύετε ότι ο Πούτιν καταρρέει – συμβαίνει το αντίθετο

Ο Πούτιν έχει περάσει δεκαετίες μελετώντας πώς οι δικτάτορες χάνουν την εξουσία, και έχει οικοδομήσει συστηματικά δικλίδες ασφαλείας απέναντι σε τέτοιες αποτυχίες.

Ευρώπη: Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;
Περιβάλλον 18.05.26

Οι πιο ανθεκτικές πρωτεύουσες της Ευρώπης στην κλιματική κρίση – Ποιες πόλεις αντέχουν καλύτερα τον καύσωνα;

Η Ευρώπη έχει χαρακτηριστεί ως η ήπειρος με την ταχύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με όπλα»
Η εκπροσώπηση  18.05.26

Η Τζούλιαν Μουρ δεν θέλει να παίζει σε ταινίες «με εκρήξεις και όπλα» όσο η ανθρωπότητα υποφέρει

Σε ότι αφορά την παρουσία στην κινηματογραφική βιομηχανία, η Τζούλιαν Μουρ υποστήριξε ότι υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία αποφεύγει, καθώς ο θόρυβος ξεπερνά το συναισθηματικό υπόβαθρο.

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες
Παρασκήνιο 18.05.26

Μαρία Καρυστιανού: Συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος με… ανορθογραφίες

Λίγο πριν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του «κόμματος Καρυστιανού» ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, αμφιβολίες για την πολιτική κατεύθυνση του εγχειρήματος, έντονο φιλορωσικό στοιχείο και μία… «τρεμάμενη» εικόνα.

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones
Πόλεμος στην Ουκρανία 18.05.26

Ολονύχτια ρωσική επίθεση με drones στην Οδησσό – Πολυκατοικίες χτυπήθηκαν από drones

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, στην επίθεση των drones χτυπήθηκαν πολυκατοικίες. Μένει να διευκρινιστεί ποια είναι η έκταση των ζημιών κι αν υπάρχουν θύματα και πόσα.

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών
Κόσμος 18.05.26

Τα social media στο εδώλιο: Μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ για «εθισμό» των μαθητών

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια
Πότε ξεκινούν οι διακοπές 18.05.26

Αντίστροφη μέτρηση για να κλείσουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ημερομηνίες εξετάσεων και λήξης των μαθημάτων. Τι ισχύει για δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

