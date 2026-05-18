Καρδιογράφημα οι τιμές του πετρελαίου – Ξανά ανοδικά ο μαύρος χρυσός

Γύρισε ανοδικά το πετρέλαιο μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ανεπαρκή την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 93 σεντς στα 110,19 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate για τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 86 σεντς στα 106,28 δολάρια το βαρέλι.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του Πακιστάν και ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν στείλει τα τελευταία τους σχόλια σε μια πρόταση από το Ιράν.

Παράλληλα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στο Axios εξηγώντας ότι η πρόταση δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για μια συμφωνία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας αύριο Τρίτη για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές,σύμφωνα με πηγές του Axios.

Οι ειδήσεις οδηγούν την αγορά πετρελαίου

Η αγορά πετρελαίου σήμερα χαρακτηρίζεται από μεταπτώσεις, που προκαλούνται από δημοσιεύματα, καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την εξέλιξη των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν.

Νωρίς το πρωί το πετρέλαιο κατέγραφε κέρδη καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει, μετά την επίθεση σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την αναμενόμενη συζήτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,01 δολάρια, ή 1,84%, στα 111,27 δολάρια το βαρέλι έως τις 06:32 ώρα Ελλάδος GMT, αλλά ήταν κάτω από τα 112 δολάρια που είχαν αγγίξει νωρίτερα, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Στη συνέχεια το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim, ανέφερε ότι πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων ενημέρωσε ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα κείμενα, οι Αμερικανοί αποδέχτηκαν στο νέο κείμενο την άρση των κυρώσεων πετρελαίου του Ιράν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 1,48 δολάρια, ή 1,4%, στα 107,78 δολάρια το βαρέλι, αφού άγγιξαν τα 112 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Μαΐου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 1,9 δολάρια ή 1,8% στα 103,52 δολάρια το βαρέλι, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Απριλίου στα 108,70 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 7% την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τις επιθέσεις και τις κατασχέσεις πλοίων γύρω από την εμπορική οδό των Στενών του Ορμούζ μειώθηκαν.

Προειδοποίηση Μπιρόλ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται ραγδαία.

«Νομίζω ότι εξαντλούνται πολύ γρήγορα» είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, επαναλαμβάνοντας σχόλια της περασμένης εβδομάδας. Θα είναι «μερικές εβδομάδες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μειώνεται ραγδαία», είπε.

Τόνισε επίσης ότι η απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και του ντίζελ έρχεται στην αρχή της περιόδου ταξιδιών και σποράς.

Πηγή: ot.gr